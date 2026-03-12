Докъде стигна разследването и кога ще станат ясни мотивите за смъртта на шестимата от случая „Петрохан-Околчица“?

Какви въпроси остави без отговор и какви нови данни разкри изявлението на прокуратурата по случая „Петрохан - Околчица“, което беше направено без възможност за журналистически въпроси? От държавното обвинение съобщиха, че за последните четири години към неправителствената организация, свързана с Ивайло Калушев, са постъпили близо 300 хиляди лева дарения, а в рамките на разследването е вдигната банковата тайна по 44 сметки, за да се проследи движението на средствата, обобщи "Нова телевизия".
Журналистът на NOVA Иван Кънчев следи казуса от самото начало. Той смята, че на вчерашния брифинг са били изнесени странични данни, несвързани с механизма на престъплението. „Направи ми впечатление, че ще бъде направена много голяма експертиза - съдебно психиатрична, психологична и сексологична. Това дава отговор знаят ли разследващите каква е била причината за случилото се. Очевидно към този момент не“, каза той.
След края на брифинга, от прокуратурата не дадоха възможност на журналистите да зададат въпроси. Ако имаше възможност обаче, журналистът на NOVA е щял да върне лентата към записите, разпространени от полицията. „Щях да питам чий е гласът, който се чуваше на един от тях и казваше „снимай, снимай“. Може да е всичко, понякога програмите за запис на екран записват и външни звуци. Не бих спекулирал откъде е този звук“, добави журналистът.
Майката на Николай Златков, открит мъртъв в кемпер край Околчица, Ралица Асенова, пита как, ако синът ѝ е бил прострелян от упор, проектилът ще е заседнал в тилната кост. Тя споделя, че знае това от съдебния лекар.
Относно обединяването на двете досъдебни производства - за убийствата край хижа „Петрохан“ и близо до връх Околчица, Кънчев посочи, че прокуратурата не е дала ясно обяснение защо делата са започнати в две различни области. „Може би отговорът е родовата и местната подсъдност. Имало е престъпления, прехвърлени в Националната следствена служба, значи има такъв механизъм. Може би Окръжната прокуратура е имала капацитета да се справи със случая и затова това производство не е било прехвърлено, а чак сега е обединено“, предположи репортерът.
300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки
По отношение на изнесената информация за дарения на длъжностни лица на НПО-то, управлявано от Ивайло Калушев, Иван Кънчев каза, че няма забрана за такава дейност: „Акцентът беше на това, че дарението от над 251 000 лева е направено към личната сметка на Ивайло Иванов. Бяха съобщени много данни, свързани с дейността на НАКЗТ преди престъпленията.
Припомняме, че вчера прокуратурата обяви, че проверява финансирането и дейността на неправителствената организация, свързана с Ивайло Калушев, след като е установено, че през последните четири години към нея са постъпили големи суми под формата на дарения. Сред дарителите има и длъжностни лица, а освен пари са предоставяни и вещи, включително дронове. Най-голямата преведена сума по сметка на един от убитите - Ивайло Иванов - е около 251 хил. лева“.
В рамките на разследването е вдигната банковата тайна по 44 сметки, за да се проследи движението на средствата. Проверяват се общо пет физически и седем юридически лица, като се анализира дали има връзка между даренията и дейността на организацията. Разследването обхваща и работата на НАКЗТ, като се очакват допълнителни данни от банковите институции.
Според Иван Кънчев все още не е ясно чии са тези 44 сметки, дали са на шестимата починали или и на дарители на НПО-то. На този фон на 13 март от 17:30 часа Ралица Асенова организира протест пред Съдебната палата в София, в търсене на истината за смъртта на сина си.
1 Жакт
Коментиран от #21, #28
08:56 12.03.2026
2 оня с коня
тука вече минаха три дена никой не го еня какво става
чакаме следващите кои ще са?
08:56 12.03.2026
3 Ауууууу подляри
08:57 12.03.2026
4 Реалист
08:59 12.03.2026
5 Д-р Ментал
09:02 12.03.2026
6 Роден в НРБ
09:06 12.03.2026
7 саЛама Иво Калушев
Коментиран от #13
09:08 12.03.2026
8 Нищо
09:09 12.03.2026
9 Нищо не е казала прокуратурата
09:10 12.03.2026
10 Доказаха
09:11 12.03.2026
11 Дрън, дрън съветски чугун
На слепците стана ясно, че това е брутално yбийство, в което са участвали службите в тандем с мафията.
