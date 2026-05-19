Португалия отдаде почит на Диого Жота: Името му ще грее в състава за Мондиал 2026

19 Май, 2026 21:42 693 0

Вечна памет и вдъхновение: Националният отбор на Португалия с трогателен жест към покойния нападател

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на футбола бе разтърсен от емоции, когато селекционерът на Португалия Роберто Мартинес обяви списъка с избраниците за предстоящото Световно първенство през 2026 година. Сред имената, които ще защитават честта на иберийската страна, блести и това на Диого Жота – талантливият нападател на Ливърпул, който трагично загуби живота си в автомобилна катастрофа миналата година заедно с брат си Андре Силва.

Макар физически да не е сред живите, Диого Жота остава завинаги част от португалската футболна история. Мартинес, видимо развълнуван, подчерта, че духът и непримиримостта на Жота ще бъдат водеща светлина за отбора по пътя към мечтаната световна титла – трофей, който Португалия все още не е докосвала. „Той е нашата сила и вдъхновение“, сподели селекционерът, като допълни, че загубата на Жота е превърнала болката в отговорност – да се борят за неговата мечта и да следват примера му на терена и извън него.

В изключителен жест на уважение, Португалската футболна федерация официално включи името на Диого Жота в състава за Мондиал 2026. Това решение не само отдава заслужена почит на един от най-обичаните футболисти на страната, но и вдъхва допълнителна мотивация на съотборниците му да се борят докрай в негова памет.

Само дни преди емоционалното изявление на Мартинес, Ливърпул също засвидетелства уважението си към Жота. Клубът разкри кадри от нова скулптура, която ще бъде поставена пред легендарния „Анфийлд“ – вечен символ на признателност към Диого и брат му Андре.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

