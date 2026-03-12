Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за Държавния бюджет. С него се гарантират всички социални плащания, включително увеличението на пенсиите през юни, посочи БНТ.
В законопроекта са заложени допълнителни средства за отбрана по механизма сейф. Поправките нямат срок и ще важат до приемането на бюджет за 2026 година.
Законът за приходите и разходите, с който се удължава държавния бюджет, важи до края да март. Затова се приема и допълнение към законопроекта.
Преди дни председателят на ресорната парламентарна комисия Делян Добрев съобщи, че е възможно план-сметката да бъде приета на две четения в пленарната зала още в петък.
