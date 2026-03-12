Най-малко седем убити при израелска атака срещу Бейрут, "Хизбула" отвръща с десетки ракети

Най-малко седем души загинаха, а 21 бяха ранени при израелска атака тази сутрин по Бейрут, съобщава Франс прес, позовавайки се на данни от Министерството на здравеопазването на Ливан. Ударът е насочен към обществен плаж в района Рамлет ал Байда, където разселени лица са се намирали на открито от началото на възобновения конфликт между Израел и проиранското шиитско движение Хизбула, предава БТА.

Местните медии разпространиха кадри, показващи дим и хаос по крайбрежието след атаката. Това е третият удар в центъра на Бейрут от началото на войната в региона, започнала с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, след нападение срещу апартамент в сряда и удар срещу хотел в неделя.

По време на отговорната акция днес "Хизбула" изстреля десетки ракети към северната част на Израел. Целта е била израелска военна разузнавателна база в предградията на Тел Авив. В комюнике движението уточни, че атаката е насочена към базата в Глилот - щабквартира на поделение 8200, част от израелското военно разузнаване Аман - и е използвало ракети от последно поколение.

Малко преди това Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че Иран е извършил „съвместна и интегрирана“ въздушна операция със съюзника си "Хизбула", насочена срещу Израел. Това е първата координирана атака от началото на конфликта.

По данни на израелската телевизия Канал 12 и онлайн изданието на The Times of Israel „Хизбула“ е изстреляла около 100 ракети, което според изданието представлява най-голямата атака на движението срещу Израел от началото на месеца.