Треньорът на Лудогорец: Не само Левски е в битката за титлата, ако спечелим всички мачове, имаме шанс

Старши треньорът на Лудогорец - Пер-Матиас Хьогмо, говори откровено пред „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT за формата на шампионите, битката за титлата с Левски и философията си за работа. Норвежкият специалист коментира натоварения сезон, предстоящите ключови мачове в първенството, развитието на отбора и генералните си впечатленията от българския футбол, като подчерта основните разлики с норвежкия такъв.

„Бих казал, че настроението е добро. Последните два мача надградихме нивото. Времето в Разград е чудесно и е прекрасно да си в такъв клуб“, започна Хьогмо пред DIEMA SPORT.

„Както вие казахте, ние се борихме в четири състезания - финала на Суперкупата, в Купата на България, в Европа и в първенството. За нас е предизвикателство както във физическо, така и в психическо отношение, да намерим баланс и винаги да печелим мачовете. Но това е футболът и за отбор като Лудогорец това е нещо нормално“.

„Първо бих казал, че имат други отбори, които са в битката за титлата. Например ЦСКА, който играе с нас в събота. За нас важното е да запазим фокуса върху уикенда и да продължим да се представяме на ниво, както в защита, така и в атака. През уикенда трябва да играем интензивен и доминиращ футбол, да сме остри в последната третина. Върху това сме фокусирани. На днешната среща с играчите им казах, че трябва концентрация и фокус, и да излязат на игрището по-добри във всяко отношение, не само индивидуално, но и като отбор“.

„В живота и в футбола всичко отминало е просто една история. Това е настоящето и бъдещето. Като човек и треньор винаги съм се опитвал да живея за момента и в настоящето. Това е моята философия. Искам и играчите да разберат, да бъдат добри в своята работа, да поемат отговорност за действията си и да надграждат себе си. Така че съм фокусиран само върху това. Чувствам се добре в този клуб, който винаги иска да се бори за титлата. Това е привилегия за един треньор, затова съм и тук - заради възможността да печелим трофей, да участваме в Европа и да играем на високо ниво. През този сезон вече спечелихме трофей, така че ще се борим да спечелим всеки мач за нашите прекрасни фенове в Разград“.

„Казвал съм го и преди. От тях (Левски) виждам ясна идея за игра. Те са добър отбор, имат добра връзка между играчите и треньорът, а шефовете инвестират добре в състава и в стадиона. Всичко това е добре за развитието на българския футбол“.

„Да, но ако не си свършим добре работата във всеки един мач, тези две срещи нямат значение. Както вече казах, фокусирали сме върху мача с ЦСКА. Разбира се, щастливи сме, че ги победихме на три пъти. Може би представянето ни беше най-добро в последния мач с тях, но видяхме, че трябва да поработим в атака. Въпреки всичко, беше стабилен мач, какъвто беше и следващият ни такъв“.

„Бих отговорил, че винаги съм имал доверие на лигата, на решенията и на всички клубове, които винаги се опитват да се справят възможно най-добре с всяка ситуация. Ние приехме това решение. Играхме и победихме, така, че имам само респект към всички отбори“.

„Както говорихме по-рано, когато играеш по два мача на седмица, понякога не печели всяка среща. Това е често срещано. Това, което можем да научим, е, че трябва да сме по-добри следващия път. Относно въпроса ви, не знам. Но знам, че съм доволен от играчите си, защото много от тях надграждат нивото си. Нашите идеи започват да се реализират все повече в това как искаме да играем. Ще направим всичко по силите си и ще видим какво ще стане“.

„Това е много интересен момент от сезона. Ще бъде страхотен мач (срещу ЦСКА през уикенда). Сигурен съм, особено за феновете. Ще бъде интересно за българския футбол и аз винаги съм щастлив, когато има такива интригуващи двубои“.

„За мен е чест да съм тук. Това е страхотно малко градче. Идва пролет, всичко се раззеленява. Тук всичко е красиво. Нямам търпение да видя какво ще е времето през лятото в Разград и България. Интересна държава в исторически план, която се намира в сърцето на Европа. Моите първи познания за България бяха от Световното първенство през 1994-та година, когато аз бях в Норвегия и видяхме, че отборът се бори за бронз в мач срещу Швеция. Този период е истинска гордост за българския футбол. Аз ще се радвам да видя през следващите години как тази страна, с толкова много футболна страст, се подготвя за бъдещето си. Не само Лудогорец или отборите от София, но цялата лига. Да се подобрят стадионите и тренировъчните игрища, защото всички хора в България, които обичат футбола, го заслужават“.

„В Норвегия имаме много здрава спортна култура. Ние имаме Олимпийски комитет и Футболна асоциация, които работят от много години за развитието на спорта - да изградят добри тренировъчни бази, където може да отидем и да работим здраво. Футболната асоциация влага много пари, за да може да надграждаме нашето ниво. Тя инвестира в научни и медицински центрове. Фокусирани сме върху играчите от академиите и клубовете, за да развиваме спорта, и имаме т.нар. „училище за младежи“, където работят добре образовани треньори. Тези резултати, които виждате сега, ние сме в Топ 7 в Европа на младежките отбори под 17 и под 19 години. Имаме и два отбора в Шампионската лига. Така, че постигнахме резултатите с много работа, защото сме фокусирани върху спорта. Когато сме си говорили с моите колеги от България, те са казвали, че им е много интересно. Ние се опитваме да работим заедно, за да подобрим клуба и играчите. Ние заедно имаме една цел и тя е да изградим футбола такъв, какъвто искаме да го виждаме за в бъдеще. Знам, че това е дълга дискусия, но въпреки, че ние се състезаваме помежду си в България, всички отбори сме в една лодка и ние заедно трябва да видим какво може да се постигне, ако използваме парите разумно и инвестираме в бъдещето“.

„Казах на баща ми преди да почине защо още се занимава на футбол. Ние го обсъждахме и се съгласихме с това, че футболът ти дава всичко. То е като живота – отиваш на работа всеки ден, мотивираш хора, които искат да се подобряват, или работиш с млади, или по-възрастни такива. Има жени, мъже, цяло съсловие. Позитивното нещо, до което стигнахме, е това, че искаме да подобряваме себе си, не само като футболисти, но и като хора. Това за мен е най-важното нещо като треньор. Искам да науча хората да бъдат позитивни и искам да кажа във връзка с 8-ми март, че съм щастлив, че се инвестира и в женския футбол, защото той е много важен. Това е вторият най-интересен спорт в света след мъжкия футбол“.

„Много съм щастлив, че съм говорил с (Карло) Анчелоти и (Хосеп) Гуардиола. Нека го кажа така - едно от най-важните неща за мен е да науча кои са най-добрите практики, какви са най-добрите стандарти. За мен те са най-важните. Дискутирал съм ги с много треньори. Говорил съм с млади треньори, когато бях начело на Норвегия. Ние всички имаме еднакъв език и смятам, че футбол е еднакъв за всички, без значение дали си в Африка или Европа“.

„Аз идвам от малко селце, на северния бряг на Норвегия, където футболът се играе на малки игрища. Когато се връщам там, виждам, че всичко се е променило. Когато играеш в Шампионската лига, усещането е различно. Една от причините да съм тук е, че искам да се борим за участието ни в Европа, но за мен е интересно и да се състезавам и срещу другите клубове в страната. Затова трябва да сме фокусирани върху всеки един мач“.

„Моят стар приятел и настоящ треньор на Норвегия много обичаше да говори за проценти. Аз не съм такъв, но знам, че ако спечелим всички оставащи мачове, имаме шанс. А, ако загубим много срещи, няма да го имаме. Затова трябва да сме фокусирани. Надявам се в събота, срещу ЦСКА, феновете да дойдат и да ни подкрепят“.

„Това е страхотен въпрос. Мечтая да се събудя в това малко градче, да съм здрав, да мога да усещам мириса на цветята, да видя синьото небе и да слушам птичките, да отида на работа и да направя разликата. Това е моят живот и това е смисълът“, завърши Пер-Матиас Хьогмо.