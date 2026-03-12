Новини
Халф на Реал Мадрид: Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола

12 Март, 2026 11:29 570 1

Един играч мечтае за такива вечери

Халф на Реал Мадрид: Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федерико Валверде реализира първи хеттрик в кариерата си и беше в основата на категоричната победа на Реал Мадрид над Манчестър Сити с 3:0. След двубоя уругвайският халф сподели, че това е най-силният му мач като професионален футболист.

“Невероятно е. Един играч мечтае за такива вечери. Искам да благодаря на съотборниците си, които ми вдъхнаха увереността, необходима за това да съхраня позитивната си нагласа. Благодаря и на треньорите и на всички, които ни подкрепят в този труден сезон”, сподели Валверде.

“Това със сигурност е най-силният ми мач, особено по отношение на головете. Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола. Доволен съм, но най-вече заради отбора. Старая се да се включвам в атаките, треньорът го изисква от мен. Днес имахме повече футболисти, които да разиграват топката и аз можех по-често да отивам в атака. Получих прекасни подавания”, коментира уругваецът.

“Много работихме над това как съперникът пресира при изпълнение на удари от вратата. Действахме бързо в атака и извлекохме полза от старанието си. Трябва да се отнасяме един с друг като братя и да си помагаме. Ако сме едно цяло, можем да постигнем много успехи”, категоричен беше Валверде.

“Наясно сме, че реваншът в Манчестър няма да е лесен, а феновете на “гражданите” ще създадат гореща атмосфера. Трябва да подходим към втория мач така, сякаш всичко започва от 0:0”, добави звездата на Реал.

Двубоят на "Етихад" е следващия вторник.


  • 1 ТОВА МОМЧЕ ИСПАНЕЦ

    0 0 Отговор
    Е ГОЛЯМ ДОБЪР ФУТБОЛИСТ. ТОЙ ВКАРА ТАЗИ ГОДИНА ПОВЕЧЕ ГОЛОВИ ОТ НАПАДАТЕЛИТЕ. И ТО КРАСИВИ

    11:56 12.03.2026

