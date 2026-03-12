Новини
Най-малко седем убити при израелска атака срещу Бейрут, "Хизбула" отвръща с десетки ракети

Най-малко седем убити при израелска атака срещу Бейрут, "Хизбула" отвръща с десетки ракети

12 Март, 2026 08:56

Конфликтът в Близкия изток ескалира с координирани действия на Иран и "Хизбула" срещу израелски цели

Най-малко седем убити при израелска атака срещу Бейрут, "Хизбула" отвръща с десетки ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души загинаха, а 21 бяха ранени при израелска атака тази сутрин по Бейрут, съобщава Франс прес, позовавайки се на данни от Министерството на здравеопазването на Ливан. Ударът е насочен към обществен плаж в района Рамлет ал Байда, където разселени лица са се намирали на открито от началото на възобновения конфликт между Израел и проиранското шиитско движение Хизбула, предава БТА.

Местните медии разпространиха кадри, показващи дим и хаос по крайбрежието след атаката. Това е третият удар в центъра на Бейрут от началото на войната в региона, започнала с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, след нападение срещу апартамент в сряда и удар срещу хотел в неделя.

По време на отговорната акция днес "Хизбула" изстреля десетки ракети към северната част на Израел. Целта е била израелска военна разузнавателна база в предградията на Тел Авив. В комюнике движението уточни, че атаката е насочена към базата в Глилот - щабквартира на поделение 8200, част от израелското военно разузнаване Аман - и е използвало ракети от последно поколение.

Малко преди това Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че Иран е извършил „съвместна и интегрирана“ въздушна операция със съюзника си "Хизбула", насочена срещу Израел. Това е първата координирана атака от началото на конфликта.

По данни на израелската телевизия Канал 12 и онлайн изданието на The Times of Israel „Хизбула“ е изстреляла около 100 ракети, което според изданието представлява най-голямата атака на движението срещу Израел от началото на месеца.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    23 7 Отговор
    Тия Израел не са наред. Защо е нужно да палят войни които не могат да спечелят?

    Коментиран от #4, #9

    09:00 12.03.2026

  • 2 хехе

    21 4 Отговор
    кВо стана с железниО гевгир спира ли ракетите?

    Коментиран от #24

    09:01 12.03.2026

  • 3 Българин

    19 5 Отговор
    Израел от две години бомбардира необезпокоявано Хизбула и не може да се справи с нея. Тръгнал Иран да разтурва...

    09:01 12.03.2026

  • 4 Българин

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Прочети Стария Завет и ще разбереш. Там става дума почти само за войни.

    Коментиран от #12

    09:08 12.03.2026

  • 6 А бе..

    13 3 Отговор
    Къде е натаняхо

    Коментиран от #17, #19

    09:14 12.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    14 5 Отговор
    Защо всички хора по света трябва да плащат за интересите на евреите и краваря? Защо трябва да обедняваме, да гладуваме, децата ни да са в лишения заради краварски и еврейски интриги? Защо не изметем всички продажни правителства, ЕС , ООН....които защитават евреиско краварските войни? Толкова ли сме тъпи? Защо няма нито една санкция за тази война, която ще донесе нечувана инфлация, криза с горива, глад и мизерия?

    Коментиран от #16

    09:14 12.03.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    2 12 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    09:18 12.03.2026

  • 12 Гост

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Е не ги ли превъзмогнахме тези неща? Докога с това безумие? Плащат много висока цена сега евреите за злините дето направиха като я започнаха тая война.

    09:19 12.03.2026

  • 14 Мунчо

    5 14 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #18, #26

    09:21 12.03.2026

  • 16 Кипейките

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Като сменим световния ред ние ще определяме снкциите на всички и кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    09:29 12.03.2026

  • 17 хъ хъ хъ

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "А бе..":

    Бесното куче не могат да го намерят. Така са го закопали Персите.🤣

    09:30 12.03.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Мунчо":

    Иран не започна нито тази, нито предишните войни, ама трябва да кажеш нещо. Такъв бой ядат сега Израел и САЩ и това трябва да им е обица на ухото. Друг път да не почват война. Закона на Нютон не са ли учили , бе. На всяко действие има противодействие.

    Коментиран от #21

    09:30 12.03.2026

  • 19 Белзебуб

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "А бе..":

    Тука в пъклото е, къкри в най-дълбокия казан с врящ катран.

    09:31 12.03.2026

  • 20 оня с питон.я

    6 4 Отговор
    Това, което не казват е, че Русия и Китай изпращат ракети на Иран, а Русия координира атаките срещу целите с разузнавателна информация. Дедо Дончо и Хитлеряху като наакани с двата крака в блатото.

    09:32 12.03.2026

  • 21 скучно и точка.

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Както вика хартиения пу 2022г

    те се готвиха да ни нападнат и ние превантивно ги почнахме първи

    09:34 12.03.2026

  • 23 Биби неизтриваемия

    3 0 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    09:42 12.03.2026

  • 24 Ами ко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Иран им срита ПВО-то и сега хизбула си стреля на поразия

    10:17 12.03.2026

  • 25 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Виж си пейджъра💥":

    Ти погледна ли в нета на какво прилича Израел в момента? Всичко е леш.

    10:18 12.03.2026

  • 26 Данко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мунчо":

    Е то Израел започна. Не помниш ли?

    10:19 12.03.2026

  • 27 Евродебил

    0 0 Отговор
    Нещо са се объркали.Нс нас евроатлантиците ни казаха,че запасите от ракети на Иран и Хизбула са унищожени или изчерпани в първите часове от операцията.Явно някой не е разбрал че САЩ и Израел победиха.Точка.

    Коментиран от #28

    10:24 12.03.2026

  • 28 Евродебил

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Евродебил":

    ...забравих и непробиваемия "железен" купол

    10:25 12.03.2026