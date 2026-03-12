Новини
Докъде стигна разследването и кога ще станат ясни мотивите за смъртта на шестимата от случая „Петрохан-Околчица“?

12 Март, 2026 08:53 1 896 60

Изявление без въпроси: Разкритията и мистериите след последните данни от прокуратурата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какви въпроси остави без отговор и какви нови данни разкри изявлението на прокуратурата по случая „Петрохан - Околчица“, което беше направено без възможност за журналистически въпроси? От държавното обвинение съобщиха, че за последните четири години към неправителствената организация, свързана с Ивайло Калушев, са постъпили близо 300 хиляди лева дарения, а в рамките на разследването е вдигната банковата тайна по 44 сметки, за да се проследи движението на средствата, обобщи "Нова телевизия".

Журналистът на NOVA Иван Кънчев следи казуса от самото начало. Той смята, че на вчерашния брифинг са били изнесени странични данни, несвързани с механизма на престъплението. „Направи ми впечатление, че ще бъде направена много голяма експертиза - съдебно психиатрична, психологична и сексологична. Това дава отговор знаят ли разследващите каква е била причината за случилото се. Очевидно към този момент не“, каза той.

След края на брифинга, от прокуратурата не дадоха възможност на журналистите да зададат въпроси. Ако имаше възможност обаче, журналистът на NOVA е щял да върне лентата към записите, разпространени от полицията. „Щях да питам чий е гласът, който се чуваше на един от тях и казваше „снимай, снимай“. Може да е всичко, понякога програмите за запис на екран записват и външни звуци. Не бих спекулирал откъде е този звук“, добави журналистът.

Майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпер край Околчица, Ралица Асенова, пита как, ако синът ѝ е бил прострелян от упор, проектилът ще е заседнал в тилната кост. Тя споделя, че знае това от съдебния лекар.

Относно обединяването на двете досъдебни производства - за убийствата край хижа „Петрохан“ и близо до връх Околчица, Кънчев посочи, че прокуратурата не е дала ясно обяснение защо делата са започнати в две различни области. „Може би отговорът е родовата и местната подсъдност. Имало е престъпления, прехвърлени в Националната следствена служба, значи има такъв механизъм. Може би Окръжната прокуратура е имала капацитета да се справи със случая и затова това производство не е било прехвърлено, а чак сега е обединено“, предположи репортерът.

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

По отношение на изнесената информация за дарения на длъжностни лица на НПО-то, управлявано от Ивайло Калушев, Иван Кънчев каза, че няма забрана за такава дейност: „Акцентът беше на това, че дарението от над 251 000 лева е направено към личната сметка на Ивайло Иванов. Бяха съобщени много данни, свързани с дейността на НАКЗТ преди престъпленията.

Припомняме, че вчера прокуратурата обяви, че проверява финансирането и дейността на неправителствената организация, свързана с Ивайло Калушев, след като е установено, че през последните четири години към нея са постъпили големи суми под формата на дарения. Сред дарителите има и длъжностни лица, а освен пари са предоставяни и вещи, включително дронове. Най-голямата преведена сума по сметка на един от убитите - Ивайло Иванов - е около 251 хил. лева“.

В рамките на разследването е вдигната банковата тайна по 44 сметки, за да се проследи движението на средствата. Проверяват се общо пет физически и седем юридически лица, като се анализира дали има връзка между даренията и дейността на организацията. Разследването обхваща и работата на НАКЗТ, като се очакват допълнителни данни от банковите институции.

Според Иван Кънчев все още не е ясно чии са тези 44 сметки, дали са на шестимата починали или и на дарители на НПО-то. На този фон на 13 март от 17:30 часа Ралица Асенова организира протест пред Съдебната палата в София, в търсене на истината за смъртта на сина си.


  • 1 Жакт

    6 31 Отговор
    Путлер е най-страхливия глу пак на планетата. Путлерченцето ви е причината войната да продължава 5та година

    Коментиран от #21, #28

    08:56 12.03.2026

  • 2 оня с коня

    8 10 Отговор
    всяко чудо за три дена

    тука вече минаха три дена никой не го еня какво става

    чакаме следващите кои ще са?

    08:56 12.03.2026

  • 3 Ауууууу подляри

    24 4 Отговор
    След края на брифинга, от прокуратурата НЕ дадоха възможност на журналистите да зададат въпроси.

    08:57 12.03.2026

  • 4 Реалист

    22 9 Отговор
    Това масово убийство никога няма да бъде разкрито!

