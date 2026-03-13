„Сиела Норма“ ще обслужва машините за вота на 19 април

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

13 Март, 2026 08:04 582 22

  • сиела норма-
  • машини-
  • избори

Втората обособена позиция е за транспорта им до избирателните секции

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Сиела Норма“ АД е спечелила първо място и в двете обособени позиции на обществената поръчка по отношение на машините за гласуване, които ще бъдат използвани на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Първата обособена позиция е за профилактика/диагностика на машините и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти, подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на машините, техническото им обслужване в предизборния и изборния ден по места и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми с машините в изборите за народни представители

Втората обособена позиция е за транспорта им до избирателните секции.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 1488

    2 5 Отговор
    който гласува за ГЕРБ без бензинец и газчица нема остане

    08:19 13.03.2026

  • 3 честито на печелившите

    15 0 Отговор
    Ха , честито ! Демек - нЕма нужда да се хабиме и да гласуваме , щото - СИЕЛА ще я свърши тази работа вместо нас /и ще сме гласували без да знаем , НО - "правилно"/ . Да живее "демокрацията" !!!

    08:27 13.03.2026

  • 4 благдарим ти, СИЕЛА

    7 3 Отговор
    Мдааа .... сигурно на 19 Април времето ще е доста хубаво ... ако е така ,гласуването ще мине и без мен и фамилията ... ей къде е Халкидики ... освен това ,не съм чак толкова глупав та да вярвам ,че гласовете ни ще бъдат отчетени коректно. Благодарим Ти СИЕЛА.

    08:30 13.03.2026

  • 5 как се превежда сиела

    4 0 Отговор
    шиши норма или кукорчу норма ?

    Коментиран от #7

    08:33 13.03.2026

  • 6 Държавата да даде на хората по 100€

    5 0 Отговор
    за глас.Мафията ще дава по 50€ и 2бр. кебапчета с ляб.На мен 50€ са ми малко затова ще ходя за гъби два дена.

    08:35 13.03.2026

  • 7 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "как се превежда сиела":

    Па то си е едно. Само за пред публиката се дърлят.

    08:35 13.03.2026

  • 8 Защо за изборите трябват милиони

    4 0 Отговор
    Чия е собствеността на тези машини? Не мога ли ЦИК да създаде свой екип за обслужване на машините, а плаща всеки път на една и съща фирма?

    Коментиран от #16

    08:37 13.03.2026

  • 10 гъбар

    7 1 Отговор
    То хубаво човек да гласува ама за кого ?! За РР дето си е съветски възпитаник и ще ни върне на чичко Сталин ,за ББ дето си е екс мутра ,за ПП/ДБ дето са само пеПееераси ,пеПееофили ,куку мицини и извра@аааненяци а и са крадливи кухи лейки ,за КК дето е на захранване с рубли ,за ДП дето купува гласове наред (ама поне изгони Доган) и е брутален като ледоразбивач, за Круми дето сам не може носа да си избърше или за Гелчо или Ивелинчо фараончето ?! Май ,ни един не става и ще ходя за гъби.

    08:40 13.03.2026

  • 12 без мен

    8 0 Отговор
    Все ми е било чудно, кому е нужен цирка ИЗБОРИ ??? Ясно е, че щом пак ще се гласува с Мадуровки и пак сиелци ще ги контролират, резултатът ще е предопределен ! Без мен !

    08:44 13.03.2026

  • 13 Разговор по празната тръба

    2 2 Отговор
    В Русия съм, русия съм, русия съм.Ще гласуваш ли, гласуваш ли, гласуваш ли.Не, не, не.За гъби съм, гъби съм, гъби съм.

    08:49 13.03.2026

  • 14 Трол

    0 1 Отговор
    Доказано име с традиции в тази дейност.

    08:54 13.03.2026

  • 15 В. Терзиев - нежен кмет

    3 0 Отговор
    Аз ще гласувам за Партия на П@дофилит@ "Петрохан" , тоест ПП !!! Хем съм "обратен" ,хем съм п@дофи! ,хем съм напълно Л-уд и моля всички подобни на мен - гласувайте за ПП/дб , след гласуване ще почувствате голяяяяамо облекчение през фонтанелките ,вервайте ми.

    08:58 13.03.2026

  • 16 Не могат

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Защо за изборите трябват милиони":

    Защото са некадърници както и 90% от бг.матеряла.10% кадърни ги изгониха от тези земи.

    08:58 13.03.2026

  • 17 Гост

    5 0 Отговор
    Не гласувайте с машини.

    09:02 13.03.2026

  • 18 Боко и ГЕРБ

    3 0 Отговор
    няма да си мръднат пръста да протестират срещу подготвната фалшификация на изборите от Радев и Шайката му.
    Боко вече се е разбрал с Радев и е клекнал пред него.
    ГЕРБ дори и предизборна кампания няма да водят. Ще спестят парички. Тук там по някоя рекламка и това е!

    Изборите са напълно формални, колкото да се официализира властта на Радев.
    Де факто РАДЕВ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВА! В комбинация с Боко и Доган.

    Коментиран от #20

    09:02 13.03.2026

  • 19 Аз ще гласувам с хартия

    1 1 Отговор
    наказателно срещ Борисов и лакеите от ГЕРБ!

    Коментиран от #22

    09:07 13.03.2026

  • 20 преоблякъл се Илия ....

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Боко и ГЕРБ":

    Не знам дали Боко е клекнал пред Радев или обратното ,ама иначе си прав. Що му е на Боко да дели с алчници като Славчу ,Кокорий ,Дебелян или Круми ,като може да делка само с Румката. Балъците да си гласуват ,на никого не пречат.

    09:08 13.03.2026

  • 21 чоко

    0 0 Отговор
    Мнимите въжделения на окупирани кьопеци.

    09:13 13.03.2026

  • 22 светът на шараните

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аз ще гласувам с хартия":

    Той колегата по горе го е написал - гласувай си - на никого не пречиш.

    09:14 13.03.2026

