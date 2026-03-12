Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Със здрави сблъсъци и италианско дерби започват осминафиналите в Лига Европа

12 Март, 2026 10:59 505 0

В четвъртък вечер предстоят да се изиграят първите 1/8-финални битки от втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Двубоите са разделени по четири в два часови диапазона – от 19:45 и 22:00 часа.

Един от най-интригуващите сблъсъци противопоставя два отбора от Серия А и единствените италиански представители, останали в турнира – Болоня и Рома. Мачът стартира в 19:45 часа.

Домакините от Болоня не правят най-добрия си сезон и са на 11 точки от шестия Ювентус във вътрешния шампионат. Тимът се надява на пробив в ЛЕ, но трябва да мине през Рома на Джан Пиеро Гасперини, който от своя страна е на пета позиция в Серия А, с равен брой точки с четвъртия Комо.

Досега през сезона двата тима се изправиха един срещу друг веднъж - през август миналата година, когато „вълците“ спечелиха домакинството си на „Олимпико“ с 1:0. Освен двата мача в Лига Европа, предстои още един мач на „Ренато Дал Ара“, който е насрочен за края на април. Реваншът в италианската столица пък е на 19-ти март.

По същото време е и двубоят между френския Лил и английския Астън Вила. И двата тима продължават да преследват участие в Шампионската лига чрез своите първенства, но сега ще се изправят един срещу друг в търсене на европейска слава.

Останалите ранни мачове противопоставят Панатинайкос – Реал Бетис и Щутгарт – Порто.

От късните сблъсъци вниманието приковава двубоя между испанския Селта Виго и френския Олимпик Лион, който спечели голямата групова фаза. Английският Нотингам Форест, който се бори за своето оцеляване във Висшата лига, пък е домакин на една от приятните изненади – Мидтиланд от Дания.

Генк е домакин на Фрайбург, а унгарският Ференцварош, който отстрани българския шампион Лудогорец в плейофите, се изправя срещу Брага.

Програма за първите 1/8-финали в Лига Европа:

19:45 часа | Болоня – Рома

19:45 часа | Лил – Астън Вила

19:45 часа | Панатинайкос – Реал Бетис

19:45 часа | Щутгарт – Порто

22:00 часа | Селта Виго – Олимпик Лион

22:00 часа | Ференцварош – Брага

22:00 часа | Генк – Фрайбург

22:00 часа | Нотингам Форест - Мидтиланд