    08:59 12.03.2026

  • 5 Д-р Ментал

    32 5 Отговор
    Разследването показа, че нямаме разследване

    09:02 12.03.2026

  • 6 Роден в НРБ

    21 21 Отговор
    Шизо майката кое не и е ясно? Дала си е детето като куче на некъв педофил, сега протестирала, искала истината. Истината е, че тя и всички "родители" като нея са ненормални психопати.

    09:06 12.03.2026

  • 7 саЛама Иво Калушев

    20 18 Отговор
    Кое не е ясно? Забавлявахме се с Васко Мазгата, Сандов, Белев и Панев, и едни малки момченца. После им пръснах главите.

    Коментиран от #13

    09:08 12.03.2026

  • 8 Нищо

    35 9 Отговор
    няма да стане ясно ! Налице са комбинация от некадърност и прикриване на нещо ! Тия хора са убити ! Никой не може да ме убеди в друго ! Просто протакат да се забрави ! Лично мнение !

    09:09 12.03.2026

  • 9 Нищо не е казала прокуратурата

    21 1 Отговор
    На никакви въпроси на журналисти не е отговорила, а споменатият журналист Иван Кънчев очевидно не знае какви въпроси да пита и всичко от описаното като негови разсъждения е несъществено. Впрочем и споменатите 44 сметки не изчерпват темата защото хората са имали и чужди паспорти и чужди сметки в компект със тях.

    09:10 12.03.2026

  • 10 Доказаха

    10 4 Отговор
    Ли угодните версии извънземни и мафия?

    09:11 12.03.2026

  • 11 Дрън, дрън съветски чугун

    18 7 Отговор
    Тази Прикриватура няма никаква легитимност с 3% доверие. С незаконен и.д.Главен Прокурор.
    На слепците стана ясно, че това е брутално yбийство, в което са участвали службите в тандем с мафията.

    09:14 12.03.2026

  • 12 Голямата

    17 2 Отговор
    експертиза - съдебно психиатрична, психологична и сексологична пак не разбрахме какво иска да ни докаже освен че е голяма ?

    09:17 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Казвайте веднага подляри

    15 1 Отговор
    Каква е била връзката им с МОССАД !

    09:19 12.03.2026

  • 15 SDEЧЕВ

    19 5 Отговор
    Ивайло Иванов е бил касичката, защото пари при лични дарения не фигурират в ГФО на НПО. Класическо ОПГ финансирано от черни каси на политици. Сещате се кои са Политическите Пичове.

    09:19 12.03.2026

  • 16 Кога ли

    14 1 Отговор
    Никога!Ще има само версии и предположения!!!

    09:20 12.03.2026

  • 17 Хмм

    19 6 Отговор
    и защо господинът журналист не казва кой е големият дарител, докато цитира майката на Николай като капацитет от световна класа, ами защото са от неговата протестърска група, не е обективен,давайте на майката на Николай да разследва и да се произнася, може и със съответните присъди, тя самата след като не се е грижила за малолетния си син, за да не ѝ пречи в новото семейство, е трябвало да бъде лишена от родителски права, точно от нея научихме за завещанието, а това е сериозен мотив, по Николай има барут, значи е стрелял, по кого

    Коментиран от #22

    09:22 12.03.2026

  • 18 Фен

    17 4 Отговор
    Този случай напълно разкрива генезисът на либералистите.

    09:26 12.03.2026

  • 19 ХиХи

    13 7 Отговор
    Мотивите са ясни, ама на кикитата не им понася истината и плачкат

    09:27 12.03.2026

  • 20 Механик

    11 4 Отговор
    Такава дълга статия няма да чета, защото съм убеден, че е демагогия.
    А разследването е стигнало до под кривата круша и истината няма да научим никога.

    09:30 12.03.2026

  • 21 Юда

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жакт":

    Когато си И,.Д И-О ,.Т ,то е за цял живот

    09:30 12.03.2026

  • 22 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    11 8 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    "по Николай има барут"
    няма такава информация. Разпространявате лъжите на мафията, yбила шестимата .

    Коментиран от #30

    09:31 12.03.2026

  • 23 Подлогата

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Долни пеевски подлоги !":

    Ябе кажи каква е истината? Някакви държавни организации са ги изтрепали ли? Па то от 20 години иазарма няма, за тия требва да си щурмувал окрепен раьон поне два пъти през живота си и то не на учение. Даже Трактора го е гърмял чужденец, щото и за засада нема обучени хора, преди 20 год мутрите поне знаеха как да стрелят от засада, ся и толкова нема, ти искаш у хижа в гората на непознат терен некой да ги очисти, нема подготвени за туй

    09:31 12.03.2026

  • 24 Света е много гаден

    6 4 Отговор
    Тея атлантенца смотани съвсем го направиха гаден. И за МОССАД работихме и бая гнусотийки правихме и въобще е безнадеждна ситуацията. Трябва да си платим пичове и да се отървем от лошата карма натрупана. Дайте да си пръснем кратуните и да се надяваме че като се преродим света ще е по добър и без тея атлантически изроооди. И с тея гласове дето ни бумтят от години с тоя военен модел Audio Spotlight на Холосоникс не се издържат повече и на НАТЮ мааааайната им ....бум-бум ...ту-тууу

    Коментиран от #43

    09:32 12.03.2026

  • 25 Въпроси без отговори

    5 5 Отговор
    Практикувал ли се е Сатанизъм в гората ?

    09:32 12.03.2026

  • 26 Зеления

    8 7 Отговор
    Защо трябваше Терзиев да лъже в национален ефир, че е дарил 70 000 евро на Ивайло Иванов, а се оказва че е дарил 251 000 лева????

    По кой начин избирателите да вярват в каузата и хората от ППДБ, след като лъжат най-нагло и безочливо??
    Нали сте честни бе, демократични искате рестарт на държавата, с лъжи ли ще правите този рестарт?

    Коментиран от #37

    09:32 12.03.2026

  • 27 истината е непостижима ,тя е лукс

    16 1 Отговор
    Разследването установи ,че сами са се изпотрепали,кой как свари.Кучетата са си изгоряли сами в пожара. Тука е така. Народа сам се самоубива.,всеки как може и си помага един на друг. А истината ,тя никога няма да излезе,защото това е залък ,който народа няма как да плати за да го изконсумира. Това е положението,истината е лукс и за нея някой трябва да плати ,не се дава на готово и не е за масова употреба. Продължаваме напред до следващата тайна смърт. Това не е прецедент. Оказа се ,че иранците крадат от американците ракети Томахоук и с тях сами си убиват малките деца момичета по цели дузини с една ракета. Случаят се разследва в САЩ и за сега това е истината.

    09:34 12.03.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жакт":

    Опитваш се да отклониш вниманието от вашата ППДБ. Знаехме , че сте обратни, но вие излезнахте гнусни педофили. Правилно психолози казват, че има само една крачка от едното към другото. Това били евроантлантически ценности.

    09:37 12.03.2026

  • 29 СВД

    4 0 Отговор
    С пет думи, ако искате да подтикнете някого към масово самоубийство, преведете му по сметка 251 лева и готово! В панделка ви е вързан и доставен в завършен вид!

    09:38 12.03.2026

  • 30 Хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":

    излязоха с информация, че и по Николай има барутни частици, сега с окончателната версия, че Ивайло Калушев ги убил казаха, че понякога можело да има барутни частици без да си стрелял, прав е Ивайло в писмото към майка си, не вярвай на нищо, той ги е склонил към самоубийство, 50-годишни мъже, той убил децата, а аз мисля че е искал да ги спаси и това, че Алекс е бит, не вярвам че е Ивайло, самият Валери казва, че е било доброволно, напуснал групата с риска всичко даразкаже, но нищо не му се случило

    09:39 12.03.2026

  • 31 SDEЧЕВ

    4 2 Отговор
    Интересен аспект е-колко последователи е имала сектата в мрежите. Колко сектанта са осигурили за протестите. За такива операции по сваляне на правителство се плаща, но е по евтино втората вноска да се плати в олово. По безопасно е да не се разчуе. Пазили били канарчетата от сектата. Те са си били чиста брънка от "" Протестна Мрежа" с определен брой сектанти пред парламента.

    09:40 12.03.2026

  • 32 Уха

    3 1 Отговор
    Е ЧурапЕ като сложи Пурмяната да покрие случая. Явно Чюрапе е имал в САЩ и мъжка авантюра

    09:41 12.03.2026

  • 33 Моментално Прокуратурата

    4 3 Отговор
    МС и министъра на вътрешните работи и тоя на отбраната пенсията мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият частен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за

    Коментиран от #39

    09:46 12.03.2026

  • 34 Продължава да е странно

    3 2 Отговор
    Има редица въпроси останали без отговор, което показва, че разследването по-скоро върви в една посока, по една от версиите, като всичко се работи спрямо нея. Добре, но това са шест човека, ако е самоубийство, кой ги склони към това, какви са причините и много други конкретни въпроси остават без отговор за сега. На този фон се пускат димки за някакви дарения и други подобни, като е ясно, че личния дарителски акт не е престъпление, като чели да се фокусира обществено мнение в друга посока.

