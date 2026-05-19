Неймар с мощна рекламна кампания след повиквателната за Мондиал 2026

19 Май, 2026 12:01 713 3

Първата рекламна кампания дойде от енергийната напитка Ред Бул

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неймар се възползва по възможно най-добрия начин около разразилия се шум покрай обявлението, че ще бъде част от селекцията на Бразилия за Мондиал 2026.

Футболистът, който има договори с редица брандове от различни индустрии, изригна с рекламни видеа броени часове след пресконференцията на националния селекционер Карло Анчелоти, споделил намерението си да включи състезателя сред своите 26, които ще пътуват идния месец за САЩ, Канада и Мексико.

Първата рекламна кампания дойде от енергийната напитка Ред Бул, която с видео показа ключови елементи от подготовката на Неймар.

Този бранд направи и кратко видео, напомнящо за всички световни първенства, на които играчът е взимал участие - 2014 в Бразилия, 2018 в Руската федерация, 2022 в Катар, както и предстоящото през 2026 г. Тук Ред Бул добави и пояснението, че Неймар има 79 гола с националната фланелка, а все още нищо не е приключило.

След това пък футболистът публикува сътрудничеството си с верига за бързо хранене, давайки автограф директно върху обектива на камерата, придавайки на бранда марка, обвързана с национал, стигнал световни футболни финали.

Нататък Неймар се показа и във видеото на технологичната южноамериканска компания Mercado Libre, прилагаща услуги в електронната търговия. Там идеята бе концентрирана върху дългоочакваното завръщане на футболиста в националния отбор, като компанията акцентира върху това, че едно важно нещо вече е било изпълнено, а останалото ще бъде предоставено от бранда за удобството на зрителите по време на Мондиала в Северна Америка.

Може би най-интересна бе кампанията, обвързана с фирмата за спортни облекла “Пума”. Тя мина под надслова, че е дошла повиквателна, която футболните фенове дълго са очаквали, а световната спортна сцена не е същата без звездното присъствие на Неймар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Само

    1 0 Отговор
    за реклама става, много е чуплив.

    12:25 19.05.2026

  • 2 Читател

    1 0 Отговор
    Само с рекламата ще си остане този циркаджия, като знам какви отбори имат в момента Англия, Франция и Испания.

    12:43 19.05.2026

  • 3 Бате Гойко

    1 0 Отговор
    Анчелоти трябваше да вземе Жоао Педро, вместо тоя х@ ш л@к.

    13:13 19.05.2026

