Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

САЩ са позволили неофициално на Румъния да пусне в експлоатация рафинерия на „Лукойл“, която е под санкции

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван съобщи, че представители на САЩ са се съгласили, макар и неофициално към момента, с предложение на ...