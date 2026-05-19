Белгийски гранд иска играч на ЦСКА

Джеймс Ето'о e един о най-добрите футболисти на ЦСКА през този сезон. И кандидатите за него се роят с всеки изминал ден, пише "Мач Телеграф".

Както е известно, до този момент той не е подновил с „червените“ и това го прави още по-апетитна хапка.

Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовете на Белгия – Гент.

Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата Х. Той се смята за добре запознат с намеренията на клубовете в Нидерландия и Белгия. „Индианците“ гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на „армейците“, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще наддават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.