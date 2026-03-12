Намериха мъртво бебе на сметище в Сливен

Тяло на мъртво новородено е открито на сметище в Сливен. Според подадения сигнал тялото на бебето било скрито в кашон и изхвърлено на бунище в близост до квартал “Надежда”.

На място са изпратени екипи на полицията, които извършват оглед.

Очаквайте подробности!