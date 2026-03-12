Президентът на Ла Лига каза защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отново коментира информациите, че организацията е одобрила завръщането на Лионел Меси в Барселона през 2023 година. Ръководителят е категоричен, че аржентинецът не е получавал разрешение да облече отново екипа на “блаугранас”.

"Те нямаха одобрението ни и никога не ни питаха за това. Беше невъзможно да се одобри, без да се знае колко ще печели Меси, особено при настоящите правила относно заплатата му. Дори ако цифрите в договора бяха по-малки от реалните, отново би било невъзможно", каза Тебас, цитиран от “Марка”.

Президентът на каталунския клуб Жоан Лапорта беше категоричен, че са търсени различни решения, но Хавиер Тебас е бил против тях.

Меси, който сега носи екипа на Интер Маями, напусна Барса през 2021 година, преминавайки в Пари Сен Жермен. Трансферът на аржентинеца в Маями беше обявен през 2023 година.