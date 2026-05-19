Пеп Гуардиола и италианската мечта: Ще поеме ли испанецът националния тим на "адзурите"?

Пеп Гуардиола, един от най-успешните треньори на съвременната епоха, е спряган като възможен нов селекционер на италианския национален отбор. След като се очаква да напусне Манчестър Сити след края на сезона, името на испанеца се завъртя в медийното пространство като потенциален спасител на италианския футбол.

Бившият капитан на Италия Леонардо Бонучи не скри ентусиазма си от подобна перспектива, определяйки евентуалното назначение на Гуардиола като "мечтано". Въпреки това, реалността към момента е далеч по-прозаична – няма официални разговори или конкретни стъпки в тази посока. След поредното разочарование и пропуснатото участие на Мондиал 2026, италианската федерация е изправена пред трудната задача да намери нов лидер, който да върне отбора на върха.

Италианските спортни издания, сред които и авторитетната Gazzetta dello Sport, не крият симпатиите си към идеята Гуардиола да поеме "адзурите". Не е тайна, че испанецът има специално място в сърцето си за Италия, където е носил екипите на Бреша и Рома. Въпреки това, според близки до треньора източници, по-вероятно е той да си даде заслужена почивка след десетилетие на върха в Манчестър Сити.

Още един ключов фактор забавя избора на нов национален селекционер – президентските избори във FIGC, насрочени за 22 юни 2026 г. До тогава настоящият президент Габриеле Гравина изпълнява единствено административни функции, а официални преговори с кандидати все още не са започнали. Междувременно, в италианските медии се завъртат имената на доказани специалисти като Клаудио Раниери, Масимилиано Алегри и Антонио Конте – треньори с богат опит и авторитет, които изглеждат далеч по-реалистични опции за поста.