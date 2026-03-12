Спортът по ТВ в четвъртък (12 март)

Ден след полета на Ф-16 над София правителството прекрати обществената поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29

Обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29 е прекратена, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие. ...