Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа

13 Март, 2026 06:28

Болоня и Рома не се победиха

Резултати и голмайстори от мачовете в Лига Европа - 1
Тихомир Шумов

Изиграха се първите срещи от осминафиналите на Лига Европа.

Ето всички резултати и голмайстори:

Болоня – Рома 1:1
1:0 Федерико Бернардески 50'
1:1 Лоренцо Пелегрини 66'

Щутгарт – Порто 1:2
0:1 Терем Мофи 22'
0:2 Родриго Мора 27'
1:2 Денис Ундав 40'

Лил – Астън Вила 0:1
0:1 Оли Уоткинс 60'

Панатинайкос – Реал Бетис 1:0
1:0 Висенте Таборда 88'

Селта Виго – Олимпик Лион 1:1
1:0 Хави Руеда 25'
1:1 Ендрик 88'

Ференцварош – Брага 2:0
1:0 Гавриел Каничовски 33'
2:0 Лени Жозеф 69'

Нотингам Форест - Мидтиланд 0:1
0:1 Чо-Гуи-Сунг 80'

Генк – Фрайбург 1:0
1:0 Закария Ел Уахди 24'


