ЦСКА празнува любовта – Алехандро Пиедраита каза съдбовното "да"

Големи емоции разтърсиха лагера на ЦСКА, след като колумбийският ас Алехандро Пиедраита не само впечатлява с изявите си на зеления килим, но и направи важна крачка в личния си живот. Динамичното крило на "червените" официално се врече във вечна вярност на своята избраница Марианхел, а новината бе посрещната с бурни аплодисменти от феновете и съотборниците му.

От клуба не пропуснаха да поздравят младоженците с топли думи и искрени пожелания за здраве, хармония и безброй щастливи мигове заедно.

"Желаем на младото семейство здраве, любов и дълъг съвместен живот, изпълнен с щастие, разбирателство и сбъднати мечти!", написаха от ръководството на ЦСКА в официалното си съобщение.