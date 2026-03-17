Роджър Федерер вече е част от елитния клуб на милиардерите

Роджър Федерер вече е част от елитния клуб на милиардерите

17 Март, 2026 12:21 832 2

Основният двигател на това богатство се оказа успешният бизнес с марка за спортни обувки, която се превърна в истински хит на пазара

Роджър Федерер вече е част от елитния клуб на милиардерите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Роджър Федерер продължава да бъде еталон за успех, макар вече три години да е извън професионалния тенис. Маестрото от Базел не само запазва огромната си популярност, но и бележи главозамайващи финансови върхове. Според последните данни на Forbes, 44-годишният швейцарец вече притежава състояние от 1,1 милиарда долара. Основният двигател на това богатство се оказа успешният бизнес с марка за спортни обувки, която се превърна в истински хит на пазара.

Легендарният тенисист, чиито родители са тясно свързани с фармацевтичния сектор, остави незаличима следа на корта. По време на активната си кариера той инкасира 131 милиона долара единствено от наградни фондове. В тази класация пред него останаха само най-големите му съперници – Новак Джокович и Рафаел Надал. Извън корта обаче Федерер остава недостижим, поддържайки дългогодишни партньорства с гиганти като Mercedes-Benz, Rolex и Moët & Chandon.

Швейцарецът е част от изключително тесен кръг атлети, успели да станат милиардери още докато се състезават. В тази престижна компания компания му правят единствено баскетболната икона ЛеБрон Джеймс, боксьорът Флойд Мейуедър, легендите в голфа Тайгър Уудс и Фил Микелсън, както и футболните суперзвезди Кристиано Роналдо и Лионел Меси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Право там

    5 0 Отговор
    Точно до
    г-н Ген. Боико Борисов

    12:23 17.03.2026

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    А Баце къде е? И той беше тенисист по времето на Федерер ,но много преди него влезе в този клуб,някъде през 2013 ако не ме лъже паметта

    12:29 17.03.2026

