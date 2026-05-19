Пауло Дибала на кръстопът: Премиър лийг зове аржентинската звезда

Пауло Дибала отново е в центъра на трансферните спекулации. Според авторитетния Sky Sports, 32-годишният аржентинец е склонен да приеме предизвикателството на английската Висша лига това лято. Договорът му с Рома изтича, а римляните правят всичко възможно да го убедят да остане на „Олимпико“. Въпреки това, мечтата на Дибала да облече екипа на клуб от Премиър лийг изглежда по-жива от всякога.

Не е тайна, че Дибала отдавна копнее да се докосне до магията на английския футбол. Още при напускането на Ювентус интересът към него бе огромен, но поредица от контузии тогава попариха надеждите за трансфер на Острова. Сега обаче, когато е в отлична форма и с богат опит зад гърба си, Ла Хоя отново е на радара на водещи английски клубове. -

Не само английските грандове следят ситуацията около Дибала. В родната му Аржентина, Бока Хуниорс също подготвя оферта, с която да върне звездата у дома. Това би било емоционално завръщане за нападателя, който вече е световен шампион с националния отбор на Аржентина от Мондиал 2022 в Катар.

Въпреки че не попадна в състава на „гаучосите“ за тазгодишния турнир в САЩ, Канада и Мексико, Пауло Дибала остава един от най-желаните футболисти на трансферния пазар.