Роб Мъни от C-Block ще открие финала за Купата на България

19 Май, 2026 22:47 543 1

Информацията беше споделена от ПФЛ

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската професионална футболна лига обявява, че специален музикален гост на финалната среща за Sesame Купа на България ще бъде световноизвестният Роб Мъни (Rob Money) вокалистът и разпознаваемото лице на легендарната група C-Block, чиито хитове през 90-те години на миналия век превзеха класациите в Европа и света.

Преди първия съдийски сигнал на двубоя между ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА София на 20 май 2026 г. от 19:00 часа на Национален стадион „Васил Левски", публиката ще има възможност да чуе на живо някои от най-разпознаваемите песни, белязали цяло поколение - сред които „So Strung Out", „Keep Moving" и „Time Is Tickin' Away".

Роб Мъни е артист с дългогодишна международна кариера, който и до днес остава ключова фигура и пазител на наследството на C-Block - един от проектите, оформили звученето на европейската хип-хоп и денс сцена през 90-те.

Със своя характерен глас, автентично присъствие и енергичен сценичен стил той изгражда мост между поколенията - както за феновете, които порастнаха с тази музика, така и за по-младата публика, която открива звученето на онази епоха.


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Хубаво име има Роб Мъни.Организаторите трябва да му обяснят как се превежда на Български преди да ритне топката.

    01:14 20.05.2026

