Ботев Пловдив отчете посещаемостта за сезона

Ръководството на Ботев Пловдив официално оповести средната посещаемост на домакинските си срещи на стадион "Христо Ботев, в efbet Лига за сезон 2025/26, като цифрите говорят сами за себе си – средно 5039 запалянковци са подкрепяли любимците си от трибуните на "Колежа".

Най-голям интерес предизвикаха сблъсъците с традиционните съперници. Градското дерби срещу Локомотив Пловдив на 8 април се превърна в истински футболен празник, като 12 112 души изпълниха стадиона до краен предел. Не по-малко впечатляваща бе и атмосферата в първия кръг срещу ЦСКА, когато 11 259 фенове създадоха неповторима атмосфера.

Въпреки общата тенденция за висока посещаемост, не всички мачове се радваха на пълни трибуни. Двубоят срещу Арда на 12 май привлече едва 1922 зрители – най-ниската посещаемост за сезона.

В специално обръщение към ботевистката общност, клубното ръководство подчерта значението на фенската подкрепа: "Ботевисти, в изпълнение на ангажимента ни за прозрачно и отговорно управление на клуба, публикуваме подробен отчет за посещаемостта на домакинските срещи на Ботев Пловдив през сезон 2025/26. Посочените данни обхващат всички зрители, преминали през турникетната система на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Изказваме искрената си благодарност към всички привърженици, които през изминалия сезон бяха неизменно до отбора на „Колежа“ и подкрепяха клуба със своето присъствие, доверие и лични средства. Вашата подкрепа остава основен двигател за развитието на клуба и утвърждаването на ботевистката общност. Очакваме ви и през следващия сезон в дома на ботевизма на „Източен“ 10", написаха от клуба."