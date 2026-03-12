Новини
Васил Терзиев: Алчна кокошка, просо сънува

12 Март, 2026 09:58 898 9

  • васил терзиев-
  • детски градини-
  • сгради

София има нужда от детски градини, културни пространства и паркове, а не от празни и рушащи се сгради

Васил Терзиев: Алчна кокошка, просо сънува - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с изказването на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски относно предложението Столична община да придобие държавни имоти, кметът на София Васил Терзиев заяви:

„Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради," заяви Терзиев.

„Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти.“

Кметът на София посочи, че на днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани негови доклади и сходни предложения на общински съветници, включително свързани с придобиването на имоти за обществени нужди.

„С интерес ще наблюдавам кои общински съветници ще гласуват днес “ЗА” това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението на града.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обрязан кашерен паветник

    8 9 Отговор
    Василисо, доживот xей да не видиш!

    Коментиран от #8

    10:00 12.03.2026

  • 2 Грешна стратегия!

    13 2 Отговор
    Развивайте икономика в малките населени места, а не всичкото селян в Софето!

    10:05 12.03.2026

  • 3 Доктора

    10 10 Отговор
    Първият нормален кмет на София! Продължавай да мачкаш корупцията, софиянци те подкрепят.

    Коментиран от #6

    10:06 12.03.2026

  • 4 Ддд

    10 4 Отговор
    Терзиев се подиграва на Пеевски, а той самия е пълен провал като кмет на София.
    Сетил се че искал да строи градини, парк и култура.
    Е да де, ама ние това го слушаме откакто е кмет Терзиев, но на дела София е КОЧИНА.
    Каквото не е пипнал Терзиев, него не е забатачил.
    Или всички са станали като щраусите, и не виждат делата на Терзиев, спонсора Петрохански.

    10:08 12.03.2026

  • 5 саЛама Иво Калушев

    8 3 Отговор
    Оооо, какво става, Васенце, пидиефчето ми ? Добре си изкарахме на хижа Педохан. Чакаме те сега с Ивай и другите от компанията да дойдеш на новото място

    Коментиран от #9

    10:10 12.03.2026

  • 6 саЛама Иво Калушев (дъвената мафия беше)

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доктора":

    Е да. Ние много добре си работихме с Васенцето Мазгата. 250 бона ни даде, за да си прави кефа на хижа Педохан

    10:13 12.03.2026

  • 7 хджбфцбб

    3 1 Отговор
    По скоро някой ще си направи вила с басейн , дреме ви за децата

    10:19 12.03.2026

  • 8 Какъв ерудит

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обрязан кашерен паветник":

    Какви поговорки, какво образование, каква изтънчена комуникация.. чел е дебели книги в хижата..

    10:24 12.03.2026

  • 9 Дидо шпека

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "саЛама Иво Калушев":

    Така е, батка, ако знаеш само какъв шпек съм приготвил за тебе, екстра качество! Заповядай в моя МагЪзин за хората да те почерпя!

    10:25 12.03.2026

