Селтик може да загуби точки по служебен път заради феновете си

19 Май, 2026 10:59 787 4

Вероятно ще бъде направен бърз преглед на ситуацията от Футболната асоциация

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селтик може да загуби точки по служебен път в началото на следващия сезон в Шотландия заради навлизането на фенове на отбора на терена след последния мач от наскоро завършилото първенство срещу Хартс, спечелен с 3:1 миналата седмица. "Зелено-белите" станаха шампиони по драматичен начин след успех в последния кръг, а двубоят на "Селтик Парк" приключи няколко минути по-рано от предвиденото заради нахлуване на част от феновете на домакините. Бившият английски футболен съдия Кийт Хакет заяви, че евентуална санкция за отбора от Глазгоу през предстоящата кампания би била изцяло според очакванията му.

"Вероятно ще бъде направен бърз преглед на ситуацията от Футболната асоциация. Идеята за преиграване е невъзможна, но отнемането на точки за следващото първенство е на дневен ред. Това може би ще бъде правилното наказание", заяви Хакет, цитиран от британските медии.

Селтик изпревари драматично Хартс с две точки в крайното класиране и спечели пета поредна титла във Висшата лига. Футболистите на тима от Единбург бяха изведени извън терена и след това извън стадиона със специален ескорт заради мерки за сигурност.

От ръководството на Селтик се извиниха за инцидента на своите съперници.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Димитрий

    4 4 Отговор
    И на подуенци трябва да им отнемат точки и служебната титла за уреждане на мачове тоя сезон...

    11:06 19.05.2026

  • 3 Тома

    5 0 Отговор
    После се чудим как се избутва отбор до шампионска титла като видяхме каква дузпа дадоха на Селтик предния кръг да вземат трите точки.

    12:15 19.05.2026

  • 4 Тошо

    1 0 Отговор
    Дано тъй като и съдиите ги добутаха в последните 2 мача до победите.

    13:58 19.05.2026

