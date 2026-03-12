Неприлично богати: в света има все повече милиардери

Бумът на изкуствения интелект (ИИ) е увеличил богатството на най-богатите хора в света. В 40-ото издание на годишната класация на „Форбс“ са включени общо 3428 милиардери, което е с около 400 повече спрямо предходната година и представлява нов рекорд, откакто американското списание води такава класация от 1987 година.
„Това е годината на милиардерите“, заяви главният редактор на „Форбс“ Чейс Петерсън-Уиторн. По думите му през последните 12 месеца броят на милиардерите се е увеличавал средно с повече от един на ден, като ръстът на фондовите пазари, стимулиран от развитието на изкуствения интелект, е довел до значително увеличение на богатството им.
Илон Мъск продължава да е най-богатият човек
Начело на класацията отново е американският милиардер Илон Мъск. Главният изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година и може да стане първият трилионер в историята.
Според „Форбс" състоянието на 54-годишния предприемач се оценява на около 839 милиарда долара. Мъск е първият човек, чието богатство надхвърля прага от 800 милиарда долара.
През изминалата година състоянието на Мъск се е удвоило. Според изчисленията на „Форбс“ той разполага с повече средства от следващите трима най-богати хора в класацията взети заедно.
На второ място се нарежда съоснователят на Google Лари Пейдж със състояние от около 257 милиарда долара, следван от другия съосновател на компанията Сергей Брин с около 237 милиарда долара. Четвъртата позиция заема основателят на Amazon Джеф Безос с приблизително 224 милиарда долара, а на пето място е главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг с около 222 милиарда долара.
Най-богатият германец остава основателят на веригата супермаркети Lidl Дитер Шварц със състояние от над 67 милиарда долара. Той заема 29-о място в глобалната класация, след като година по-рано беше на 37-о място.
Тръмп е забогатял благодарение на криптовалутите
Сред милиардерите, увеличили своето богатство през последната година, е и американският президент Доналд Тръмп. Според „Форбс" през първата година от втория му мандат състоянието му е нараснало с 27 процента до около 6,5 милиарда долара. Причината за това са инвестициите в криптовалути. В световната класация Тръмп заема 645-то място.
1 Реконтра
09:05 12.03.2026
2 Допълнение
09:05 12.03.2026
3 Бум
В публикацията се посочва , че всички израелски жп гари са „опасни до второ нареждане“.
Коментиран от #14
09:08 12.03.2026
4 РЕАЛИСТ
09:12 12.03.2026
5 ханко
09:14 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Владимир Путин, президент
Спасиба на бyдaлите гласували за мен 🍌
Коментиран от #8, #10
09:17 12.03.2026
8 ВВП
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Благодаря. Пак заповядай.
09:18 12.03.2026
9 само боклуци
09:25 12.03.2026
10 Помни
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Леврото е официалната валута на България !
09:25 12.03.2026
11 Грешка
09:29 12.03.2026
12 Скоро ще му
09:35 12.03.2026
13 ЩИШИ И БОЙКО КЪДЕ СА ?
Коментиран от #17
09:35 12.03.2026
14 Ами вече излиза
До коментар #3 от "Бум":Истината. Избрани са, но не от Бога, а от дявола да унищожават света и народите. Е, да ама Бог няма да го допусне.
И агресорите си счупват главите...
09:37 12.03.2026
15 Машиии
09:39 12.03.2026
16 Могат правят
09:39 12.03.2026
17 Те са в редиците
До коментар #13 от "ЩИШИ И БОЙКО КЪДЕ СА ?":На тъпите и богатите. Понеже умните умуват, а тъпите крадат и богатеят... Живеем в тъпосрация и се нарича дИмнокрация. Затъмнение, лъжа и измама. Тука има, тука нема. Ала бала ...
09:41 12.03.2026
18 Икономист
09:51 12.03.2026