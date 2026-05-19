Трус в Саудитска Арабия! Индзаги си тръгва от Ал-Хилал

Старши треньорът на Ал-Хилал Симоне Индзаги ще напусне отбора след последния мач от първенството на Саудитска Арабия през сезон 2025/2026, съобщава Tuttomercatoweb.

Според източник, напускането на 50-годишния италианец е било провокирано, наред с други неща, от критики към няколко скъпи летни попълнения, които не са оправдали очакванията, както и от промяна в собствеността на клуба. Към този момент предстоящото му уволнение е практически потвърдено.

Индзаги е в Ал-Хилал от юни 2025 г. Под негово ръководство отборът е спечелил 37 мача, завършил е наравно 12 и е загубил два.

Ал-Хилал е втори в класирането на СПЛ на Саудитска Арабия с 81 точки. Ал-Наср води с 83 точки след 33 мача. Всеки отбор има по един оставащ мач, като все още Индзаги и компания имат шанс за титлата.

Former Inter & Lazio head coach Simone Inzaghi is set to leave Al-Hilal after just one season with the Saudi Arabian club, according to reports from the Asian country. pic.twitter.com/zGCx6DaGlF — Football Italia (@footballitalia) May 18, 2026