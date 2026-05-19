Почина актьорът Валентин Андреев-Рафе

19 Май, 2026 14:58 970 1

Поклонението пред него ще се състои на 21 май

Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 71-годишна възраст днес почина известният български актьор Валентин Андреев-Рафе, съобщиха от Съюза на артистите в България. Поклонението пред паметта на емблематичния творец ще се състои на 21 май (четвъртък) от 12:00 часа във фоайето на Драматичен театър – Добрич.

Роден на 2 май 1955 г. в гр. Перник, през 1981 г. завършва „Актьорско майсторство за драматичен театър“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. По разпределение започва работа в Драматичен театър – Силистра. През 1983 г. става част от трупата на Драматичен театър – Видин, където играе до 1986 г. Завръща се в Силистра, но през 1987 г. се включва в състава на Драматичен театър – Добрич, където преминава останалата част от театралната му дейност.

За близо 45-те си години на сцената Валентин Андреев има над 130 театрални роли в различни драматургични произведения, сред които „Преспанските камбани“ от Димитър Талев, „Боряна“ от Йордан Йовков, „Гераците“ от Елин Пелин, „Вражалец“ от Ст. Л. Костов, „Зорба гъркът“ от Джоузеф Стайн, „Женитба“ от Николай Гогол, „Районна болница“ от Христо Бойчев, „Свидетелите“ от Пламен Панев, „Тестостерон“ от Анджей Сарамонович, „Чифликът край границата“ по Йордан Йовков, „Големите момичета не плачат“ от Нийл Саймън, „Смяна на жените“ от Юрий Поляков, „Баща под наем“ от Рей Куни, „Секс, лъжи и още нещо“ от Рей Галтън и Джон Антробс и мн. др.
Има участия в телевизионния театър и в киното, където последната му роля е през 2021 г. във филма „Рибена кост“, удостоен със приза „Златна роза“ за 2021 г. на Фестивала на българското игрално кино.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Стефан

    5 4 Отговор
    С какво точно е известен, защото не вярвам някой освен роднините му да го е чувал досега.

    15:05 19.05.2026