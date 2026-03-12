Докъде стигна разследването и кога ще станат ясни мотивите за смъртта на шестимата от случая „Петрохан-Околчица“?

Какви въпроси остави без отговор и какви нови данни разкри изявлението на прокуратурата по случая „Петрохан - Околчица“, което беше направено без възможност за журналистически въпроси? От държавното обвинение съобщиха, че за последните четири години към неправителствената организация, свързана с Ивайло Калушев, са постъпили близо 300 хиляди лева дарения, а в рамките на разследването е вдигната банковата тайна по 44 сметки, за да се проследи движението на средствата, обобщи "Нова телевизия".

Журналистът на NOVA Иван Кънчев следи казуса от самото начало. Той смята, че на вчерашния брифинг са били изнесени странични данни, несвързани с механизма на престъплението. „Направи ми впечатление, че ще бъде направена много голяма експертиза - съдебно психиатрична, психологична и сексологична. Това дава отговор знаят ли разследващите каква е била причината за случилото се. Очевидно към този момент не“, каза той.

След края на брифинга, от прокуратурата не дадоха възможност на журналистите да зададат въпроси. Ако имаше възможност обаче, журналистът на NOVA е щял да върне лентата към записите, разпространени от полицията. „Щях да питам чий е гласът, който се чуваше на един от тях и казваше „снимай, снимай“. Може да е всичко, понякога програмите за запис на екран записват и външни звуци. Не бих спекулирал откъде е този звук“, добави журналистът.

Майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпер край Околчица, Ралица Асенова, пита как, ако синът ѝ е бил прострелян от упор, проектилът ще е заседнал в тилната кост. Тя споделя, че знае това от съдебния лекар.

Относно обединяването на двете досъдебни производства - за убийствата край хижа „Петрохан“ и близо до връх Околчица, Кънчев посочи, че прокуратурата не е дала ясно обяснение защо делата са започнати в две различни области. „Може би отговорът е родовата и местната подсъдност. Имало е престъпления, прехвърлени в Националната следствена служба, значи има такъв механизъм. Може би Окръжната прокуратура е имала капацитета да се справи със случая и затова това производство не е било прехвърлено, а чак сега е обединено“, предположи репортерът.

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

По отношение на изнесената информация за дарения на длъжностни лица на НПО-то, управлявано от Ивайло Калушев, Иван Кънчев каза, че няма забрана за такава дейност: „Акцентът беше на това, че дарението от над 251 000 лева е направено към личната сметка на Ивайло Иванов. Бяха съобщени много данни, свързани с дейността на НАКЗТ преди престъпленията.

Припомняме, че вчера прокуратурата обяви, че проверява финансирането и дейността на неправителствената организация, свързана с Ивайло Калушев, след като е установено, че през последните четири години към нея са постъпили големи суми под формата на дарения. Сред дарителите има и длъжностни лица, а освен пари са предоставяни и вещи, включително дронове. Най-голямата преведена сума по сметка на един от убитите - Ивайло Иванов - е около 251 хил. лева“.

В рамките на разследването е вдигната банковата тайна по 44 сметки, за да се проследи движението на средствата. Проверяват се общо пет физически и седем юридически лица, като се анализира дали има връзка между даренията и дейността на организацията. Разследването обхваща и работата на НАКЗТ, като се очакват допълнителни данни от банковите институции.

Според Иван Кънчев все още не е ясно чии са тези 44 сметки, дали са на шестимата починали или и на дарители на НПО-то. На този фон на 13 март от 17:30 часа Ралица Асенова организира протест пред Съдебната палата в София, в търсене на истината за смъртта на сина си.