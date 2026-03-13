„Сиела Норма“ ще обслужва машините за вота на 19 април

„Сиела Норма“ АД е спечелила първо място и в двете обособени позиции на обществената поръчка по отношение на машините за гласуване, които ще бъдат използвани на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).
Първата обособена позиция е за профилактика/диагностика на машините и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти, подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на машините, техническото им обслужване в предизборния и изборния ден по места и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми с машините в изборите за народни представители
Втората обособена позиция е за транспорта им до избирателните секции.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 1488
08:19 13.03.2026
3 честито на печелившите
08:27 13.03.2026
4 благдарим ти, СИЕЛА
08:30 13.03.2026
5 как се превежда сиела
Коментиран от #7
08:33 13.03.2026
6 Държавата да даде на хората по 100€
08:35 13.03.2026
7 Гост
До коментар #5 от "как се превежда сиела":Па то си е едно. Само за пред публиката се дърлят.
08:35 13.03.2026
8 Защо за изборите трябват милиони
Коментиран от #16
08:37 13.03.2026
10 гъбар
08:40 13.03.2026
12 без мен
08:44 13.03.2026
13 Разговор по празната тръба
08:49 13.03.2026
14 Трол
08:54 13.03.2026
15 В. Терзиев - нежен кмет
08:58 13.03.2026
16 Не могат
До коментар #8 от "Защо за изборите трябват милиони":Защото са некадърници както и 90% от бг.матеряла.10% кадърни ги изгониха от тези земи.
08:58 13.03.2026
17 Гост
09:02 13.03.2026
18 Боко и ГЕРБ
Боко вече се е разбрал с Радев и е клекнал пред него.
ГЕРБ дори и предизборна кампания няма да водят. Ще спестят парички. Тук там по някоя рекламка и това е!
Изборите са напълно формални, колкото да се официализира властта на Радев.
Де факто РАДЕВ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВА! В комбинация с Боко и Доган.
Коментиран от #20
09:02 13.03.2026
19 Аз ще гласувам с хартия
Коментиран от #22
09:07 13.03.2026
20 преоблякъл се Илия ....
До коментар #18 от "Боко и ГЕРБ":Не знам дали Боко е клекнал пред Радев или обратното ,ама иначе си прав. Що му е на Боко да дели с алчници като Славчу ,Кокорий ,Дебелян или Круми ,като може да делка само с Румката. Балъците да си гласуват ,на никого не пречат.
09:08 13.03.2026
21 чоко
09:13 13.03.2026
22 светът на шараните
До коментар #19 от "Аз ще гласувам с хартия":Той колегата по горе го е написал - гласувай си - на никого не пречиш.
09:14 13.03.2026