Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

Изиграха се първите срещи от осминафиналите на Лига Европа.
Ето всички резултати и голмайстори:
Болоня – Рома 1:1
1:0 Федерико Бернардески 50'
1:1 Лоренцо Пелегрини 66'
Щутгарт – Порто 1:2
0:1 Терем Мофи 22'
0:2 Родриго Мора 27'
1:2 Денис Ундав 40'
Лил – Астън Вила 0:1
0:1 Оли Уоткинс 60'
Панатинайкос – Реал Бетис 1:0
1:0 Висенте Таборда 88'
Селта Виго – Олимпик Лион 1:1
1:0 Хави Руеда 25'
1:1 Ендрик 88'
Ференцварош – Брага 2:0
1:0 Гавриел Каничовски 33'
2:0 Лени Жозеф 69'
Нотингам Форест - Мидтиланд 0:1
0:1 Чо-Гуи-Сунг 80'
Генк – Фрайбург 1:0
1:0 Закария Ел Уахди 24'
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА