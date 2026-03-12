Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тиери Анри с култов коментар за фланелката на Реал Мадрид

12 Март, 2026 11:45 544 0

Може би ако я облека, ще ми помогне да си пусна косата отново

Тиери Анри с култов коментар за фланелката на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тиери Анри, легенда на Арсенал и бивш футболист на Барселона, направи куп интересни изявления след убедителната победа на Реал Мадрид с 3:0 над Манчестър Сити в осминафиналите на Шампионската лига.

„Не знам какво са сложили в тази фланелка на Реал Мадрид“, отбеляза Анри, добавяйки с усмивка: „Може би ако я облека, ще ми помогне да си пусна косата отново“.


