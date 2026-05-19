Белгийски гранд иска играч на ЦСКА

19 Май, 2026 12:29 754 3

  • джеймс ето'о-
  • цска-
  • футбол-
  • трансфер-
  • гент

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джеймс Ето'о e един о най-добрите футболисти на ЦСКА през този сезон. И кандидатите за него се роят с всеки изминал ден, пише "Мач Телеграф".

Както е известно, до този момент той не е подновил с „червените“ и това го прави още по-апетитна хапка.

Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовете на Белгия – Гент.

Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата Х. Той се смята за добре запознат с намеренията на клубовете в Нидерландия и Белгия. „Индианците“ гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на „армейците“, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще наддават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Белгийците сигурно незнаят ,чи в България няма цска то ФАЛИРА!

    Коментиран от #3

    13:10 19.05.2026

  • 2 късо име

    0 0 Отговор
    егати маймунека

    15:05 19.05.2026

  • 3 динамо Л.WC.и

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    И днес си забравил да ги пиеш...........

    15:09 19.05.2026

