Спортът по ТВ в четвъртък (12 март)

12 Март, 2026 06:15 355 0

Ето какво може да гледаме днес

Мария Атанасова

14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

14.10 Фрийстайл ски: Световна купа в Монтафон, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1

14.15 Тампайнс – Банкок Нова спорт

15.00 Рали, Световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1

16.00 Биатлон: Световна купа в Отепяе, спринт, мъже Евроспорт 1

16.45 Колоездене: Париж Ница, пети етап, мъже Евроспорт 2

17.35 Ски бягане: Световна купа в Драмен, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

18.00 Волейбол, Шампионска лига, жени МАХ Спорт 1

18.00 Волейбол, Миньор – ЦСКА БНТ 3

19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, първи ден Евроспорт 2

19.45 Лил – Астън Вила МАХ Спорт 3

19.45 Щутгарт – Порто МАХ Спорт 4

19.45 Болоня – Рома Би Ти Ви Екшън

19.45 Панатинайкос – Бетис Ринг

20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол, Монако – Олимпиакос МАХ Спорт 2

22.00 Селта – Лион МАХ Спорт 3

22.00 Фиорентина – Ракув МАХ Спорт 4

22.00 Нотингам – Мидтиланд Би Ти Ви Екшън

22.00 Кристъл Палас – АЕК (Ларнака) Ринг

01.00 НХЛ, Торонто – Анахайм МАХ Спорт 2

02.30 Индепендиенте (Меделин) – Хувентуд МАХ Спорт 4

03.10 Формула 1, академия, свободна тренировка за Гран при на Китай Диема спорт 3


