Васил Терзиев: Алчна кокошка, просо сънува

Във връзка с изказването на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски относно предложението Столична община да придобие държавни имоти, кметът на София Васил Терзиев заяви:
„Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради," заяви Терзиев.
„Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти.“
Кметът на София посочи, че на днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани негови доклади и сходни предложения на общински съветници, включително свързани с придобиването на имоти за обществени нужди.
„С интерес ще наблюдавам кои общински съветници ще гласуват днес “ЗА” това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението на града.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обрязан кашерен паветник
Коментиран от #8
10:00 12.03.2026
2 Грешна стратегия!
10:05 12.03.2026
3 Доктора
Коментиран от #6
10:06 12.03.2026
4 Ддд
Сетил се че искал да строи градини, парк и култура.
Е да де, ама ние това го слушаме откакто е кмет Терзиев, но на дела София е КОЧИНА.
Каквото не е пипнал Терзиев, него не е забатачил.
Или всички са станали като щраусите, и не виждат делата на Терзиев, спонсора Петрохански.
10:08 12.03.2026
5 саЛама Иво Калушев
Коментиран от #9
10:10 12.03.2026
6 саЛама Иво Калушев (дъвената мафия беше)
До коментар #3 от "Доктора":Е да. Ние много добре си работихме с Васенцето Мазгата. 250 бона ни даде, за да си прави кефа на хижа Педохан
10:13 12.03.2026
7 хджбфцбб
10:19 12.03.2026
8 Какъв ерудит
До коментар #1 от "Обрязан кашерен паветник":Какви поговорки, какво образование, каква изтънчена комуникация.. чел е дебели книги в хижата..
10:24 12.03.2026
9 Дидо шпека
До коментар #5 от "саЛама Иво Калушев":Така е, батка, ако знаеш само какъв шпек съм приготвил за тебе, екстра качество! Заповядай в моя МагЪзин за хората да те почерпя!
10:25 12.03.2026