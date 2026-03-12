Новини
ЦСКА празнува любовта – Алехандро Пиедраита каза съдбовното "да"

12 Март, 2026 23:06 513 2

Футболистът се врече във вечна вярност на своята избраница Марианхел

ЦСКА празнува любовта – Алехандро Пиедраита каза съдбовното "да" - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Големи емоции разтърсиха лагера на ЦСКА, след като колумбийският ас Алехандро Пиедраита не само впечатлява с изявите си на зеления килим, но и направи важна крачка в личния си живот. Динамичното крило на "червените" официално се врече във вечна вярност на своята избраница Марианхел, а новината бе посрещната с бурни аплодисменти от феновете и съотборниците му.

От клуба не пропуснаха да поздравят младоженците с топли думи и искрени пожелания за здраве, хармония и безброй щастливи мигове заедно.

"Желаем на младото семейство здраве, любов и дълъг съвместен живот, изпълнен с щастие, разбирателство и сбъднати мечти!", написаха от ръководството на ЦСКА в официалното си съобщение.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 към Африка

    0 1 Отговор
    Тия мошеници в фирмите - ЦСКА, Наско Сираков, Лудогорец са го взели тоя ма.нг.ал, за да изкарват пари..
    Ако някой иска да РАЗВЪЖДА ма.нга.ли и н.ег.ри- май.му.ни, нека бяга към Африка.
    Защото още през Мюсюлманското РОБСТВО м българските хайдути са уб.ивали такива араби - ЧЕРКЕЗИ..

    23:26 12.03.2026

