Карлос Алкарас си татуира кенгуру

18 Март, 2026 18:59 519 3

Новата татуировка на испанеца се вижда съвсем малко над чорапа му по време на мачове

Павел Ковачев

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас удържа на обещанието си и си татуира кенгуру на левия прасец, след като спечели Откритото първенство на Австралия в началото на годината, пише вестник "Марка". Животното е символ на Австралия.

Новата татуировка на испанеца се вижда съвсем малко над чорапа му по време на мачове. "Обичам да съм дискретен", обясни той.

Карлос Алкарас вече има татуировки на Статуята на свободата, Айфеловата кула и ягодите на "Уимбълдън" след победите си и на другите три турнира от Големия шлем.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    6 0 Отговор
    На кой му пука за този сиган 🤠

    Коментиран от #3

    19:04 18.03.2026

  • 2 А аз

    2 0 Отговор
    Съм си татуирал самият чорап! На третият крак! Пълното издание на "Капитала" на Маркс, заедно с 14 коментара на прочути световни икономисти! И жените като се зачетат - четат, четат, докато съмне!

    19:08 18.03.2026

  • 3 Как на кой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    ...на Пафката...

    19:18 18.03.2026

