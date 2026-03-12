Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола след загубата от Реал Мадрид: Резултатът не е реален

Гуардиола след загубата от Реал Мадрид: Резултатът не е реален

12 Март, 2026 09:28 836 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига

Резултатът е съкрушителен, но има още 90 минути

Гуардиола след загубата от Реал Мадрид: Резултатът не е реален - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че отборът му не е заслужавал да загуби толкова тежко гостуването си на Реал Мадрид от осминафиналите на Шампионската лига. “Гражданите” отстъпиха с 0:3 на “Сантиаго Бернабеу” след хеттрик на Федерико Валверде още до почивката, а през второто полувреме Винисиус Жуниор пропусна дузпа.

“Резултатът е съкрушителен, но има още 90 минути. През първото полувреме съперникът стигна три пъти до вратата ни и вкара три гола благодарение на класата си. Реал винаги контраатакува опасно”, коментира Гуардиола.

“На нас ни липсваше последният пас. Домакините се защитаваха много организирано. Резултатът е неприятен. Сега трябва да си починем. Играта ни не беше толкова лоша, колкото показва резултатът. Ще се постараем да създадем добра динамика в реванша”, продължи Пеп.

“Валверде е фантастичен футболист, който е способен да играе на много позиции. Той вкара майсторски голове”, добави наставникът на английския тим.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕВАЦИ

    1 0 Отговор
    За букмейкърите играете

    09:37 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове