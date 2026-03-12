Новини
Джак Дрейпър победи Новак Джокович в зрелищна битка с много обрати в Индиън Уелс

12 Март, 2026 11:59 457 1

  • джак дрейпър-
  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • индиън уелс

Британският левичар спечели срещу петкратния шампион с 4:6, 6:4, 7:6(5)

Джак Дрейпър победи Новак Джокович в зрелищна битка с много обрати в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джак Дрейпър постигна една от най-големите победи в кариерата си, след като спечели срещу петкратния шампион Новак Джокович с 4:6, 6:4, 7:6(5) в голяма битка с много обрати, за да продължи защитата на титлата си на “Мастърс” турнира в Индиън Уелс.

Участвайки в едва втория си турнир от АТР Тур след US Open миналия август, британският левичар загуби първия сет, а в третия сервираше за победата при 5:4, но допусна пробив. В крайна сметка всичко се реши в тайбрек, в който Новак имаше предимство от мини пробив, но го загуби с 2-7.

“Излязох тази вечер и спечелих този мач с решителност, опити да реша проблемите и да дам всичко от себе си”, каза Дрейпър в интервюто си на корта.

"Невероятно усещане... Самото присъствие на корта през последните няколко седмици е достатъчно емоционално за мен. Изключително съм благодарен за това. Да изляза тук срещу Новак, най-добрият тенисист в историята, някой, на когото се възхищавам и когото съм гледал от малък, съм много горд със себе си", добави британският левичар.

Дрейпър обясни, че сам не е сигурен как е издържал на последния натиск на Новак Джокович и как е успял да спечели.

"Играя достатъчно дълго в Тура. Играл съм срещу най-добрите играчи, не е лесно да победиш тенисисти от топ 10. Беше труден момент за мен, сервирах за мача и не използвах шанса си. Успях някак да се върна, но нямам правилно обяснение как успях да го направя. Победата означава много за мен, повишава самочувствието ми. Все още не играя така, както искам. Липсва ми увереност, надявам се отсега нататък да продължавам във възходяща посока", заключи Дрейпър.

Дрейпър и Джокович си разменяха силни удари от основната линия, като кулминацията дойде в първия гейм на решителния сет при резултат 30-10, когато Джокович спечели спираща дъха серия от 26 удара - размяна, която несъмнено ще се нареди сред най-добрите за сезона. Това разиграване, което спечели бурни овации от публиката, зададе тона за останалата част от мача. Дрейпър и Джокович участваха в изтощителни разигравания, които само ставаха по-дълги с напредването на вечерта. Сърбинът видимо се затрудняваше на моменти с дишането, а междувременно Дрейпър подобри нивото си, удряйки топката с нарастваща увереност и отказвайки да се предаде в разгара на битката. Джокович поведе с 0-40, когато Дрейпър сервира за мача при резултат 5:4 в решителния сет, като в крайна сметка си осигури брейк, но 24-годишният тенисист бързо се съвзе и запази самообладание в тайбрека на решаващия сет.

С победата Дрейпър подобри до 1-1 баланса си в съперничеството със 101-кратния шампион в турнири от АТР Тур Джокович. Сблъсъкът днес бе първата им среща от “Уимбълдън” през 2021 година, когато Дрейпър беше извън Топ 200 на световната ранглиста.

Миналия сезон Дрейпър се радваше на най-успешната година в кариерата си, през която достигна до №4 в класацията на АТР. Той обаче приключи преждевременно през септември заради контузия на ръката. Британецът се завърна на корта миналия месец в мач за Купа “Дейвис” срещу Норвегия, а след това игра на АТР 500 турнира в Дубай.

Съперник на Джак Дрейпър на четвъртфиналите ще бъде двукратният финалист Даниил Медведев, който отстрани американеца Алекс Микелсен с 6:2, 6:4. Руснакът победи Дрейпър в единствената им среща преди две години в Рим.

38-годишният Джокович, 24-кратен шампион от Големия шлем, триумфира в Индиън Уелс през 2008, 2011, 2014, 2015, 2016 година. Той се стремеше да се присъедини към Роджър Федерер (13) и Рафаел Надал (12), като единствените мъже, достигнали 10 четвъртфинала в историята на турнира.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Григор

    0 0 Отговор
    Е,и? В тениса стават такива работи.От това Джокович не става по-малко велик!

    12:13 12.03.2026

