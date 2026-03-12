Тиери Анри с култов коментар за фланелката на Реал Мадрид

Тиери Анри, легенда на Арсенал и бивш футболист на Барселона, направи куп интересни изявления след убедителната победа на Реал Мадрид с 3:0 над Манчестър Сити в осминафиналите на Шампионската лига.
„Не знам какво са сложили в тази фланелка на Реал Мадрид“, отбеляза Анри, добавяйки с усмивка: „Може би ако я облека, ще ми помогне да си пусна косата отново“.
Thierry Henry words after Real Madrid match against mancity pic.twitter.com/863X2sZ4bp— Therattlebeast (@baby_bea_st) March 12, 2026
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА