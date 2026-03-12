Проф. Михаил Константинов: Румен Радев е най-вероятният премиер след изборите

Най-вероятно новият премиер ще се казва Румен Радев, възможно е той да управлява с ПП-ДБ, с които ще имат 125 депутати. Прогнозата е на проф. Михаил Константинов. Според него, напълно е възможно Радев да управлява с Бойко Борисов. Нови избори след предсрочния вот няма да има поне до една година, смята Константинов, цитиран от euronews.bg.

Ескалацията на войната в Близкия изток и нарастващите цени на горивата могат да окажат влияние върху обществените нагласи преди предсрочните избори, смята математикът и изборен експерт проф. Михаил Константинов. По думите му, поскъпването вероятно ще бъде трайно. „Не само че цените ще се променят, а те трайно ще останат високи“, каза той, като обясни, че дори при възстановяване на добива на петрол ще са нужни месеци, за да се нормализира производството и транспортът.

Според Константинов икономическите трудности могат да повлияят на настроенията на избирателите, но е трудно да се предвиди към кого ще бъде насочено недоволството. „Въпросът е българинът на кого ще се разсърди“, коментира той. Експертът изрази надежда за по-висока избирателна активност, тъй като тя е ключова за легитимността на бъдещото управление. „Ако излязат да гласуват над 3 милиона души, това ще бъде по-добре за новата власт, която и да е тя“, посочи проф. Константинов.

Той представи и ориентировъчна прогноза за разпределението на мандатите в следващия парламент чрез формула „90–60–35–30–20“, която според него отразява тенденциите от различни социологически проучвания. „В крайна сметка резултатът от изборите се измерва в мандати, а не в проценти“, подчерта експертът. По думите му първата политическа сила би могла да формира мнозинство с една от следващите партии, което прави съставянето на правителство математически възможно.

Константинов коментира и честността на изборния процес, като подчерта, че ключова роля имат самите партии. „Партиите правят изборите в България. Цялата изборна администрация – от Централната избирателна комисия до секционните комисии – е назначена от тях“, заяви той. Въпреки съществуващите проблеми, експертът очаква вотът да бъде „свободен и честен“ и прогнозира, че след изборите вероятно ще бъде съставено правителство, макар и с ограничен хоризонт на стабилност.