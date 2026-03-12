Новини
Неприлично богати: в света има все повече милиардери

12 Март, 2026 09:02 947 18

Американецът може да стане първият трилионер в историята, става ясно от най-новата класация на списание "Форбс"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Бумът на изкуствения интелект (ИИ) е увеличил богатството на най-богатите хора в света. В 40-ото издание на годишната класация на „Форбс“ са включени общо 3428 милиардери, което е с около 400 повече спрямо предходната година и представлява нов рекорд, откакто американското списание води такава класация от 1987 година.

„Това е годината на милиардерите“, заяви главният редактор на „Форбс“ Чейс Петерсън-Уиторн. По думите му през последните 12 месеца броят на милиардерите се е увеличавал средно с повече от един на ден, като ръстът на фондовите пазари, стимулиран от развитието на изкуствения интелект, е довел до значително увеличение на богатството им.

Илон Мъск продължава да е най-богатият човек

Начело на класацията отново е американският милиардер Илон Мъск. Главният изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година и може да стане първият трилионер в историята.

Според „Форбс" състоянието на 54-годишния предприемач се оценява на около 839 милиарда долара. Мъск е първият човек, чието богатство надхвърля прага от 800 милиарда долара.

През изминалата година състоянието на Мъск се е удвоило. Според изчисленията на „Форбс“ той разполага с повече средства от следващите трима най-богати хора в класацията взети заедно.

На второ място се нарежда съоснователят на Google Лари Пейдж със състояние от около 257 милиарда долара, следван от другия съосновател на компанията Сергей Брин с около 237 милиарда долара. Четвъртата позиция заема основателят на Amazon Джеф Безос с приблизително 224 милиарда долара, а на пето място е главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг с около 222 милиарда долара.

Най-богатият германец остава основателят на веригата супермаркети Lidl Дитер Шварц със състояние от над 67 милиарда долара. Той заема 29-о място в глобалната класация, след като година по-рано беше на 37-о място.

Тръмп е забогатял благодарение на криптовалутите

Сред милиардерите, увеличили своето богатство през последната година, е и американският президент Доналд Тръмп. Според „Форбс" през първата година от втория му мандат състоянието му е нараснало с 27 процента до около 6,5 милиарда долара. Причината за това са инвестициите в криптовалути. В световната класация Тръмп заема 645-то място.


