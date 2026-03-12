Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси не успя да вкара гол № 900

Меси не успя да вкара гол № 900

12 Март, 2026 09:01 555 0

  • лионел меси-
  • интер маями-
  • футбол-
  • гол

Аржентинската звезда на няколко пъти се размина с попадение в двубоя на Интер Маями срещу Нешвил от осминафиналите на Шампионска купа на КОНКАКАФ, завършил 0:0

Меси не успя да вкара гол № 900 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси не успя да отбележи гол номер 900 в кариерата си. Аржентинската звезда на няколко пъти се размина с попадение в двубоя на Интер Маями срещу Нешвил от осминафиналите на Шампионска купа на КОНКАКАФ, завършил 0:0.

Меси беше най-близо до гола в 57-ата минута, но стражът на домакините Браян Шуейк отрази удара му.

Американското дерби премина при сериозно надмощие на домакините до почивката, а през второто полувреме мачът беше равностоен. Интер Маями действаше подчертано дефанзивно и за целия двубой отправи само един изстрел в очертанията на вратата.

Меси беше зорко пазен от защитата на Нешвил. Двата отбора се срещнаха и в плейофите на Мейджър Лийг Сокър през миналия сезон, когато 38-годишният аржентинец се разписа два пъти за победата с 5:0, а впоследствие Интер Маями триумфира с титлата.

След почивката на мача в Нешвил над стадиона се изля проливен дъжд, който затрудни и двата тима. Вратарят на Интер Маями Дейн Сейнт Клеър имаше голяма заслуга за равенството, като спаси удар от няколко метра на Рийд Бейкър-Уайтинг в 65-ата минута.

Реваншът в Маями е следващата сряда.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове