The Pussycat Dolls се събраха в намален състав и пуснаха първата си песен, обявиха датите на турнето (ВИДЕО)

Момичешката поп група The Pussycat Dolls обяви, че се завръща на музикалната сцена с нов сингъл и световно турне, този път в състав от три изпълнителки – Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът.

Триото представи първата си песен от 16 години насам Club Song преди началото на концертната си обиколка, която ще стартира през юни. Завръщането идва шест години след неуспешния опит за събиране на групата през 2019 г., когато планираното турне беше отменено заради пандемията от COVID‑19 и последвал съдебен спор около правата върху марката на групата.

Предстоящото турне, озаглавено PCD Forever Tour, ще включва 52 концерта. Първите дати са планирани в Северна Америка, след което през септември турнето ще продължи в Европа. Сред обявените спирки са градове във Обединеното кралство и Ирландия, включително Бирмингам, Нотингам, Лийдс, Ливърпул, Дъблин, Глазгоу, Нюкасъл и Манчестър. Финалът на европейската част е насрочен за 13 октомври в зала The O2 Arena в Лондон.

Групата, която придоби международна популярност с хитове като Buttons, Don't Cha и I Don't Need A Man, се превърна в едно от най-разпознаваемите поп явления на 2000-те години. Дебютният албум PCD от 2005 г. постигна милионни продажби по света, а последвалият Doll Domination затвърди комерсиалния успех на групата със сингли като When I Grow Up и Jai Ho! (You Are My Destiny).

Оригиналният състав на The Pussycat Dolls включваше шест изпълнителки, но в настоящото събиране не участват Джесика Сута, Кармѝт Бахар и Мелъди Торнтън. Според Кимбърли Уайът формацията винаги е имала променлив състав и настоящото трио отразява етапа, в който се намират артистките в момента.

„След повече от 20 години е невероятно отново да сме заедно“, коментира тя пред британски медии, като добави, че групата е готова да продължи напред в нов формат. Никол Шерцингер също отбелязва, че събирането е дошло в подходящ момент, тъй като останалите бивши членове имат различни професионални и лични ангажименти.

По думите на Ашли Робъртс именно Шерцингер първа се е свързала с останалите, за да обсъдят идеята за ново събиране. „Разбрахме, че сме на една и съща вълна и че е подходящ момент да отпразнуваме това къде се намираме днес – като артисти и като жени“, коментира тя.

Завръщането на Никол Шерцингер към групата идва след силен период в театралната ѝ кариера. Певицата получи широко признание за ролята си на Норма Дезмънд в сценичната адаптация на Sunset Boulevard, поставена в Уест Енд и по-късно на Бродуей. Изпълнението ѝ донесе престижните театрални отличия Olivier Award и Tony Award.

Предишният опит за събиране на групата през 2019 г. се провали след съдебен спор между Никол и създателката на проекта Робин Антин. Конфликтът беше свързан с творческия контрол върху марката на групата и разпределението на приходите от турнето. Двете страни постигнаха извънсъдебно споразумение в края на миналата година, което отвори пътя към новото събиране.

Паралелно с турнето ще бъдат преиздадени и двата студийни албума на групата – PCD и Doll Domination – включително с неиздавани досега записи. Шерцингер посочва, че формацията продължава да работи върху нова музика, но подчертава, че музикалната индустрия днес функционира по различен начин.

„Преди работехме дълго върху албум и от него излизаха няколко големи хита. Днес пазарът е много по-ориентиран към отделни сингли – можеш да запишеш песен и веднага да я издадеш“, отбелязва тя.

The Pussycat Dolls първоначално е създадена от Робин Антин през 1995 г. като бурлескна танцова трупа в Лос Анджелис. По-късно проектът се трансформира в поп група, в която Никол Шерцингер – участничка в телевизионния формат Popstars – поема водещите вокали.

Формацията официално прекратява дейността си през 2010 г., след период на значителен международен успех. Новото събиране две десетилетия след пробива на групата цели както да върне на сцената едни от най-популярните поп хитове от началото на века, така и да привлече ново поколение слушатели.