    09:48 12.03.2026

  • 35 Казвайте веднага подляри

    3 3 Отговор
    Каква е била връзката им с МОССАД ! Нима ясно не е написано още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го
    Почетният консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ...ъхъъъ...

    Коментиран от #41

    09:48 12.03.2026

  • 36 Мишел

    2 3 Отговор
    Пе.ераско- пе.офилска случка.

    09:49 12.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 300 ХИЛЯДИ ПО СМЕТКИ.

    2 1 Отговор
    А КОЛКО НА РЪКА СА ДАДЕНИ. ТЕЗИ ХОРА УБИТИТЕ ТЕ ТЕЛЕФОНИ НЯМАТ ЛИ ВЪВ САЙТОВЕ НЕ СА ЛИ ВЛИЗАЛИ. ТЕЛЕФОНИТЕ ВЪВ ТЯХ Е ИСТИНАТА НО НЕ ГО ПРАВИТЕ ЗАЩОТО МНОГО ПОЛИТИЦИ УПРАВЛЕНЦИ СА ВЪВ ИГРАТА. И ЕДНИТЕ УБИТИ НА ВТОРИ ДРУГИТЕ СЕ КРИЯТ 5 ДНИ ГИ ТЪРСЯТ. СИГУРНО СА ТЪРСИЛИ ПО СКРИШНО МЯСТО ДА ГИ УБИЯТ. КАЖЕТЕ ИСТИНАТА.

    09:51 12.03.2026

  • 39 Забавно

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Моментално Прокуратурата":

    В Курило, да не са пропуснали да ви дадат сутрешната доза лекарства))

    Коментиран от #45

    09:51 12.03.2026

  • 40 Дали имало връзка?

    5 1 Отговор
    " ...Проверяват се общо пет физически и седем юридически лица, като се анализира дали има връзка между даренията и дейността на организацията. Разследването обхваща и работата на НАКЗТ, като се очакват допълнителни данни от банковите институции...."

    Ако един човек е кмет на София от една партия с доказани връзки със сектата, преспал над 10 пъти в хижата на сектата Петрохан, дарил няколко пъти по 5 цифрена сума на сектата, но си признал амо за едно 4 цифрено дарение, през цялото време защитавал и оправдавал действията на сектата, дали има връзка, а, как мислите?

    Коментиран от #50

    09:52 12.03.2026

  • 41 Феликс Дж

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Казвайте веднага подляри":

    ГРЕШКА - не са "подляри", а "ПОМИ...ЯРИ". Слуги на СИО...НИЗъМА. Интересно кой и защо ги е свитнал. Най-вероятно самия "мосад".

    Коментиран от #48

    09:54 12.03.2026

  • 42 Факти от разследването

    1 1 Отговор
    Някой може ли да изброи фактите на базата на които прокуратурата стигна до заключението за самоубиство?

    09:56 12.03.2026

  • 43 С воененните модели и технология

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Света е много гаден":

    От типа Audio Spotlight на Холосоникс почити всеки човек може да докаран до самоубийство както и впрочем доказано с публично обявени експерименти от преди повече от 12 години хора без автомобили да си купуват по 4 комплекта автомобилни гуми впрочем в Хюстън ....

    09:57 12.03.2026

  • 44 ?????

    3 2 Отговор
    "кога ще станат ясни мотивите за смъртта на шестимата от случая „Петрохан-Околчица“ - мотивите са че са изперкали псевдобудисти на които приятелите им май са им врътнали паричното кранче, а те по-друг начин не могат да изкарват кинти.
    Могат само да харчат готови.

    09:58 12.03.2026

  • 45 Тихо прокурорска хигиенистке

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Забавно":

    Не си компетентна

    10:01 12.03.2026

  • 46 Това НПО

    2 0 Отговор
    се състои от 26 човека, а не от 6. И защо не търсят убийците, а ровят в сметките им. Тези 300000 лева са много мизерна сума за четири години. И няма нищо престъпно да даряваш и да си богат. Всичките са били убити още на 1 февруари, просто това е инсценировка с този кемпер. Оказва се, че момчето е убито последно, като има много наранявания.

    10:02 12.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 защо ги е свитнал а?

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Феликс Дж":

    Никой не ги е свитнал. Сами са се светнали. Имали са морал и съвест хората и огромно натрупано разочарование от атлантическо ционисткият коптор и са вярвали в прераждането. Интроверти са били. Само едно не е ясно. Защо последният не ги е транжирал за да може при "небесното погребение" на лешоядите в зоологическата градина или на баира в Родопите на лешоядите да им е по любезно тъй

    10:08 12.03.2026

  • 49 всякакви опити,

    5 2 Отговор
    само за да не излезе простата истина ,че една партия- ППДБ , е в тесни връзки с една гей- педофилска секта, която извърши първото асистирано самоубийство в България.

