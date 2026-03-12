Най-малко седем убити при израелска атака срещу Бейрут, "Хизбула" отвръща с десетки ракети

Най-малко седем души загинаха, а 21 бяха ранени при израелска атака тази сутрин по Бейрут, съобщава Франс прес, позовавайки се на данни от Министерството на здравеопазването на Ливан. Ударът е насочен към обществен плаж в района Рамлет ал Байда, където разселени лица са се намирали на открито от началото на възобновения конфликт между Израел и проиранското шиитско движение Хизбула, предава БТА.
Местните медии разпространиха кадри, показващи дим и хаос по крайбрежието след атаката. Това е третият удар в центъра на Бейрут от началото на войната в региона, започнала с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, след нападение срещу апартамент в сряда и удар срещу хотел в неделя.
По време на отговорната акция днес "Хизбула" изстреля десетки ракети към северната част на Израел. Целта е била израелска военна разузнавателна база в предградията на Тел Авив. В комюнике движението уточни, че атаката е насочена към базата в Глилот - щабквартира на поделение 8200, част от израелското военно разузнаване Аман - и е използвало ракети от последно поколение.
Малко преди това Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че Иран е извършил „съвместна и интегрирана“ въздушна операция със съюзника си "Хизбула", насочена срещу Израел. Това е първата координирана атака от началото на конфликта.
По данни на израелската телевизия Канал 12 и онлайн изданието на The Times of Israel „Хизбула“ е изстреляла около 100 ракети, което според изданието представлява най-голямата атака на движението срещу Израел от началото на месеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #9
09:00 12.03.2026
2 хехе
Коментиран от #24
09:01 12.03.2026
3 Българин
09:01 12.03.2026
4 Българин
До коментар #1 от "Гост":Прочети Стария Завет и ще разбереш. Там става дума почти само за войни.
Коментиран от #12
09:08 12.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А бе..
Коментиран от #17, #19
09:14 12.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хохо Бохо
Коментиран от #16
09:14 12.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дон Корлеоне
09:18 12.03.2026
12 Гост
До коментар #4 от "Българин":Е не ги ли превъзмогнахме тези неща? Докога с това безумие? Плащат много висока цена сега евреите за злините дето направиха като я започнаха тая война.
09:19 12.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мунчо
Коментиран от #18, #26
09:21 12.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кипейките
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Като сменим световния ред ние ще определяме снкциите на всички и кой ще ходи на олимпиадите ну паГади
09:29 12.03.2026
17 хъ хъ хъ
До коментар #6 от "А бе..":Бесното куче не могат да го намерят. Така са го закопали Персите.🤣
09:30 12.03.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Мунчо":Иран не започна нито тази, нито предишните войни, ама трябва да кажеш нещо. Такъв бой ядат сега Израел и САЩ и това трябва да им е обица на ухото. Друг път да не почват война. Закона на Нютон не са ли учили , бе. На всяко действие има противодействие.
Коментиран от #21
09:30 12.03.2026
19 Белзебуб
До коментар #6 от "А бе..":Тука в пъклото е, къкри в най-дълбокия казан с врящ катран.
09:31 12.03.2026
20 оня с питон.я
09:32 12.03.2026
21 скучно и точка.
До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":Както вика хартиения пу 2022г
те се готвиха да ни нападнат и ние превантивно ги почнахме първи
09:34 12.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Биби неизтриваемия
09:42 12.03.2026
24 Ами ко
До коментар #2 от "хехе":Иран им срита ПВО-то и сега хизбула си стреля на поразия
10:17 12.03.2026
25 Гост
До коментар #9 от "Виж си пейджъра💥":Ти погледна ли в нета на какво прилича Израел в момента? Всичко е леш.
10:18 12.03.2026
26 Данко
До коментар #14 от "Мунчо":Е то Израел започна. Не помниш ли?
10:19 12.03.2026
27 Евродебил
Коментиран от #28
10:24 12.03.2026
28 Евродебил
До коментар #27 от "Евродебил":...забравих и непробиваемия "железен" купол
10:25 12.03.2026