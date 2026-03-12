Спортът по ТВ в четвъртък (12 март)

14.05 Колоездене: Тирено Адриатико, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
14.10 Фрийстайл ски: Световна купа в Монтафон, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1
14.15 Тампайнс – Банкок Нова спорт
15.00 Рали, Световен шампионат, Кения МАХ Спорт 1
16.00 Биатлон: Световна купа в Отепяе, спринт, мъже Евроспорт 1
16.45 Колоездене: Париж Ница, пети етап, мъже Евроспорт 2
17.35 Ски бягане: Световна купа в Драмен, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
18.00 Волейбол, Шампионска лига, жени МАХ Спорт 1
18.00 Волейбол, Миньор – ЦСКА БНТ 3
19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, първи ден Евроспорт 2
19.45 Лил – Астън Вила МАХ Спорт 3
19.45 Щутгарт – Порто МАХ Спорт 4
19.45 Болоня – Рома Би Ти Ви Екшън
19.45 Панатинайкос – Бетис Ринг
20.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, Монако – Олимпиакос МАХ Спорт 2
22.00 Селта – Лион МАХ Спорт 3
22.00 Фиорентина – Ракув МАХ Спорт 4
22.00 Нотингам – Мидтиланд Би Ти Ви Екшън
22.00 Кристъл Палас – АЕК (Ларнака) Ринг
01.00 НХЛ, Торонто – Анахайм МАХ Спорт 2
02.30 Индепендиенте (Меделин) – Хувентуд МАХ Спорт 4
03.10 Формула 1, академия, свободна тренировка за Гран при на Китай Диема спорт 3
