Проф. Михаил Константинов: Румен Радев е най-вероятният премиер след изборите

Най-вероятно новият премиер ще се казва Румен Радев, възможно е той да управлява с ПП-ДБ, с които ще имат 125 депутати. Прогнозата е на проф. Михаил Константинов. Според него, напълно е възможно Радев да управлява с Бойко Борисов. Нови избори след предсрочния вот няма да има поне до една година, смята Константинов, цитиран от euronews.bg.
Ескалацията на войната в Близкия изток и нарастващите цени на горивата могат да окажат влияние върху обществените нагласи преди предсрочните избори, смята математикът и изборен експерт проф. Михаил Константинов. По думите му, поскъпването вероятно ще бъде трайно. „Не само че цените ще се променят, а те трайно ще останат високи“, каза той, като обясни, че дори при възстановяване на добива на петрол ще са нужни месеци, за да се нормализира производството и транспортът.
Според Константинов икономическите трудности могат да повлияят на настроенията на избирателите, но е трудно да се предвиди към кого ще бъде насочено недоволството. „Въпросът е българинът на кого ще се разсърди“, коментира той. Експертът изрази надежда за по-висока избирателна активност, тъй като тя е ключова за легитимността на бъдещото управление. „Ако излязат да гласуват над 3 милиона души, това ще бъде по-добре за новата власт, която и да е тя“, посочи проф. Константинов.
Той представи и ориентировъчна прогноза за разпределението на мандатите в следващия парламент чрез формула „90–60–35–30–20“, която според него отразява тенденциите от различни социологически проучвания. „В крайна сметка резултатът от изборите се измерва в мандати, а не в проценти“, подчерта експертът. По думите му първата политическа сила би могла да формира мнозинство с една от следващите партии, което прави съставянето на правителство математически възможно.
Константинов коментира и честността на изборния процес, като подчерта, че ключова роля имат самите партии. „Партиите правят изборите в България. Цялата изборна администрация – от Централната избирателна комисия до секционните комисии – е назначена от тях“, заяви той. Въпреки съществуващите проблеми, експертът очаква вотът да бъде „свободен и честен“ и прогнозира, че след изборите вероятно ще бъде съставено правителство, макар и с ограничен хоризонт на стабилност.
До коментар #2 от "Мнение":Бойко Борисов ще остави Радев да направи правителство на малцинството, за да му види народа умствения капацитет и да се удави в собствения си популизъм.
Ще се справи ,колкото бе успешен и през двата си мандата ,като Президент!
По-зле ще е от ,,царя" и пожарникаря ,като идол-"спасител" не само ,че са от една и съща зодия ,,Близнак"---двуличчници и прикрити!
08:07 12.03.2026
21 С Общи приказки премиер????
Просто несериозно, да нямаш платформа и да събираш отчаяни хора. След унищожаването на българска национална парична единица. Гаврата с Конституцията. Племахването на границите.
За какво ни е премиер на Затихваща Територия със загиващ Народ.
9 години търпя гаврите с Територията и не поведе народът.
Къде плагформата на "Пряка демокрация" и Клисаров, къде общите приказки на Радев.
23 Данко Харсъзина
24 До Радевистите
В Русия ли се живее по-добре или в САЩ и в Западна Европа? Нямам нищо против руския народ, той пати много повече от останалите европейски народи и това се случва не по негова вина. Но се запитайте защо децата и внуците на най-върлите комунисти отиват на Запад, а никой не иска в Рашата или в Северна Корея?
До коментар #1 от "Боруна Лом":Не се държи,а е такъв,никаквец,кърлеж който не спира да смуче от държавата.
До коментар #5 от "прав е Константинов":И другия умствен капацитет ти щрака минуси.Ужас.Тия сами си търсят белята.
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Ами като са некадърни,разбира се че ще искат бат Бойко.Той си е от стара коза яре.
30 кой му дреме
я хиперинфлация,
я държавен фалит,
я национална катастрофа
и така вече 107 години.
Гласувайте Мунчо Ушите за премиер,
а Идиотова пак за ПрезидентКА !!
До коментар #27 от "Хахаха":Не ми е мъчно за тях. Всяко поколение само си носи Кръста.
До коментар #28 от "Смехоран":Борисов управлява 12 години през които в България имаше стабилност и предвидимост.
Надявам се сега да живеете по-добре от тогава.
До коментар #21 от "С Общи приказки премиер????":В момента се симулира загриженост за сигурността, с която да се обясни идващия икономически колапс!
До коментар #24 от "До Радевистите":Радевистите-путинисти, и всякакви там копейки, русофили, полезни идиоти, всякакви лузъри и неудачници обичат Русия повече от България, обаче всичките тези русороби стоят на безопасно разстояние от нея и през ум не им минава да отидат да опитат от руският рай, дори и Пешо волгата когато беше поканен от Владимир Владимирович да отиде да живее и твори в рая той получи сърдечен пристъп, вдигна кръвното на 200, изпадна в паника и стрес, че се наложи Митрофанова да му лее куршум и да пикае на бял камък, ама оправи се човека, макар и европейците да го тормозят всеки месец като му дават по 20 000 еврака заплата, за да го разстройват ей така от злоба.
