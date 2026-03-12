Руски съд наложи доживотни присъди на 15 души заради атентата в „Крокус сити хол“

Руски съд наложи доживотни присъди на четирима мъже, обвинени като извършители на нападението в концертната зала "Крокус сити хол" в покрайнините на Москва, извършено през пролетта на 2024 г., предадоха Франс прес и ТАСС. В атаката загинаха 150 души, съобщи БТА.
Доживотни присъди получиха и 11 от помагачите на четиримата атентатори. Други четирима съучастници получиха присъди, вариращи от 22 години и 6 месеца до 19 години и 11 месеца.
Нападението през 2024 г. беше най-тежкият атентат в Русия от близо 20 години.
За извършване на нападението бяха осъдени таджикистанските граждани Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзопев, Махамадсобир Фанзов и Сандакрами Рачаболизода. Присъдата беше произнесена от военен съд в Москва.
Помагачите на атентаторите Исроил Исломов, Диловар Исломов, Амичон Исломов и Алишер Касимов са единствените, които не получиха доживотни присъди. Те са признати за съучастници, защото са превеждали парични средства на терористите и са им предоставили автомобил и жилище. Всички те ще излежават първите 7 години от наказанията си в затвора, следващите - в наказателна колония.
Освен това съдът удовлетвори в пълен обем всичките 27 подадени от ранените и близките на жертвите граждански искове.
Отговорността за нападението пое "Ислямска държава - Хорасан", припомня Ройтерс. Делото се проведе при закрити врата, както обикновено се водят подобни дела за тероризъм в Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #12
12:06 12.03.2026
2 Как па
12:07 12.03.2026
3 пРосия
12:07 12.03.2026
4 Механик
Коментиран от #10
12:07 12.03.2026
5 Роден в НРБ
Коментиран от #19
12:08 12.03.2026
6 име
12:08 12.03.2026
7 Ердоган
Коментиран от #13
12:08 12.03.2026
8 Григор
12:10 12.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Забрави да кажеш
До коментар #4 от "Механик":Слава БУСовизацията. Слава ТЦК!
12:10 12.03.2026
11 Хасковски каунь
Аз няма да го забравя докато съм жив.
12:11 12.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българка
До коментар #7 от "Ердоган":Християни, мюсюлмани и будисти срещу сатанисти.
12:12 12.03.2026
14 Смех с ватенки
Коментиран от #16
12:12 12.03.2026
15 Русия тепърва
12:13 12.03.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Смех с ватенки":На зъл руснак, зъл прът ☝️
12:13 12.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА НЕ ВЪВЕЖДАТ СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ В РУСИЯ
.....
Е ЧЕ ПРИ СМЯНА НА ВЛАСТТА И ТЕ МОГАТ
ДА МИНАТ ПО " ЛОШИЯ" ЧЛЕН НА ЗАКОНА :)
12:17 12.03.2026
18 Добрият ,Лошият и Злият
12:21 12.03.2026
19 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #5 от "Роден в НРБ":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
12:21 12.03.2026