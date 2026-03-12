Изборен експерт: Твърдението, че МВР отговаря за честността на вота, не е истина

Държавата и нейните институции са в напреднала подготовка за поредните предсрочни парламентарни избори. Регистрирани са политическите партии, започна изготвянето на листите, утвърдени са образците на основните изборни документи като бюлетината, протокола на секционните избирателни комисии и т.н. Като цяло съществува недоверие в изборния процес, а и в дейността на много институции. Затова основните политически играчи използват времето до официалната кампания да пропагандират своите виждания как да се подобри честността на вота, писа euronews.bg.

За съжаление в българското публично говорене се изказва една много голяма глупост – това е, че държавата и в частност МВР отговарят за честността на вота. Резултатите от изборите в България се сертифицират от партийно номинирани избирателни комисии. Това каза в ефира на Euronews PrimeTime Стоил Стоилов, изборен експерт.

„Секционните избирателни комисии имат пет, седем или девет члена, като всеки един от тях, независимо от останалите, подписва протокола за резултатите от гласуването в секцията. Този протокол се проверява в партийно номинирана районна избирателна комисия. След неговото утвърждаване той влиза за електронна обработка в Информационно обслужване, след това и Централната избирателна комисия го преглежда. Има и процедура по сравняване на резултатите, а където възникне проблем и има разминаване, се отваря протокола на секционната избирателна комисия и ЦИК решава кое от числата е вярно“, обясни процеса той.

Нито един друг държавен орган няма отношение към сертификацията на изборните резултати.

Стоил Стоилов цитира изследване на Института за развитие на публичната среда, според което на 27.10.2024 г. има 729 сигнала за купуване на гласове, като от органите на МВР са били 376, от граждани и юридически лица – 240, а от институции – 113. Образувани са били досъдебни производства за 115 случая, което са около 16% от всички сигнали, коментира още експертът.