Новини
Свят »
Сенегал »
Парламентът на африканска държава одобри по-тежки наказания за хомосексуалността

12 Март, 2026 09:24 1 056 35

Съгласно законодателството сексуалните отношения между хора от един и същи пол вече ще се наказват с лишаване от свобода от пет до десет години

Парламентът на африканска държава одобри по-тежки наказания за хомосексуалността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът на Сенегал одобри по-тежки наказателни санкции за хомосексуалните връзки, като прие законопроект, който значително увеличава сроковете на лишаване от свобода и глобите за това, което законът определя като "неестествени действия", предаде ДПА, съобщи БТА.

Късно снощи депутатите в западноафриканската страна приеха подкрепения от правителството законопроект със 135 гласа "за" и три "въздържал се" в Националното събрание.

Съгласно законодателството сексуалните отношения между хора от един и същи пол вече ще се наказват с лишаване от свобода от пет до десет години. За сравнение сега действащите наказания са от една до пет години.

Законопроектът позволява на властите да наказват и "насърчаването" на отношения между лица от един и същи пол, включително чрез организации или социални мрежи. Критиците на това законодателство твърдят, че мерките могат да попречат на гражданските организации и програмите за превенция на ХИВ, насочени към рисковите групи. Законът все още се нуждае от подписа на президента, за да влезе в сила.

Хомосексуалността и бисексуалността остават табу в тази преобладаващо мюсюлманска западноафриканска страна, отбелязва ДПА. Проучвания на общественото мнение многократно показват, че над 90% от анкетираните се противопоставят на еднополовите връзки.

Въпросът отново привлече общественото внимание след няколко скорошни разследвания. В началото на февруари силите за сигурност задържаха около дузина мъже, някои от които известни личности, по подозрение в хомосексуални връзки.

Малко след това полицията съобщи, че е разбила международна мрежа за малтретиране на деца в столицата Дакар. Двата случая често бяха смесвани в част от обществения дебат и в социалните мрежи, посочва ДПА.


