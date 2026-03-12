Гуардиола след загубата от Реал Мадрид: Резултатът не е реален

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че отборът му не е заслужавал да загуби толкова тежко гостуването си на Реал Мадрид от осминафиналите на Шампионската лига. “Гражданите” отстъпиха с 0:3 на “Сантиаго Бернабеу” след хеттрик на Федерико Валверде още до почивката, а през второто полувреме Винисиус Жуниор пропусна дузпа.

“Резултатът е съкрушителен, но има още 90 минути. През първото полувреме съперникът стигна три пъти до вратата ни и вкара три гола благодарение на класата си. Реал винаги контраатакува опасно”, коментира Гуардиола.

“На нас ни липсваше последният пас. Домакините се защитаваха много организирано. Резултатът е неприятен. Сега трябва да си починем. Играта ни не беше толкова лоша, колкото показва резултатът. Ще се постараем да създадем добра динамика в реванша”, продължи Пеп.

“Валверде е фантастичен футболист, който е способен да играе на много позиции. Той вкара майсторски голове”, добави наставникът на английския тим.