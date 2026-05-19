Трус в Саудитска Арабия! Индзаги си тръгва от Ал-Хилал

19 Май, 2026 11:29 1 010 1

  • ал-хилал. симоне индзаги-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Ал-Хилал Симоне Индзаги ще напусне отбора след последния мач от първенството на Саудитска Арабия през сезон 2025/2026, съобщава Tuttomercatoweb.

Според източник, напускането на 50-годишния италианец е било провокирано, наред с други неща, от критики към няколко скъпи летни попълнения, които не са оправдали очакванията, както и от промяна в собствеността на клуба. Към този момент предстоящото му уволнение е практически потвърдено.

Индзаги е в Ал-Хилал от юни 2025 г. Под негово ръководство отборът е спечелил 37 мача, завършил е наравно 12 и е загубил два.

Ал-Хилал е втори в класирането на СПЛ на Саудитска Арабия с 81 точки. Ал-Наср води с 83 точки след 33 мача. Всеки отбор има по един оставащ мач, като все още Индзаги и компания имат шанс за титлата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Подари ШЛ на ПСЖ, може да му е било като устна договорка с арабите да го вземат. Там са навързани като свински черва, собствеността на Макларън е подобен пример.
    Като взеха Интер да връщат топката на Зомер, викам айдееее. Ама 5 на 🥯 не очаквах.

    11:56 19.05.2026

