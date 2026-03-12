Меси не успя да вкара гол № 900

Лионел Меси не успя да отбележи гол номер 900 в кариерата си. Аржентинската звезда на няколко пъти се размина с попадение в двубоя на Интер Маями срещу Нешвил от осминафиналите на Шампионска купа на КОНКАКАФ, завършил 0:0.

Меси беше най-близо до гола в 57-ата минута, но стражът на домакините Браян Шуейк отрази удара му.

Американското дерби премина при сериозно надмощие на домакините до почивката, а през второто полувреме мачът беше равностоен. Интер Маями действаше подчертано дефанзивно и за целия двубой отправи само един изстрел в очертанията на вратата.

Меси беше зорко пазен от защитата на Нешвил. Двата отбора се срещнаха и в плейофите на Мейджър Лийг Сокър през миналия сезон, когато 38-годишният аржентинец се разписа два пъти за победата с 5:0, а впоследствие Интер Маями триумфира с титлата.

След почивката на мача в Нешвил над стадиона се изля проливен дъжд, който затрудни и двата тима. Вратарят на Интер Маями Дейн Сейнт Клеър имаше голяма заслуга за равенството, като спаси удар от няколко метра на Рийд Бейкър-Уайтинг в 65-ата минута.

Реваншът в Маями е следващата сряда.