09:14 12.03.2026
12 Голямата
09:17 12.03.2026
14 Казвайте веднага подляри
09:19 12.03.2026
15 SDEЧЕВ
09:19 12.03.2026
16 Кога ли
09:20 12.03.2026
17 Хмм
Коментиран от #22
09:22 12.03.2026
18 Фен
09:26 12.03.2026
19 ХиХи
09:27 12.03.2026
20 Механик
А разследването е стигнало до под кривата круша и истината няма да научим никога.
09:30 12.03.2026
21 Юда
До коментар #1 от "Жакт":Когато си И,.Д И-О ,.Т ,то е за цял живот
09:30 12.03.2026
22 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
До коментар #17 от "Хмм":"по Николай има барут"
няма такава информация. Разпространявате лъжите на мафията, yбила шестимата .
Коментиран от #30
09:31 12.03.2026
23 Подлогата
До коментар #13 от "Долни пеевски подлоги !":Ябе кажи каква е истината? Някакви държавни организации са ги изтрепали ли? Па то от 20 години иазарма няма, за тия требва да си щурмувал окрепен раьон поне два пъти през живота си и то не на учение. Даже Трактора го е гърмял чужденец, щото и за засада нема обучени хора, преди 20 год мутрите поне знаеха как да стрелят от засада, ся и толкова нема, ти искаш у хижа в гората на непознат терен некой да ги очисти, нема подготвени за туй
09:31 12.03.2026
24 Света е много гаден
Коментиран от #43
09:32 12.03.2026
25 Въпроси без отговори
09:32 12.03.2026
26 Зеления
По кой начин избирателите да вярват в каузата и хората от ППДБ, след като лъжат най-нагло и безочливо??
Нали сте честни бе, демократични искате рестарт на държавата, с лъжи ли ще правите този рестарт?
Коментиран от #37
09:32 12.03.2026
27 истината е непостижима ,тя е лукс
09:34 12.03.2026
28 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Жакт":Опитваш се да отклониш вниманието от вашата ППДБ. Знаехме , че сте обратни, но вие излезнахте гнусни педофили. Правилно психолози казват, че има само една крачка от едното към другото. Това били евроантлантически ценности.
09:37 12.03.2026
29 СВД
09:38 12.03.2026
30 Хмм
До коментар #22 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":излязоха с информация, че и по Николай има барутни частици, сега с окончателната версия, че Ивайло Калушев ги убил казаха, че понякога можело да има барутни частици без да си стрелял, прав е Ивайло в писмото към майка си, не вярвай на нищо, той ги е склонил към самоубийство, 50-годишни мъже, той убил децата, а аз мисля че е искал да ги спаси и това, че Алекс е бит, не вярвам че е Ивайло, самият Валери казва, че е било доброволно, напуснал групата с риска всичко даразкаже, но нищо не му се случило
09:39 12.03.2026
31 SDEЧЕВ
09:40 12.03.2026
32 Уха
09:41 12.03.2026
33 Моментално Прокуратурата
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за
Коментиран от #39
09:46 12.03.2026
34 Продължава да е странно
09:48 12.03.2026
35 Казвайте веднага подляри
ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
Летища, затвори, военни бази....
Военни и правоприлагащи органи..... тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? .... Питаха ли го
Почетният консул на България в Юкатан Мексико, адвокат Луис Мигел Камара Диас с какви документи за самоличност калушковците са придобивали имоти в Мексико ? А? А яхтата с какъв точно флаг е била дето са плавали и капитанското на капитана кой го е издал? Лиценз за специално карго има ли ли са тези хора? ...ъхъъъ...
Коментиран от #41
09:48 12.03.2026
36 Мишел
09:49 12.03.2026
38 300 ХИЛЯДИ ПО СМЕТКИ.
09:51 12.03.2026
39 Забавно
До коментар #33 от "Моментално Прокуратурата":В Курило, да не са пропуснали да ви дадат сутрешната доза лекарства))
Коментиран от #45
09:51 12.03.2026
40 Дали имало връзка?
Ако един човек е кмет на София от една партия с доказани връзки със сектата, преспал над 10 пъти в хижата на сектата Петрохан, дарил няколко пъти по 5 цифрена сума на сектата, но си признал амо за едно 4 цифрено дарение, през цялото време защитавал и оправдавал действията на сектата, дали има връзка, а, как мислите?
Коментиран от #50
09:52 12.03.2026
41 Феликс Дж
До коментар #35 от "Казвайте веднага подляри":ГРЕШКА - не са "подляри", а "ПОМИ...ЯРИ". Слуги на СИО...НИЗъМА. Интересно кой и защо ги е свитнал. Най-вероятно самия "мосад".
Коментиран от #48
09:54 12.03.2026
42 Факти от разследването
09:56 12.03.2026
43 С воененните модели и технология
До коментар #24 от "Света е много гаден":От типа Audio Spotlight на Холосоникс почити всеки човек може да докаран до самоубийство както и впрочем доказано с публично обявени експерименти от преди повече от 12 години хора без автомобили да си купуват по 4 комплекта автомобилни гуми впрочем в Хюстън ....
09:57 12.03.2026
44 ?????
Могат само да харчат готови.
09:58 12.03.2026
45 Тихо прокурорска хигиенистке
До коментар #39 от "Забавно":Не си компетентна
10:01 12.03.2026
46 Това НПО
10:02 12.03.2026
48 защо ги е свитнал а?
До коментар #41 от "Феликс Дж":Никой не ги е свитнал. Сами са се светнали. Имали са морал и съвест хората и огромно натрупано разочарование от атлантическо ционисткият коптор и са вярвали в прераждането. Интроверти са били. Само едно не е ясно. Защо последният не ги е транжирал за да може при "небесното погребение" на лешоядите в зоологическата градина или на баира в Родопите на лешоядите да им е по любезно тъй
10:08 12.03.2026
49 всякакви опити,
Коментиран от #57
10:11 12.03.2026
50 Фактите водят към друго мнение
До коментар #40 от "Дали имало връзка?":Който и да е, и 300 пъти да е преспал, 300 пъти да е дарил не е убил, не е склонил. Явно с такива пусканици се търси отклоняване от причините за тази трагедия. Важно е да излезе истината, това са 6 човешки живота! Каква е разликата да бъде убит/склонен към самоубийство сектант или несектант. Нека стигнат до истината, защото е видно, че тези хора са разполагали с пари и кранчето им не е спирано. Ясно е, че са били финансово и материално обезпечени.
Коментиран от #59
10:14 12.03.2026
51 Тома
10:15 12.03.2026
52 Роби роби
10:15 12.03.2026
53 ШЕФА
10:16 12.03.2026
54 име
Коментиран от #60
10:17 12.03.2026
55 Град Козлодуй
10:18 12.03.2026
56 Горчиво....
На кого му пука за истината?
Човечество без истина и човечност колко ще просъществува?
10:19 12.03.2026
57 В грешка си колега
До коментар #49 от "всякакви опити,":НЕ е първото асистирано самоубийство в България ! Десетки са. Това е най раздуханото медийно. И ако беше само една гей- педофилска секта, здраве му кажи. Поне 15 са тантра секс центровете само в София, Варна и Бургас. Сухата река, Люлин и Манастирски ливади са само 3, а колко са корпоративните никой не знае ....
10:23 12.03.2026
58 всички в схемата с две лица
10:23 12.03.2026
59 Никой не обвинява партия ППДБ
До коментар #50 от "Фактите водят към друго мнение":в убийство. Както и никой не твърди, че убийството или самоубийството на член на секта е различно от всяко друго убийство.
Твърдим, че се правят опити да се скрие връзката на ППДБ със сектата! Точка! Нищо повече!
Сега най- важното- ЗАЩО СЕ ПРАВЯТ ТЕЗИ ОПИТИ?
Отговорът се крие в многобройните закононарушения , които ППДБ и хора, свързани с тях, са направили през годините с цел регистрацията , поддръжката, спонсорирането и прикриването на дейността на тази секта!
ППДБ са знаели с абсолютна сигурност, че сектата е пратикувала педофилия, това е престъпление п бългаарските закони и са си затваряли очите, дори са наливали ппарти в тази групичка!
Факт!
10:24 12.03.2026
60 Нищо подобно.утопсията показа,
До коментар #54 от "име":че има " генетичен материал " на лама Калушев в анусите им.
И " държавата " няма нищо общо със спиране на разследването на сектата, а точно определени длъжностни лица с една точно определена политическа партия.
Туй оправдание с " държавата " си го наврете някъде.
10:29 12.03.2026