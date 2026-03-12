Новини
Намериха мъртво бебе на сметище в Сливен

12 Март, 2026 11:59 504 10

  • сливен-
  • бебе-
  • сметище

На място са изпратени екипи на полицията

Намериха мъртво бебе на сметище в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тяло на мъртво новородено е открито на сметище в Сливен. Според подадения сигнал тялото на бебето било скрито в кашон и изхвърлено на бунище в близост до квартал “Надежда”.

На място са изпратени екипи на полицията, които извършват оглед.

Очаквайте подробности!


  • 1 ужасен

    9 0 Отговор
    Шведски идилии !! Раждат като хлебарките !!

    12:01 12.03.2026

  • 2 ПЪЛНА , АМА ПЪЛНА

    2 7 Отговор
    СРАМОТА И ПОЗОР ЗА РАДЕВ !!!

    Коментиран от #4

    12:02 12.03.2026

  • 3 решили са да не го къпят

    9 0 Отговор
    Ще си направят друго!

    12:03 12.03.2026

  • 4 Хапчетата

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪЛНА , АМА ПЪЛНА":

    Веднага!

    12:03 12.03.2026

  • 5 Oбрязан кашерeн павeтник

    6 0 Отговор
    Васко Азиса с мъжктие гърди е пометнал 😂😂😂

    12:04 12.03.2026

  • 6 За мен

    3 3 Отговор
    РАДЕВ Е ПЪЛЕН ПРОСТАК И ПРЕДАТЕЛ !!! КОЙ ГО ИСКА И УВАЖАВА ТОЗИ БОКЛУК ??? И ТОЙ Е ТАКЪВ !!!!

    12:06 12.03.2026

  • 7 Стенли

    3 0 Отговор
    Циганката вика изгоря детето циганина вика дърпай магарето дете друго ще направим магаре не можем хей хей хей

    12:09 12.03.2026

  • 8 Хорейшо

    2 0 Отговор
    Там.... я е фанал, коремо.

    12:13 12.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

