Роджър Федерер вече е част от елитния клуб на милиардерите

Роджър Федерер продължава да бъде еталон за успех, макар вече три години да е извън професионалния тенис. Маестрото от Базел не само запазва огромната си популярност, но и бележи главозамайващи финансови върхове. Според последните данни на Forbes, 44-годишният швейцарец вече притежава състояние от 1,1 милиарда долара. Основният двигател на това богатство се оказа успешният бизнес с марка за спортни обувки, която се превърна в истински хит на пазара.

Легендарният тенисист, чиито родители са тясно свързани с фармацевтичния сектор, остави незаличима следа на корта. По време на активната си кариера той инкасира 131 милиона долара единствено от наградни фондове. В тази класация пред него останаха само най-големите му съперници – Новак Джокович и Рафаел Надал. Извън корта обаче Федерер остава недостижим, поддържайки дългогодишни партньорства с гиганти като Mercedes-Benz, Rolex и Moët & Chandon.

Швейцарецът е част от изключително тесен кръг атлети, успели да станат милиардери още докато се състезават. В тази престижна компания компания му правят единствено баскетболната икона ЛеБрон Джеймс, боксьорът Флойд Мейуедър, легендите в голфа Тайгър Уудс и Фил Микелсън, както и футболните суперзвезди Кристиано Роналдо и Лионел Меси.