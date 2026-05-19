Селтик може да загуби точки по служебен път заради феновете си

Селтик може да загуби точки по служебен път в началото на следващия сезон в Шотландия заради навлизането на фенове на отбора на терена след последния мач от наскоро завършилото първенство срещу Хартс, спечелен с 3:1 миналата седмица. "Зелено-белите" станаха шампиони по драматичен начин след успех в последния кръг, а двубоят на "Селтик Парк" приключи няколко минути по-рано от предвиденото заради нахлуване на част от феновете на домакините. Бившият английски футболен съдия Кийт Хакет заяви, че евентуална санкция за отбора от Глазгоу през предстоящата кампания би била изцяло според очакванията му.

"Вероятно ще бъде направен бърз преглед на ситуацията от Футболната асоциация. Идеята за преиграване е невъзможна, но отнемането на точки за следващото първенство е на дневен ред. Това може би ще бъде правилното наказание", заяви Хакет, цитиран от британските медии.

Селтик изпревари драматично Хартс с две точки в крайното класиране и спечели пета поредна титла във Висшата лига. Футболистите на тима от Единбург бяха изведени извън терена и след това извън стадиона със специален ескорт заради мерки за сигурност.

От ръководството на Селтик се извиниха за инцидента на своите съперници.

There's no doubt Celtic fans invaded the pitch before the game had finished. The rules are clear Celtic must forfeit the cup Hearts won. The clock was still ticking another 30 secs plus injury time. If you cheat you lose. @ScottishFA https://t.co/fG21whRlsy pic.twitter.com/W5J81lSgjn — David Henry (@DavidDhenry) May 17, 2026