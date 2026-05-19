Димитър Кузманов се класира за втория кръг на "Чалънджър 75" в Истанбул

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът победи убедително Даниел Ринкон (Испания) с 6:2, 6:0 за само 68 минути, след като доминираше изцяло и взе последните седем гейма в мача.

В следващия кръг Кузманов ще играе срещу втория поставен в схемата Николас Санчес Искиердо (Испания). Българинът има една победа срещу този съперник в Анталия през 2020 година.