Парламентът на африканска държава одобри по-тежки наказания за хомосексуалността

Парламентът на Сенегал одобри по-тежки наказателни санкции за хомосексуалните връзки, като прие законопроект, който значително увеличава сроковете на лишаване от свобода и глобите за това, което законът определя като "неестествени действия", предаде ДПА, съобщи БТА.
Късно снощи депутатите в западноафриканската страна приеха подкрепения от правителството законопроект със 135 гласа "за" и три "въздържал се" в Националното събрание.
Съгласно законодателството сексуалните отношения между хора от един и същи пол вече ще се наказват с лишаване от свобода от пет до десет години. За сравнение сега действащите наказания са от една до пет години.
Законопроектът позволява на властите да наказват и "насърчаването" на отношения между лица от един и същи пол, включително чрез организации или социални мрежи. Критиците на това законодателство твърдят, че мерките могат да попречат на гражданските организации и програмите за превенция на ХИВ, насочени към рисковите групи. Законът все още се нуждае от подписа на президента, за да влезе в сила.
Хомосексуалността и бисексуалността остават табу в тази преобладаващо мюсюлманска западноафриканска страна, отбелязва ДПА. Проучвания на общественото мнение многократно показват, че над 90% от анкетираните се противопоставят на еднополовите връзки.
Въпросът отново привлече общественото внимание след няколко скорошни разследвания. В началото на февруари силите за сигурност задържаха около дузина мъже, някои от които известни личности, по подозрение в хомосексуални връзки.
Малко след това полицията съобщи, че е разбила международна мрежа за малтретиране на деца в столицата Дакар. Двата случая често бяха смесвани в част от обществения дебат и в социалните мрежи, посочва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсул фон дер Вакцинен
09:26 12.03.2026
2 Механик
Как ще живее тази държава без такива ценни кадри?
Коментиран от #7, #21
09:27 12.03.2026
3 Фен
09:29 12.03.2026
4 ООрана държава
09:31 12.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъъъъ
09:32 12.03.2026
7 Лама Мирчев Оземпика от Крушари
До коментар #2 от "Механик":Ще пратим лама Цицелко да им прави честни избори.
09:33 12.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хахаха
До коментар #5 от "Нормално":Петроханеца пак руснаци го гонят:)))
Тихо, да не те пратим в Сенегал, че от затвора няма да излезеш:)
09:34 12.03.2026
10 Кокорчо
09:35 12.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нашият двоен началник урси
09:37 12.03.2026
13 Рада Дълбоката
09:37 12.03.2026
14 Урсулите:
не иската да станат хомосексуалисти!
09:38 12.03.2026
15 Евгени Минчеф
09:38 12.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
09:38 12.03.2026
18 Кер Естетто
До коментар #16 от "Що халка съм Изтропал":Пърррр дишшш ли още с нюанс ююсуууффффф ?
09:40 12.03.2026
19 Реалност
09:40 12.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факт
До коментар #2 от "Механик":И ГЕРБ
09:41 12.03.2026
22 Хората правят демография
Европа кога ли ще стане 1 милиард европейци
09:42 12.03.2026
23 трябва СЕНЕГАЛ ВЕДНАГА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ОТ
09:44 12.03.2026
24 НАСКО
09:44 12.03.2026
25 Уха
09:45 12.03.2026
26 БОКО И СЛАВИ ДА ОТИВАТ
09:47 12.03.2026
27 В НАШИЯ ПАРЛАМЕНТ
Коментиран от #31
09:49 12.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
09:54 12.03.2026
30 Въпрос
Коментиран от #32
09:57 12.03.2026
31 още
До коментар #27 от "В НАШИЯ ПАРЛАМЕНТ":утре ставам сенегалец
10:03 12.03.2026
32 мислиш
До коментар #30 от "Въпрос":ама може да си у заблуда, дали населението не се е изп€д...$ило вече безнадеждно....
10:08 12.03.2026
33 Факт
10:23 12.03.2026
34 Обрязан кашерен паветник
10:26 12.03.2026
35 Кметът Васил(Ка)
10:28 12.03.2026