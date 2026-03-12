Новини
Руски съд наложи доживотни присъди на 15 души заради атентата в „Крокус сити хол“
  Тема: Украйна

12 Март, 2026 12:05 543 19

Делото се проведе при закрити врата, както обикновено се водят подобни дела за тероризъм в Русия

Руски съд наложи доживотни присъди на 15 души заради атентата в „Крокус сити хол“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски съд наложи доживотни присъди на четирима мъже, обвинени като извършители на нападението в концертната зала "Крокус сити хол" в покрайнините на Москва, извършено през пролетта на 2024 г., предадоха Франс прес и ТАСС. В атаката загинаха 150 души, съобщи БТА.

Доживотни присъди получиха и 11 от помагачите на четиримата атентатори. Други четирима съучастници получиха присъди, вариращи от 22 години и 6 месеца до 19 години и 11 месеца.

Още новини от Украйна

Нападението през 2024 г. беше най-тежкият атентат в Русия от близо 20 години.

За извършване на нападението бяха осъдени таджикистанските граждани Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзопев, Махамадсобир Фанзов и Сандакрами Рачаболизода. Присъдата беше произнесена от военен съд в Москва.

Помагачите на атентаторите Исроил Исломов, Диловар Исломов, Амичон Исломов и Алишер Касимов са единствените, които не получиха доживотни присъди. Те са признати за съучастници, защото са превеждали парични средства на терористите и са им предоставили автомобил и жилище. Всички те ще излежават първите 7 години от наказанията си в затвора, следващите - в наказателна колония.

Освен това съдът удовлетвори в пълен обем всичките 27 подадени от ранените и близките на жертвите граждански искове.

Отговорността за нападението пое "Ислямска държава - Хорасан", припомня Ройтерс. Делото се проведе при закрити врата, както обикновено се водят подобни дела за тероризъм в Русия.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отец Дионисий

    7 19 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #12

    12:06 12.03.2026

  • 2 Как па

    5 6 Отговор
    Нема адин украинец…

    12:07 12.03.2026

  • 3 пРосия

    7 12 Отговор
    Страната на идиотите.

    12:07 12.03.2026

  • 4 Механик

    6 12 Отговор
    Слава Украина!

    Коментиран от #10

    12:07 12.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    9 4 Отговор
    Браво, но по-добре да ги разстрелят както Лама Иво разстреля малките сектантчета

    Коментиран от #19

    12:08 12.03.2026

  • 6 име

    1 6 Отговор
    Излагат се руснаците. Вместо да избомбят Киев и острова на poдоcмeшенията, тръгнали да си играят на СВО.

    12:08 12.03.2026

  • 7 Ердоган

    6 10 Отговор
    Копейки, кво стана, нали бяха нацистите? А се окозоха братята ви - таджики, иранци и др. джихадисти

    Коментиран от #13

    12:08 12.03.2026

  • 8 Григор

    8 1 Отговор
    А какво, братя ли да ги правят? Те да се благодарят,че в Русия няма смъртно наказание. В САЩ в половината от щатите щяха да заспят завинаги. Нищо,че не е демократично!

    12:10 12.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Забрави да кажеш

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Слава БУСовизацията. Слава ТЦК!

    12:10 12.03.2026

  • 11 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    А спомняте ли си как Уродите от ЕС забраниха да се изказват съболезнования?!!
    Аз няма да го забравя докато съм жив.

    12:11 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българка

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ердоган":

    Християни, мюсюлмани и будисти срещу сатанисти.

    12:12 12.03.2026

  • 14 Смех с ватенки

    7 5 Отговор
    Тез смотаняци дискотеките не могат да си опазят,тръгнали за 2 дня до Киев да ходят.Там пък укрите взеха та ги набиха като пцета

    Коментиран от #16

    12:12 12.03.2026

  • 15 Русия тепърва

    3 6 Отговор
    Ще бъде обект на терористични атаки от талибани, афгани и всякакви други обекти, които сега се преселват да живеят в Русия

    12:13 12.03.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Смех с ватенки":

    На зъл руснак, зъл прът ☝️

    12:13 12.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПРИЧИНАТА ВАТЕНКАБЕРГИТЕ
    ДА НЕ ВЪВЕЖДАТ СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ В РУСИЯ
    .....
    Е ЧЕ ПРИ СМЯНА НА ВЛАСТТА И ТЕ МОГАТ
    ДА МИНАТ ПО " ЛОШИЯ" ЧЛЕН НА ЗАКОНА :)

    12:17 12.03.2026

  • 18 Добрият ,Лошият и Злият

    1 0 Отговор
    Дайте ги за храна на пра сеттата и повече никой правоверен няма да си помисли за подобна постъпка ,без значение кой плаща ,Лондон или Киев !

    12:21 12.03.2026

  • 19 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    12:21 12.03.2026

