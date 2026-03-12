Венцислав Христов: Срамна гледка за българския футбол е това, което се случи в Стара Загора

Бившият нападател на Берое и Левски Венцислав Христов говори в предаването "Домът на футбола" преди мача между двата отбора. Той сподели, че "сините" са стабилно изграден отбор и ще станат шампиони, докато това, което се случва в Стара Загора е срамна гледка.

"С Берое спечелването на Купата беше нещо специално. Усещаше се много силна енергия. Всичко беше позитивно около клуба. Изиграхме и доста хубави мачове срещу силни отбори. Беше наистина нещо невероятно и много специално.

Срамна гледка за българския футбол е това, което се случи в Стара Загора. За Левски може да се кажат много хубави неща. Трябва да са малко по-смели в амбициите си. Левски е велик клуб и на моменти не е достатъчно арогантен на терена, за да покаже, че заслужава да бъде шампион.

Стара Загора е футболен град, хората обичаха отбора си. За мен това е срамота да се допусне. Те нямат и ръководители българи, селекцията е от латиноамерикански играчи. Личи си по играта и по хората, че не ходят на стадиона. С такава селекция от чужденци със спорно качество. Винаги може да попаднеш на един диамант и когато той си тръгне ще има проблем. Шансове за спасение? Никакви.

Левски е доста стабилно и солидно изграден. Разполага с добри чужденци и добри и опитни българи. Сангаре е мощен нападател и със сигурност липсва на Левски. Не съм запознат с качеството на новото попълнение. Левски трябва да има присъствие отпред. Влиянието на Веласкес над Левски със сигурност е добро.

При положение, че дава игрово време на Левски, всеки футболист смята, че заслужава да играе. Никой не трябва да се примирява със статут на резерва. За мен деветте точки са напълно достатъчни. Дори Лудогорец да успее да намали разликата, няма да им стигнат силите да стопят цялата разлика", каза Христов.