Денислава Глушкова отвя рускиня на старта в Клагенфурт

Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд от 30 хиляди долара.
22-годишната Глушкова разгроми с 6:1, 6:0 рускинята Полина Лейкина за час и 21 минути игра. Във втория кръг българката ще се изправи срещу втората поставена в схемата Настасия Шунк (Германия).
Вчера Глушкова се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Мави Остеррайхер (Австрия) победиха с 6:3, 6:2 представителките на домакините Лиза Грубер и Лена Рамхартер. Следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Анета Лабоуткова (Чехия) и Амелия Раецки (Великобритания).
1 Тонката
21:25 19.05.2026
2 Интересно
Вече трета за тази седмица, но медиите пишат само за Бананарангата, а коментарите се сипят на килограм.
21:26 19.05.2026
3 Муткурова , Пазарджик
21:39 19.05.2026
4 Гориил
21:45 19.05.2026
6 Валенките
21:56 19.05.2026
7 Бай Тодор
23:16 19.05.2026