Арина Сабаленка надделя над Виктория Мбоко – белоруската звезда е на полуфинал в Индиън Уелс

13 Март, 2026 07:44 580 1

Двубоят предложи близо два часа оспорвана битка на корта

Арина Сабаленка надделя над Виктория Мбоко – белоруската звезда е на полуфинал в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Белоруската тенисистка Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста и вече има четири титли от Големия шлем в колекцията си, продължава триумфалния си поход на престижния турнир WTA 1000 в Индиън Уелс, САЩ.

В напрегнат четвъртфинален сблъсък, тя надделя над младата надежда на Канада – 19-годишната Виктория Мбоко, която бе поставена под номер 10 в основната схема. Сабаленка демонстрира характер и хладнокръвие, като се наложи с резултат 7:6(0), 6:4 след близо два часа оспорвана битка на корта.

Водачката в схемата впечатли с шест мощни аса, макар и да допусна пет двойни грешки. Тя успя да реализира една от осемте си възможности за пробив, което се оказа достатъчно, за да си осигури място сред най-добрите четири в турнира.

След този успех Арина Сабаленка очаква следващата си съперничка – победителката от двубоя между чехкинята Линда Носкова и австралийката Талия Гибсън.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доберман

    1 0 Отговор
    Рускините винаги са били силни в тениса и се борят за първото място.

    08:26 13.03.2026

