Проф. Михаил Константинов: Румен Радев е най-вероятният премиер след изборите

12 Март, 2026 07:52 1 185 44

Икономическите трудности могат да повлияят на настроенията на избирателите, но е трудно да се предвиди към кого ще бъде насочено недоволството

Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-вероятно новият премиер ще се казва Румен Радев, възможно е той да управлява с ПП-ДБ, с които ще имат 125 депутати. Прогнозата е на проф. Михаил Константинов. Според него, напълно е възможно Радев да управлява с Бойко Борисов. Нови избори след предсрочния вот няма да има поне до една година, смята Константинов, цитиран от euronews.bg.

Ескалацията на войната в Близкия изток и нарастващите цени на горивата могат да окажат влияние върху обществените нагласи преди предсрочните избори, смята математикът и изборен експерт проф. Михаил Константинов. По думите му, поскъпването вероятно ще бъде трайно. „Не само че цените ще се променят, а те трайно ще останат високи“, каза той, като обясни, че дори при възстановяване на добива на петрол ще са нужни месеци, за да се нормализира производството и транспортът.

Според Константинов икономическите трудности могат да повлияят на настроенията на избирателите, но е трудно да се предвиди към кого ще бъде насочено недоволството. „Въпросът е българинът на кого ще се разсърди“, коментира той. Експертът изрази надежда за по-висока избирателна активност, тъй като тя е ключова за легитимността на бъдещото управление. „Ако излязат да гласуват над 3 милиона души, това ще бъде по-добре за новата власт, която и да е тя“, посочи проф. Константинов.

Той представи и ориентировъчна прогноза за разпределението на мандатите в следващия парламент чрез формула „90–60–35–30–20“, която според него отразява тенденциите от различни социологически проучвания. „В крайна сметка резултатът от изборите се измерва в мандати, а не в проценти“, подчерта експертът. По думите му първата политическа сила би могла да формира мнозинство с една от следващите партии, което прави съставянето на правителство математически възможно.

Константинов коментира и честността на изборния процес, като подчерта, че ключова роля имат самите партии. „Партиите правят изборите в България. Цялата изборна администрация – от Централната избирателна комисия до секционните комисии – е назначена от тях“, заяви той. Въпреки съществуващите проблеми, експертът очаква вотът да бъде „свободен и честен“ и прогнозира, че след изборите вероятно ще бъде съставено правителство, макар и с ограничен хоризонт на стабилност.


София / България
  • 1 Боруна Лом

    21 3 Отговор
    НЕЩО МНОГО БУТАФОРНО СЕ ДЪРЖИ!А И ,,НОВИТЕ,,МУ ОРТАЦИ НЕ ВДЪХВАТ НИКАКВО ДОВЕРИЕ!

    Коментиран от #26

    07:54 12.03.2026

  • 2 Мнение

    15 3 Отговор
    ТЦЪ !!!

    Коментиран от #5

    07:55 12.03.2026

  • 3 факт

    29 4 Отговор
    А този е единственият професор в света по нищоприказване !!!

    07:56 12.03.2026

  • 4 така е

    12 3 Отговор
    Блажени се верующите които си мислят, че ако не им харесва ще го свалят през улицата.

    07:57 12.03.2026

  • 5 прав е Константинов

    11 18 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Бойко Борисов ще остави Радев да направи правителство на малцинството, за да му види народа умствения капацитет и да се удави в собствения си популизъм.

    Коментиран от #27

    07:59 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Директора

    13 0 Отговор
    И тоя се упражнява в говорене.
    Тия са познавачи, не са разбирачи!

    08:00 12.03.2026

  • 8 Доктора

    10 3 Отговор
    Този вече е преброил гласовете

    08:01 12.03.2026

  • 9 Старчо

    17 9 Отговор
    Ама фигуранта никак не иска да бъде премиер. Ще трябва да носи отговорност, а той не е свикнал.

    08:01 12.03.2026

  • 10 Време е

    9 14 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джорджеску !

    08:01 12.03.2026

  • 11 Боко Престъпникът

    12 3 Отговор
    Бай Мишо, внимавай! Да не си сменяме шапките!...

