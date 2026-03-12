Новини
Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси и призова за увеличаване на производството

12 Март, 2026 08:12 629 7

  • ким чен-ун-
  • фабрика-
  • боеприпаси-
  • северна корея-
  • производство

Севернокорейският лидер беше придружен от дъщеря си Ким Джу-е, която според анализатори може да бъде подготвяна за негов наследник

Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси и призова за увеличаване на производството - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси, съобщи държавната информационна агенция KCNA, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По време на визитата той разгледа производствените линии за огнестрелни оръжия и призова за модернизация на производствения процес. Според него предприятието има „много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията“ и трябва да разшири капацитета си с „далновиден подход“.

Снимки, разпространени от държавните медии, показват как Ким инспектира съоръжението заедно с дъщеря си Ким Джу-е. Двамата са участвали и в тренировъчни стрелби, като са тествали пистолети заедно с военни офицери.

Севернокорейският лидер често демонстрира военните способности на страната. Наскоро той беше показан да наблюдава изстрелване на стратегическа крилата ракета от нов ескадрен миноносец, който е влязъл на въоръжение.

Появата на Ким Джу-е на подобни събития засилва спекулациите, че тя може да бъде подготвяна за наследник на баща си начело на страната, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея информира парламента, че има признаци, че дъщерята на севернокорейския лидер вече участва в обсъждане на политически въпроси. Според службата това показва, че тя може да е „във вътрешен етап от процеса по подготовката ѝ за наследник“ на ръководството на КНДР.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 16 Отговор
    Знае ли се кой "джу-е" дъщеря му?

    08:14 12.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    20 4 Отговор
    Северна Корея помагат с всичко необходимо, а Иран направо попиляват сащисаните крави и съюзниците им чалмари докато ционисткият тумор и3cpaeл е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимите ирански и севернокорейски народи в борбата им със световния терор! Велики народи с велики лидери!

    08:15 12.03.2026

  • 3 Болен мозък

    4 19 Отговор
    Що корейчета изтрепаха в Украйна, тоа още иска да са бие

    Коментиран от #4

    08:16 12.03.2026

  • 4 Много удачен ник си си избрал

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Болен мозък":

    Абсолютно адекватно те описва.

    Коментиран от #6

    08:25 12.03.2026

  • 5 Агресията на Американският ционизъм

    5 1 Отговор
    Миналата седмица Ким Чен-ун публично обяви, Израел да дойдат на южно корейската граница, за да си приберат в чували мъртвите вербувани агенти от мосад.

    08:31 12.03.2026

  • 6 Ника

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Много удачен ник си си избрал":

    му се отнася за корейския тюлен.

    Коментиран от #7

    08:34 12.03.2026

  • 7 Кимчо е пич

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ника":

    Красавчик.

    08:36 12.03.2026

Новини по държави:
