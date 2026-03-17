Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар за Бразилия: Очевидно е, че съм разочарован и тъжен

17 Март, 2026 12:40 529 2

  • бразилия-
  • национален отбор-
  • неймар-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Ще говоря, защото не искам да запазвам мълчание

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилската звезда Неймар не скри, че е разочарован от отсъствието си от националния отбор на Бразилия за приятелските мачове с Франция и Хърватия в края на месеца. Селекционерът на тима Карло Анчелоти обяви листата с играчи и в нея не е 34-годишният нападател, който постоянно има проблеми с контузии в последните години. Наймар липсва от тима на Бразилия от сериозната си контузия на коляното през октомври 2023 година.

"Ще говоря, защото не искам да запазвам мълчание. Очевидно е, че съм разочарован и тъжен, че не бях извикан. Но оставам концентриран - ден след ден, тренировка след тренировка, мач след мач. Ще постигнем целта си, има и финален списък", коментира Неймар в социалните медии.

Финалният списък на Бразилия за Световното първенство ще бъде обявен на 19 май. Доготагава Неймар има да изиграе 10 мача със Сантос за първенство, два за Купата на Бразилия и евентуално за Копа Судамерикана. През 2026 той има четири мача и две попадения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офф

    0 0 Отговор
    Едногов но се размирисало от мъка !

    12:52 17.03.2026

  • 2 д-р Хаус

    1 0 Отговор
    отдавна е за пенсия, какъв национален го гони? В 90% от времето е контузен

    12:53 17.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове