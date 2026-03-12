Новини
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

12 Март, 2026 08:22 305 6

Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година

Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за Държавния бюджет. С него се гарантират всички социални плащания, включително увеличението на пенсиите през юни, посочи БНТ.

В законопроекта са заложени допълнителни средства за отбрана по механизма сейф. Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година.

Законът за приходите и разходите, с който се удължава държавния бюджет, важи до края да март. Затова се приема и допълнение към законопроекта.

Преди дни председателят на ресорната парламентарна комисия Делян Добрев съобщи, че е възможно план-сметката да бъде приета на две четения в пленарната зала още в петък.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    1 0 Отговор
    Дойде ли БСП на власт
    я хиперинфлация,
    я държавен фалит,
    я национална катастрофа
    и така вече 107 години.

    Гласувайте Мунчо Ушите за премиер,
    а Идиотова пак за ПрезидентКА !!

    08:23 12.03.2026

  • 2 мъъъкааа

    1 0 Отговор
    Разглежда си заплатите,а не закона!

    08:25 12.03.2026

  • 3 колориметър

    0 0 Отговор
    Колко ще е дълъг този закон? От тука до Бургас,ли?

    08:27 12.03.2026

  • 4 Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжн

    1 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    08:34 12.03.2026

  • 5 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Дядо Тодор ви каза че това което е построено през "лошия" социализъм вие не можете даже и боядиса.

    08:35 12.03.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    08:35 12.03.2026

