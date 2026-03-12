Скаршем не иска да напусне ЦСКА заради тлъста заплата

Норвежкият полузащитник на ЦСКА - Улаус Скаршем, засега остава част от състава на „червените“. Скандинавецът не желае да прекрати договора си по взаимно съгласие, въпреки че вече не влиза в плановете на старши треньора Христо Янев. В момента той тренира с втория отбор на столичани.

Основната причина халфът да отказва раздяла с клуба е финансова. Според настоящия си контракт, Скаршем получава около 18 хиляди евро чисто месечно. Любопитното е, че той поднови договора си при по-добри лични условия на 24 юни миналата година, когато начело на ЦСКА беше още Душан Керкез. Настоящото споразумение е със срок до лятото на 2027-ма година.

Само няколко месеца след това обаче ролята му в отбора се промени и сега той е извън сметките на треньорския щаб. Ръководството на „червените“ търси начин да се раздели с норвежеца, но засега опитите за разтрогване на договора не дават резултат.

Скаршем не е получил предложение от клуб, който да му гарантира подобно възнаграждение, а освен това се чувства добре в София. Макар трансферните прозорци в Швеция и Норвегия все още да са отворени, до момента той не е получил оферта, която да го убеди да напусне ЦСКА.