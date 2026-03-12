Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на Ла Лига каза защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

Президентът на Ла Лига каза защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно

12 Март, 2026 08:30 792 1

  • ла лига-
  • хавиер тебас-
  • лионел меси-
  • барселона-
  • футбол

Те нямаха одобрението ни и никога не ни питаха за това

Президентът на Ла Лига каза защо завръщането на Меси в Барселона е било невъзможно - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас отново коментира информациите, че организацията е одобрила завръщането на Лионел Меси в Барселона през 2023 година. Ръководителят е категоричен, че аржентинецът не е получавал разрешение да облече отново екипа на “блаугранас”.

"Те нямаха одобрението ни и никога не ни питаха за това. Беше невъзможно да се одобри, без да се знае колко ще печели Меси, особено при настоящите правила относно заплатата му. Дори ако цифрите в договора бяха по-малки от реалните, отново би било невъзможно", каза Тебас, цитиран от “Марка”.

Президентът на каталунския клуб Жоан Лапорта беше категоричен, че са търсени различни решения, но Хавиер Тебас е бил против тях.

Меси, който сега носи екипа на Интер Маями, напусна Барса през 2021 година, преминавайки в Пари Сен Жермен. Трансферът на аржентинеца в Маями беше обявен през 2023 година.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както винаги

    1 0 Отговор
    президентът на Ла Лига иб рикчийства на фалиралия сепаратистки балон Фарса

    10:21 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове