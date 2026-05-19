Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова отвя рускиня на старта в Клагенфурт

Денислава Глушкова отвя рускиня на старта в Клагенфурт

19 Май, 2026 21:18 726 7

  • денислава глушкова-
  • сингъл-
  • тенис-
  • турнира-
  • клагенфурт-
  • австрия

Българката даде само гейм на съперничката си

Денислава Глушкова отвя рускиня на старта в Клагенфурт - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова разгроми с 6:1, 6:0 рускинята Полина Лейкина за час и 21 минути игра. Във втория кръг българката ще се изправи срещу втората поставена в схемата Настасия Шунк (Германия).


Вчера Глушкова се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Мави Остеррайхер (Австрия) победиха с 6:3, 6:2 представителките на домакините Лиза Грубер и Лена Рамхартер. Следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Анета Лабоуткова (Чехия) и Амелия Раецки (Великобритания).


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тонката

    7 2 Отговор
    Браво, страхотно.Руснаците трябва да бъдат отвяни навсякъде...

    21:25 19.05.2026

  • 2 Интересно

    5 2 Отговор
    Поредната голяма победа за българските спортисти.
    Вече трета за тази седмица, но медиите пишат само за Бананарангата, а коментарите се сипят на килограм.

    Коментиран от #5

    21:26 19.05.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    3 5 Отговор
    Тъз не можах да разбера какво спиртув

    21:39 19.05.2026

  • 4 Гориил

    5 2 Отговор
    Пожелавам на двете момичета успех и победа. Съперничеството е прекрасна основа за топли и приятелски отношения между българските и руските спортистки. Много често съперничеството прераства в искрени и дългогодишн приятелства.

    21:45 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Валенките

    2 0 Отговор
    трябва да бъдат сапунисвани винаги и навсякъде .

    21:56 19.05.2026

  • 7 Бай Тодор

    1 0 Отговор
    По мое време нямаше как да стане ,руснаците винаги побеждаваха

    23:16 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове