Намериха мъртво бебе на сметище в Сливен

Тяло на мъртво новородено е открито на сметище в Сливен. Според подадения сигнал тялото на бебето било скрито в кашон и изхвърлено на бунище в близост до квартал “Надежда”.
На място са изпратени екипи на полицията, които извършват оглед.
Очаквайте подробности!
1 ужасен
12:01 12.03.2026
2 ПЪЛНА , АМА ПЪЛНА
Коментиран от #4
12:02 12.03.2026
3 решили са да не го къпят
12:03 12.03.2026
4 Хапчетата
До коментар #2 от "ПЪЛНА , АМА ПЪЛНА":Веднага!
12:03 12.03.2026
5 Oбрязан кашерeн павeтник
12:04 12.03.2026
6 За мен
12:06 12.03.2026
7 Стенли
12:09 12.03.2026
8 Хорейшо
12:13 12.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.