    08:03 12.03.2026

  • 12 мъъъкааа

    13 5 Отговор
    Отказа се от президентството,а сега премиер щял да ни става,виж го ти!!!

    08:03 12.03.2026

  • 13 И НИЙ СТАНАХМЕ ЮРОПИЙЦИ

    9 2 Отговор
    Явно изборите вече са минали. Сега остава театъра с бюлетините.

    08:03 12.03.2026

  • 14 Василеску

    8 2 Отговор
    Този път математиката май ми се струва, че няма да познае. Теорията на вероятностите затова е на вероятности, защото мжгат да се случват и невероятни неща. Но не чак толкова невероятни, че Р.Р да вземе 90 места. Не е бил даже и син на цар, а само един полунеутрален президент с Бот(а)уш. А полуботушите не ги обичат чак толкаво много.

    08:04 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1234

    4 0 Отговор
    ами остава да отменим изборите,всезнаещият се изказа,направо да заместят новия парламент,радев сменя гюро,да оди си търси тиквата

    08:05 12.03.2026

  • 18 Откровен

    6 4 Отговор
    Пази Боже ,този двуличник да ни е Премиер!
    Ще се справи ,колкото бе успешен и през двата си мандата ,като Президент!
    По-зле ще е от ,,царя" и пожарникаря ,като идол-"спасител" не само ,че са от една и съща зодия ,,Близнак"---двуличчници и прикрити!

    08:07 12.03.2026

  • 19 Престанете!

    9 5 Отговор
    ПРестанете да ин показвате грозната, силно противна, мръсна и нагла физиономия на този дъртак, дето нещо се слага за "математик"! Нагъл, до цинизъм нагъл! Благодарение на него, понеже той "заверяваше" дописвани и празни протоколи и той "броеше" фалашивите бюлетиниет, престъпната ГЕРБерастка шайка на СИКаджийския престъпник от подземния свят редовно "печелеше" всички избори! Ако само знае колко е гаден и мръсен, досега да се е грпъмнал! Нищожество, та дрънка!

    08:07 12.03.2026

  • 20 Ватманяк

    6 0 Отговор
    До № 10. Така е, време е, ама Радев няма толкова дълги топки за тая работа.

    08:07 12.03.2026

  • 21 С Общи приказки премиер????

    8 3 Отговор
    Докато не излезе със сериозна платформа и екип, за какво ще гласуват избирателите. Ако изборите бяха за летец, да. Но изборите са за "политик"? Поредният "месия", който щял да се бори срещу мафията, че то и Борисов щеше да се бори срещу БКП, Царят щеше да ни оправи за 800 дни.
    Просто несериозно, да нямаш платформа и да събираш отчаяни хора. След унищожаването на българска национална парична единица. Гаврата с Конституцията. Племахването на границите.
    За какво ни е премиер на Затихваща Територия със загиващ Народ.
    9 години търпя гаврите с Територията и не поведе народът.
    Къде плагформата на "Пряка демокрация" и Клисаров, къде общите приказки на Радев.

    Коментиран от #37

    08:08 12.03.2026

  • 22 Перо

    8 2 Отговор
    Ами когато се правят поръчковите прогнози от поръчковите социологични агенции, нека питат гласоподавателите, какви са мотивите на гласуващите за Радев и ако не могат да обяснят, да ги цитират в друга класация, т.е. да се разбере бройката на мотивираните и немотивираните! Прилича ми малко на юркането по Симеончо, преди време!

    08:10 12.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор
    ГРОБаджийските слуги агитират за Муню Триморски... Приготвили са ни нова сглобка на ГЕРБ с ПБ(оташ) и cбъpканяците от ППДБ.

    Коментиран от #28

    08:11 12.03.2026

  • 24 До Радевистите

    6 4 Отговор
    Давате ли си сметка, че рано или късно САЩ и Русия пак ще започнат да се договарят за установяване на зони на влияние? Вие какво искате? В такъв момент на договаряне начело на страната ни да стои човек, който денем и нощем разсъждава как по-здраво да ни обвърже с Русия и то по съветски образец?
    В Русия ли се живее по-добре или в САЩ и в Западна Европа? Нямам нищо против руския народ, той пати много повече от останалите европейски народи и това се случва не по негова вина. Но се запитайте защо децата и внуците на най-върлите комунисти отиват на Запад, а никой не иска в Рашата или в Северна Корея?

    Коментиран от #44

    08:12 12.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лалугер

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Не се държи,а е такъв,никаквец,кърлеж който не спира да смуче от държавата.

    08:15 12.03.2026

  • 27 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "прав е Константинов":

    И другия умствен капацитет ти щрака минуси.Ужас.Тия сами си търсят белята.

    Коментиран от #31

    08:17 12.03.2026

  • 28 Смехоран

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Ами като са некадърни,разбира се че ще искат бат Бойко.Той си е от стара коза яре.

    Коментиран от #33

    08:20 12.03.2026

  • 29 коко

    4 1 Отговор
    Аман от платени изкуфендери които си въобразяват че хората пасат трева!

    08:20 12.03.2026

  • 30 кой му дреме

    5 2 Отговор
    Дойде ли БСП на власт
    я хиперинфлация,
    я държавен фалит,
    я национална катастрофа
    и така вече 107 години.

    Гласувайте Мунчо Ушите за премиер,
    а Идиотова пак за ПрезидентКА !!

    08:23 12.03.2026

  • 31 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха":

    Не ми е мъчно за тях. Всяко поколение само си носи Кръста.

    08:24 12.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хе хе

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Смехоран":

    Борисов управлява 12 години през които в България имаше стабилност и предвидимост.
    Надявам се сега да живеете по-добре от тогава.

    08:25 12.03.2026

  • 34 Глупости

    1 3 Отговор
    ГЕРБ и ДПС ще имат 79 депутати. Тава е техния кошмар и край

    08:26 12.03.2026

  • 35 Гугуткова

    0 1 Отговор
    Да не е луд?

    08:26 12.03.2026

  • 36 Дядо от село

    2 1 Отговор
    Да пази Господ -проксито на ген.Решетников

    08:26 12.03.2026

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "С Общи приказки премиер????":

    В момента се симулира загриженост за сигурността, с която да се обясни идващия икономически колапс!

    08:27 12.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Жалко

    2 0 Отговор
    Радев няма да мачка таралежи с гол задник , ами ще го раздава ЦАР и ще си сложи негов човек за премиер , например Гълъб Донев

    08:32 12.03.2026

  • 41 Румен Радев провежда предизборна

    1 0 Отговор
    Кампания с името си а не с име на партия и коалиция

    08:33 12.03.2026

  • 42 ИВАН

    0 0 Отговор
    Румен Радев, беше отишъл на яз. Копринка = срещата на любителите на Русия, и хората си помислиха, че ще подобрим отношенията си с Русия, а то е било колкото да вземе гласовете и да го изберат за президент .... сега сме врагове на Русия .... не го виждам тоя Радев, не се държи мъжки, лавира, шикалкави, по скоро е натовски човек.

    08:34 12.03.2026

  • 43 Коки

    0 0 Отговор
    Ще гласувам за този кандидат, срещу когото най-много плюят Борисов и Пеевски.

    08:35 12.03.2026

  • 44 Да бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "До Радевистите":

    Радевистите-путинисти, и всякакви там копейки, русофили, полезни идиоти, всякакви лузъри и неудачници обичат Русия повече от България, обаче всичките тези русороби стоят на безопасно разстояние от нея и през ум не им минава да отидат да опитат от руският рай, дори и Пешо волгата когато беше поканен от Владимир Владимирович да отиде да живее и твори в рая той получи сърдечен пристъп, вдигна кръвното на 200, изпадна в паника и стрес, че се наложи Митрофанова да му лее куршум и да пикае на бял камък, ама оправи се човека, макар и европейците да го тормозят всеки месец като му дават по 20 000 еврака заплата, за да го разстройват ей така от злоба.

    08:35 12.03.2026

