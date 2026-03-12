Новини
Изборен експерт: Твърдението, че МВР отговаря за честността на вота, не е истина

 Нито един друг държавен орган няма отношение към сертификацията на изборните резултати

Държавата и нейните институции са в напреднала подготовка за поредните предсрочни парламентарни избори. Регистрирани са политическите партии, започна изготвянето на листите, утвърдени са образците на основните изборни документи като бюлетината, протокола на секционните избирателни комисии и т.н. Като цяло съществува недоверие в изборния процес, а и в дейността на много институции. Затова основните политически играчи използват времето до официалната кампания да пропагандират своите виждания как да се подобри честността на вота, писа euronews.bg.

За съжаление в българското публично говорене се изказва една много голяма глупост – това е, че държавата и в частност МВР отговарят за честността на вота. Резултатите от изборите в България се сертифицират от партийно номинирани избирателни комисии. Това каза в ефира на Euronews PrimeTime Стоил Стоилов, изборен експерт.

„Секционните избирателни комисии имат пет, седем или девет члена, като всеки един от тях, независимо от останалите, подписва протокола за резултатите от гласуването в секцията. Този протокол се проверява в партийно номинирана районна избирателна комисия. След неговото утвърждаване той влиза за електронна обработка в Информационно обслужване, след това и Централната избирателна комисия го преглежда. Има и процедура по сравняване на резултатите, а където възникне проблем и има разминаване, се отваря протокола на секционната избирателна комисия и ЦИК решава кое от числата е вярно“, обясни процеса той.

Нито един друг държавен орган няма отношение към сертификацията на изборните резултати.

Стоил Стоилов цитира изследване на Института за развитие на публичната среда, според което на 27.10.2024 г. има 729 сигнала за купуване на гласове, като от органите на МВР са били 376, от граждани и юридически лица – 240, а от институции – 113. Образувани са били досъдебни производства за 115 случая, което са около 16% от всички сигнали, коментира още експертът.


  • 1 хъхъ

    8 0 Отговор
    България е единствената европейска държава, в която ви казват, че милицията прави изборите.
    Правете си сметка колко са честни.

    08:07 12.03.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    МВР обикновенно превозва купувачите на глас и ги пази. МВР е най-голямата организирана престъпка група в страната.

    08:07 12.03.2026

  • 3 Не бе боклук

    8 0 Отговор
    BMРтo отговаря за купения вот.

    08:09 12.03.2026

  • 4 раз

    1 1 Отговор
    МВР не може да отговаря за честността на вота. Мъвъръто е охранителна институция,а не партийна!

    Коментиран от #7

    08:09 12.03.2026

  • 5 Дедооооо

    4 0 Отговор
    Бегай да си гледаш внуците. Експерт......

    08:16 12.03.2026

  • 6 Трол

    2 0 Отговор
    За честността на вота отговарят медиите, социологическите агенции и компютърните програмисти. Дата на изборите е почивен ден за полицията, защото през останалите дни е претоварена с работа.

    Коментиран от #9

    08:16 12.03.2026

  • 7 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "раз":

    Да ама всички милиционери са членове на герп под прикритие.

    08:17 12.03.2026

  • 8 Поредния активиран

    1 0 Отговор
    На амбразурата. Страх тресе кочината

    08:17 12.03.2026

  • 9 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    А за купения вот отговаря MBP-HовоHачало.

    08:19 12.03.2026

  • 10 Перо

    2 0 Отговор
    ПП/ДБ се водят по акъла на Цвъки, бившия от ГЕРБ и бивш шофьор в ДС с мозък на пиле! Този индивид си мисли, че нещо зависи от полицията и ПП започнаха масова чистка! Криминалния вот е под 10%, главния е от корпоративния вот, при който от полицията нищо не зависи! В провалената държава гласуването е на принципа “търсете парите и зависимостите”, а те са във фирмите с обществени поръчки, синдикати, държавни служители, социални домове, общини и мн. др.

    08:20 12.03.2026

  • 11 Да питам

    2 0 Отговор
    За трафикантите на мигрантите отговаря ли?

    08:23 12.03.2026

  • 12 Мишо Пелов

    1 0 Отговор
    Най-после някой да каже нещо смислено. Никъде по света полицията не организира избори. Докато има кой да плаща за гласуване, ще се намери и кой да се продава.

    08:23 12.03.2026

  • 13 Социологическите агенции започват

    2 0 Отговор
    Да обработват общественото мнение много преди началото на предизборната кампания а след като тя започне Не би трябвало да се публикуват такива изследвания. Те казват кой ще бъде допуснат до парламента и с колко процента. Това не е правилно.

    08:29 12.03.2026

