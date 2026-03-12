Ремонт може да прекъсне електрозахранването в населени места от общините Ловеч и Троян

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, чe в периода от 16 до 20 март 2026 г. ще продължи ремонтните дейности в своята подстанция „Троян 1“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в част от населените места на територията на общините Ловеч и Троян, област Ловеч.

Поради ремонтните дейности на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване на потребителите, за периода от 08:00 ч. до 16:30 ч. всеки ден от 16 до 20 март 2026 г., са възможни прекъсвания на електрозахранването в село Лешница в община Ловеч, селата Орешак, Борима, Ломец, Добродан, Дълбок Дол, Старо село, Голяма Желязна и Шипково в община Троян, както и в промишлената зона и северната част на гр. Троян, община Троян, област Ловеч.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.