    Коментиран от #57

    10:11 12.03.2026

  • 50 Фактите водят към друго мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дали имало връзка?":

    Който и да е, и 300 пъти да е преспал, 300 пъти да е дарил не е убил, не е склонил. Явно с такива пусканици се търси отклоняване от причините за тази трагедия. Важно е да излезе истината, това са 6 човешки живота! Каква е разликата да бъде убит/склонен към самоубийство сектант или несектант. Нека стигнат до истината, защото е видно, че тези хора са разполагали с пари и кранчето им не е спирано. Ясно е, че са били финансово и материално обезпечени.

    Коментиран от #59

    10:14 12.03.2026

  • 51 Тома

    0 0 Отговор
    Каквото стана с разследването за убийството на Къро това ще се случи и сега

    10:15 12.03.2026

  • 52 Роби роби

    4 1 Отговор
    Вместо да се омотаят с динамит и да се втурнат с врясъци у МС и парламента..... сега щяха вече паметник да имат тея хора .....

    10:15 12.03.2026

  • 53 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Никой не го интересуват мотивите,важно е да се разкрият убииците,НО няма да стане,всичко ще се замете както винаги става.

    10:16 12.03.2026

  • 54 име

    0 2 Отговор
    Запитайте се защо аутопсията "показа" че не е имало сексуални актове между самоубитите? Защото иначе държавата ще трябва да отговаря защо са прекратени сигналите за педофилия срещу калушев.

    Коментиран от #60

    10:17 12.03.2026

  • 55 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Тия двамата "водещи" от NOVA - отново удариха тъпомера в земята.Толкова са зле и такива тъпи въпроси задават,че чак са смешни.Толкова некомпетентни "водещи"-няма!Само Цънцарината и Йочев им бяха конкуренция.И тоя БаХoff ако присламчат ще са тримата герои на Д.Донев.

    10:18 12.03.2026

  • 56 Горчиво....

    1 1 Отговор
    Изложиха се, за пореден път. Хвърлиха поредната доза полуистини, за да настървят плебса и да обслужат господарите си.
    На кого му пука за истината?
    Човечество без истина и човечност колко ще просъществува?

    10:19 12.03.2026

  • 57 В грешка си колега

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "всякакви опити,":

    НЕ е първото асистирано самоубийство в България ! Десетки са. Това е най раздуханото медийно. И ако беше само една гей- педофилска секта, здраве му кажи. Поне 15 са тантра секс центровете само в София, Варна и Бургас. Сухата река, Люлин и Манастирски ливади са само 3, а колко са корпоративните никой не знае ....

    10:23 12.03.2026

  • 58 всички в схемата с две лица

    1 1 Отговор
    адвокат по американски дела, финансист от корпорация, мексикански преподавател пещерняк , будисти . шушу мушу от 2018г с разни станали политици . а те . едните врещят мафията била . другите ги изкараха ангели . голата истина е самоубийства . отчаяния . плачкащи смс . безнадежност . липса на споразумение . дълг над 4 милиона . прекратяване на лагерите с деца . доходноста е падала . реалност . тежка и мръсна .

    10:23 12.03.2026

  • 59 Никой не обвинява партия ППДБ

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Фактите водят към друго мнение":

    в убийство. Както и никой не твърди, че убийството или самоубийството на член на секта е различно от всяко друго убийство.

    Твърдим, че се правят опити да се скрие връзката на ППДБ със сектата! Точка! Нищо повече!

    Сега най- важното- ЗАЩО СЕ ПРАВЯТ ТЕЗИ ОПИТИ?

    Отговорът се крие в многобройните закононарушения , които ППДБ и хора, свързани с тях, са направили през годините с цел регистрацията , поддръжката, спонсорирането и прикриването на дейността на тази секта!

    ППДБ са знаели с абсолютна сигурност, че сектата е пратикувала педофилия, това е престъпление п бългаарските закони и са си затваряли очите, дори са наливали ппарти в тази групичка!

    Факт!

    10:24 12.03.2026

  • 60 Нищо подобно.утопсията показа,

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "име":

    че има " генетичен материал " на лама Калушев в анусите им.

    И " държавата " няма нищо общо със спиране на разследването на сектата, а точно определени длъжностни лица с една точно определена политическа партия.

    Туй оправдание с " държавата " си го наврете някъде.

    10:29 12.03.2026

