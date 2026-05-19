Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул разкри новата си екипировка за сезон 2026/27

Ливърпул разкри новата си екипировка за сезон 2026/27

19 Май, 2026 15:04 451 2

  • ливърпул-
  • екип-
  • сезон 2026/27-
  • мърсисайдци

Вдъхновен от славното минало, новият екип на "червените" съчетава традиция и модерен стил

Ливърпул разкри новата си екипировка за сезон 2026/27 - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул официално представи новия си екип за домакинските срещи през предстоящия сезон 2026/27. Мърсисайдци не просто сменят цветовете – те отдават почит на една от най-запомнящите се епохи в клубната си история, като черпят вдъхновение от легендарния екип, с който "червените" триумфираха през сезон 1989/90.

Новата фланелка е истински мост между миналото и настоящето. Със своята тъмночервена основа и модерна графика, тя напомня за емблематичния adidas дизайн от края на 80-те години, но с изчистена и актуална визия, подходяща за съвременния футбол. Всяка линия и детайл по екипа са внимателно подбрани, за да пресъздадат духа на златните години на Ливърпул, когато клубът доминираше английския футбол и завоюва рекордната си 18-та титла.

Оригиналният екип от 1989-1991 г. се е превърнал в символ на една от най-силните генерации на "червените". Сега, новото поколение футболисти ще има възможността да носи модернизирана версия на тази класика, която съчетава вечната традиция с динамиката на съвременния спортен дизайн. Фланелката е не просто облекло – тя е израз на идентичност, гордост и стремеж към нови върхове.

Ливърпул заема пето място във временното класиране с 59 точки. Последният мач за сезона ще бъде домакинство срещу Брентфорд тази неделя – идеалният момент за "червените" да демонстрират новата си визия и да дадат заявка за още по-силно представяне през следващата кампания.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се маскират на

    1 0 Отговор
    негри ли?

    15:05 19.05.2026

  • 2 Аз съм фен

    1 0 Отговор
    на Негърпул

    15:06 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове