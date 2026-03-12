Опенда от Ювентус се настани във вилата на Роналдо

Белгийският нападател Лоис Опенда вече има нов дом в Торино, макар бъдещето му в Ювентус да изглежда несигурно. Футболистът, който в момента е по-скоро в периферията на отбора, се е преместил заедно със съпругата си Лиз и двете им малки деца във вилата в района Гран Мадре – имот, който в миналото е бил обитаван от Кристиано Роналдо, а след това и от Пол Погба и Нико Гонсалес, предава “La Gazzetta dello Sport”.

Именно Роналдо и неговата партньорка Джорджина Родригес направиха къщата известна преди години. Луксозният имот е с площ около 1000 квадратни метра и разполага с близо 300 квадратни метра градина, както и впечатляваща гледка към Торино. Вилата е разпределена на четири етажа и предлага редица удобства.

На приземното ниво има два отделни апартамента с помещение за охрана, спа зона със сауна, турска баня и вътрешен басейн, както и стая за гости с баня, която гледа към градината и оградена зелена площ.

На първия етаж са разположени кухнята, просторният хол и трапезарията, както и още една спалня с баня и перално помещение. Вторият етаж включва две спални със собствени бани и голям апартамент за собствениците с гардеробна и баня. На последното ниво има отделен апартамент тип суит със собствен санитарен възел, а към имота принадлежи и гараж с вътрешен асансьор.

Въпреки че Опенда се установява трайно в града, бъдещето му при „бианконерите“ остава неясно. През лятото Ювентус ще бъде задължен да го откупи окончателно от РБ Лайпциг за 40,6 милиона евро, тъй като договорът предвижда задължителна покупка, ако тимът завърши в първата десетка на Серия А.

Тъй като нападателят не попада сред основните опции в състава, клубът вероятно ще търси вариант да го изпрати под наем в друг отбор, който е готов да поеме заплатата му от около 4 милиона евро нето на сезон.