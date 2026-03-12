Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси и призова за увеличаване на производството

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посети фабрика за боеприпаси, съобщи държавната информационна агенция KCNA, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По време на визитата той разгледа производствените линии за огнестрелни оръжия и призова за модернизация на производствения процес. Според него предприятието има „много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията“ и трябва да разшири капацитета си с „далновиден подход“.

Снимки, разпространени от държавните медии, показват как Ким инспектира съоръжението заедно с дъщеря си Ким Джу-е. Двамата са участвали и в тренировъчни стрелби, като са тествали пистолети заедно с военни офицери.

Севернокорейският лидер често демонстрира военните способности на страната. Наскоро той беше показан да наблюдава изстрелване на стратегическа крилата ракета от нов ескадрен миноносец, който е влязъл на въоръжение.

Появата на Ким Джу-е на подобни събития засилва спекулациите, че тя може да бъде подготвяна за наследник на баща си начело на страната, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея информира парламента, че има признаци, че дъщерята на севернокорейския лидер вече участва в обсъждане на политически въпроси. Според службата това показва, че тя може да е „във вътрешен етап от процеса по подготовката ѝ за наследник“ на ръководството на КНДР.