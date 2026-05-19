Ливърпул разкри новата си екипировка за сезон 2026/27

Ливърпул официално представи новия си екип за домакинските срещи през предстоящия сезон 2026/27. Мърсисайдци не просто сменят цветовете – те отдават почит на една от най-запомнящите се епохи в клубната си история, като черпят вдъхновение от легендарния екип, с който "червените" триумфираха през сезон 1989/90.

Новата фланелка е истински мост между миналото и настоящето. Със своята тъмночервена основа и модерна графика, тя напомня за емблематичния adidas дизайн от края на 80-те години, но с изчистена и актуална визия, подходяща за съвременния футбол. Всяка линия и детайл по екипа са внимателно подбрани, за да пресъздадат духа на златните години на Ливърпул, когато клубът доминираше английския футбол и завоюва рекордната си 18-та титла.

Оригиналният екип от 1989-1991 г. се е превърнал в символ на една от най-силните генерации на "червените". Сега, новото поколение футболисти ще има възможността да носи модернизирана версия на тази класика, която съчетава вечната традиция с динамиката на съвременния спортен дизайн. Фланелката е не просто облекло – тя е израз на идентичност, гордост и стремеж към нови върхове.

Ливърпул заема пето място във временното класиране с 59 точки. Последният мач за сезона ще бъде домакинство срещу Брентфорд тази неделя – идеалният момент за "червените" да демонстрират новата си визия и да дадат заявка за още по-силно представяне през следващата кампания.