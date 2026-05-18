Иран е готов да отстъпи! Техеран предлага дългосрочно да замрази ядрената си програма и да прехвърли урана си на Русия

18 Май, 2026 18:18

Анатоли Стайков

Иран е готов да се съгласи на дългосрочно замразяване на ядрената си програма, но не и на пълното ѝ премахване, съобщава "Ал Арабия", позовавайки се на изтеклото иранско мирно предложение.

Изданието твърди и че ислямската република иска "дълъг, многоетапен" мир със Съединените щати и Израел. Освен това, Техеран е поискал да прехвърли обогатения си уран на Русия вместо на САЩ.

Твърди се също, че Иран се е отказал от финансова компенсация от САЩ, като вместо това е поискал икономически улеснения.

Техеран твърди, че иска международни гаранции за всяко споразумение със САЩ и настоява за "политическа формулировка, която запазва репутацията му".

Вашингтон призова Техеран да премахне ядрената си програма и да вдигне ефективната блокада на Ормузкия проток, през който обикновено се извършват 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

На свой ред Иран поиска обезщетение за военни щети, край на блокадата на САЩ на иранските пристанища и спиране на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел се бори с подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".

През уикенда американският президент Доналд Тръмп предупреди в Truth Social, че "часовникът тиктака" за Иран и добави, че "по-добре да действат БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо".

Очаква се утре Тръмп да се срещне с висши съветници по националната сигурност, за да обсъди варианти за възобновяване на военните действия.

Сред проблемите, които забавят преговорите, са и ядрените амбиции на Иран. САЩ и други големи сили искат да гарантират, че Иран не може да разработи ядрени оръжия.

Техеран обаче отрича да се е опитвал да го направи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 38 Отговор
    почнаха да клякат вече

    Коментиран от #4, #5, #12, #42

    18:19 18.05.2026

  • 2 Швейк

    27 34 Отговор
    Да го прехвърли на Украйна !

    18:20 18.05.2026

  • 3 Сатана Z

    39 28 Отговор
    САЩ загуби и тази война.

    18:21 18.05.2026

  • 4 честен ционист

    15 24 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пред Хантавируса и ти ще оплезиш лилав език.

    18:22 18.05.2026

  • 5 Георги

    38 18 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кой? Това е оферта от 2 месеца, ако говедарите се съгласят значи са клекнали, ама ще го представят като победа на центаджиите.

    Коментиран от #25

    18:23 18.05.2026

  • 6 БАН дера

    17 36 Отговор
    Трамп ще метне атом по Иран.Направо го сърбят ръцете

    18:24 18.05.2026

  • 7 БРАВО ИМАТ РАЗУМ

    21 18 Отговор
    Иранците. Те ще направят стъпката към мира. Оня тръмпо само се пени и глупости ръси. И на Русия ще го даде защото Русия е със тях. СТАРЕЦА ПАК ЩЕ ПИШЕ СЪС ТАКИВА главни БУКВИ АНОНИМНИКО ЗАБЕЛЕЖКАР. КИТАЙ РУСИЯ САЩ ТОВА Е СЪЮЗА.

    18:26 18.05.2026

  • 8 Не вярвайте на американците,

    26 14 Отговор
    нито дума!
    Никакви отстъпки!

    18:26 18.05.2026

  • 9 Да да

    20 16 Отговор
    Та след 20 дни русия да им го върне обратно урана в Иран

    18:28 18.05.2026

  • 10 Фори

    24 39 Отговор
    Русия иска урана за да прави бомби и да ги използва срещу Европа. Как да им вярваш че няма да те нападнат? Затова само желязна завеса от атлантика до урал!

    18:29 18.05.2026

  • 11 Лост

    20 17 Отговор
    На недейте така.Тръмп каза,че е пират и ще вземе урана,пък сега щял да вземе само Мъдуро.

    18:34 18.05.2026

  • 12 оня с коня

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кляка благоверната тии в Максуда 😂😂😂 !

    18:34 18.05.2026

  • 13 Артилерист

    16 15 Отговор
    Не вярвам американците да се съгласят. Та те точно за тези няколко стотици килограма обогатен уран започнаха тази война. И на всичкото отгоре искат да го дадат на Русия...

    Коментиран от #16

    18:35 18.05.2026

  • 14 копейка с чалма

    17 20 Отговор
    Аз между Иран и РФ
    не правя разлика.

    Коментиран от #21

    18:37 18.05.2026

  • 15 00014

    22 10 Отговор
    Това не е отстъпление, а среден пръст към ненормалника.

    18:40 18.05.2026

  • 16 Янко Виа

    20 14 Отговор

    До коментар #13 от "Артилерист":

    Американците си търсеха повод да нападнат Иран по заповед на Израел и да се опитат да задушат Китай,но в случая гризнаха дървото .Преди 4-5 дена два американски Ф 35 в региона са изпратили код за помощ и се предполага че са свалени .

    18:41 18.05.2026

  • 17 Доналд Тръмп, президент

    11 13 Отговор
    Ако Иран прехвърли урана в Русия ще се наложи прехвърля американската СВО в Русия ☝️

    Коментиран от #28

    18:42 18.05.2026

  • 18 1945

    15 7 Отговор
    показаха ли Мочтаба жив

    Коментиран от #22, #32

    18:43 18.05.2026

  • 19 Володимир Зеленски, президент

    9 11 Отговор
    "...Иран ще прехвърли урана си в Русия..."

    Чакам с нетърпение !!!
    Ще има голям, много лош Бадабум 🎆

    18:44 18.05.2026

  • 20 Ха-ха

    16 17 Отговор
    Без значение е кой какво ще направи. Накрая винаги Русийката хваща средния. Това е аксиома.!

    Коментиран от #36

    18:47 18.05.2026

  • 21 Клати Курти

    11 14 Отговор

    До коментар #14 от "копейка с чалма":

    Нашите козяци вече станаха разногледи щото финансирането намаля и за 15€с. на пост Онбашиите им -Супервайзърите ги карат да викат освен за Осрайна ,за Джуунатид Снейкс ъв ИзраХел,за ИзраХел и за джихадистите в Мали .Край няма мъката козяшка небинарна 😂😂😂!

    18:48 18.05.2026

  • 22 Алексбг

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "1945":

    СиСи ,Десислава да е жива ,та да ни разнообразява и весели живота !

    18:49 18.05.2026

  • 23 Дядо Дончо

    6 7 Отговор
    Искам урана! Искааам гооо..

    18:50 18.05.2026

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    11 11 Отговор
    естествено урана и плутония ще отиде в Руссия! Произведен е по руска технология и е безочливо безсрамно и нагло да го откраднат хамериканските юдей.

    18:51 18.05.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Дават урана на путин.
    След месец Путин им го връща.

    Нема как да стане.

    Коментиран от #30, #31, #81

    18:51 18.05.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    9 9 Отговор
    Кой има големи жуки требе да има и голема шлямба! Да си беха трайвали амужите,шеха си направат атомната бонба без да ги никой знае деа! Ма не, биха тъпан сто години и мецаха ка вдовица за кръндел!

    Коментиран от #29, #35

    18:51 18.05.2026

  • 27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    9 7 Отговор
    Да дават урана.
    Иначе ги почвам.

    18:52 18.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Георги

    8 6 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    зависи какво ще се договорят Путин, Си и Тръмп. Ето сега путин отива при Си да види каква оферта има на масата. Иранците имат думата колкото и украинците.

    18:57 18.05.2026

  • 32 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "1945":

    Намериха ли вече на СатанЯхуу ушите и шестия пръст ?

    18:58 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да пренесат урана си в Русия!

    14 16 Отговор
    Чалмите не разбират, че този вариант е невъзможен, защото са неуки. Америка никога няма да се съгласи с това. Иран ще изгори заради неграмотните чалми...

    Коментиран от #38

    19:05 18.05.2026

  • 35 Аве мишкар

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Реши ли как ше ти готвим чавето,на скара на фурна или живо ще го ръфаш?

    19:05 18.05.2026

  • 36 Дзак

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    Не съдете за другите по себе си!

    19:12 18.05.2026

  • 37 Факт

    4 2 Отговор
    Малко се разминаваме с Румен Радев!

    19:13 18.05.2026

  • 38 Сульоо

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Да пренесат урана си в Русия!":

    И кой гоммньо каза ,че това е невъзможно ???

    19:14 18.05.2026

  • 39 Уникално

    11 14 Отговор
    То беше ясно, че ще отстъпят. Путин се правеше на император с бандата си олигарси. Но първо го прецака Си, а сега и Тръмп стъпи върху Иран. Много им се искаше да прецакат щатите държейки петрола в света( Венецуела, Иран, ОПЕК+,ОАЕ). То няма лошо, ако от това печелеха обществата в Русия и Китай и ако гражданите им живееха свободно и демократично. Но при диктаторски режими това е невъзможно. Клиптокрация се казва. Е, сега ще има баланс, плюс че Русия се самоуби ритоално, остават САЩ, ЕС и Китай

    Коментиран от #45, #49, #54, #59

    19:17 18.05.2026

  • 40 Отново мишкуват

    9 7 Отговор
    Няма да им се получи за урана Все едно прехвърлят нещо от единия джоб в другия Накрая може да им се отзове в задния

    Коментиран от #44

    19:18 18.05.2026

  • 41 Така Така

    8 8 Отговор
    Иран са умни древни хора няма начин някакви примати излюпили ке вчера са ги съкрушат.

    19:18 18.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Как

    6 8 Отговор
    Иран ще си даде урана на ишлеме. Русия ще направи бомби и ще им ги върне.

    Коментиран от #62

    19:20 18.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Така Така":

    Много екстри дилдото бе братчед,ползвам една дръжка от строителна количка,от един строеж я цапнах .

    19:25 18.05.2026

  • 47 гост

    8 11 Отговор
    Иран не трябва да има ядрени оръжия,дано да си го набият в чалмите, брадатите пижами.

    Коментиран от #56, #57

    19:28 18.05.2026

  • 48 максим

    4 6 Отговор
    стайков!
    проверявай си , доставчиците на информация!!!
    и гледай,какво пишеш!!!
    литературни съчинения -от четвърти клас!
    иран,не отстъпва,не ме лъжи.

    19:28 18.05.2026

  • 49 Гост

    8 4 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    Точно … Русия резервоара за полезни изкопаеми на планетата … А стандарта им на живот….на хората

    Коментиран от #55

    19:29 18.05.2026

  • 50 Биби

    2 3 Отговор
    Едва ли никой не мой го контролира тоя уран

    19:29 18.05.2026

  • 51 Гориил

    7 6 Отговор
    Проблемът е пълната забрана на САЩ за трансфер на ирански ядрени материали към Русия. За Вашингтон това е малка стъпка на доверие и сътрудничество. Заклетият враг на Китай и Русия никога няма да се съгласи на подобна стъпка.Това отслабва и подкопава глобалната хегемония на САЩ.

    19:30 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 УРАНА ЗА РУСИЯ

    13 5 Отговор
    А УРИНАТА ЗА ИЗРАЕЛ.

    19:31 18.05.2026

  • 54 максим

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    ти,кои новини гледа? или чете?
    кой ,говори за отстъпки?
    къде се каза?
    посочи?дай информация?

    19:33 18.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Майор Мишев

    4 6 Отговор
    Крайно време е Иран да закупи няколко северно корейски ракети ICBM с ядрени глави и янките веднага ще омекнат .

    19:46 18.05.2026

  • 59 Бъркаш се

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    Остават Русия,Китай и САЩ,к0чин@т@ ес потъна!

    19:46 18.05.2026

  • 60 Гориил

    6 6 Отговор
    Русия е единствената страна в света с ефективно производство на ядрено гориво в промишлен мащаб и високотехнологично обезвреждане и преработка на ядрени отпадъци в ново гориво за ядрени оръжия и ядрени реактори. Русия печели милиарди долари от този процес, като едновременно с това изгражда и разширява нови производствени мощности. Това е печеливш и доходоносен бизнес. Именно напредналите технологии на Русия за производство, обезвреждане, съхранение и преработка плашат американските сектанти. Те нямат затворен подход към напредналите ядрени технологии.

    19:49 18.05.2026

  • 61 Истината

    11 8 Отговор
    До вчера Иран твърдеше, че няма обогатен уран, а днес са съгласни да го прехвърлят в русия.
    Путлер твърдеше, че няма да нападне Украйна, а вече пета година войски му са в Украйна.
    Дебелия ким обяснява, че станали световен шампион по футбол.
    Хитлер нападна Полша, защото полските граничари "нападнали" Германия...
    На диктатори могат да вярват само тежко увредени или леко образовани.

    Коментиран от #64, #67

    19:53 18.05.2026

  • 62 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "Как":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, кви бомби

    Коментиран от #72, #77

    19:57 18.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гориил

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Истината":

    Не заплашвайте Русия и вашето ядрено гориво ще бъде напълно безопасно за години и десетилетия съхранение и преработка. Москва не налага нищо на никого. Без правилна и пълна преработка, ядрените материали могат да представляват заплаха за сигурността на планетата. Дори да разрешите трансфера на ядрено гориво към Русия, това не означава, че ще го получите. Ще трябва да договорите цена (а цените за такива услуги са много високи).

    Коментиран от #73

    20:02 18.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Някой

    5 5 Отговор
    А Израел ще предаде ли урана си и ядрените си ракети на САЩ, че да е реципрочно?

    20:08 18.05.2026

  • 72 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    Лесен си ти ,вкарваш си руски пирон в дир.никка и после от него 2метра тел нераждавейка правиш която за щури кинти продаваш .Под пари остана !

    20:11 18.05.2026

  • 73 Истината

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "Гориил":

    Да си мислиш, че русия няма да те нападне, ако не е заплашена е нелепо!
    Да не би Чечения да е заплашвала Русия? Или Горна Абхазия е заплашла Русия?
    Историята учи, че Русия превзема всичко, което може, а каквото не може се опитва да подкупи, излъже, окраде или направи зависимо.

    Коментиран от #82

    20:15 18.05.2026

  • 74 Бай Ставри

    3 2 Отговор
    Той вече е в Русия....

    20:24 18.05.2026

  • 75 Бай Ставри

    2 2 Отговор
    Той вече е в Русия.... Преди втория път да ударят, те бяха в Москва и си го занесоха там.

    20:27 18.05.2026

  • 76 Цuцuрон

    4 2 Отговор
    Яко Тръм можеше да удари щеше да га направи.Тия които си мислят че е великодушен или има достатъчно сили са наивници

    20:35 18.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 1234

    2 1 Отговор
    Бай Дончо престани да се лигавиш с аятоласите.

    Коментиран от #79

    21:05 18.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Тити

    2 1 Отговор
    Явно Иранците си мислят че Тръмп ще съгласи на това уранада отиде при друг диктатор. Крайно време е персийците да си свалят розовите очила защото Тръмп ги задушава икономически.

    21:59 18.05.2026

  • 81 НАИСТИНА ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ти пък много знаеш как ще стане - да не би да си съветник на тръмпоча.

    22:58 18.05.2026

  • 82 Ти явно

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Истината":

    много си учил История, ама пак прозД си остана . Що така?)

    23:07 18.05.2026

  • 83 лъжат. не им вярвам

    0 1 Отговор
    Преди месец ни увещаваха, че нямат такава програма и че Корана забранявал такива оръжия.
    Така ли беше?
    Така беше!
    На чалма вяра да нямаш.

    00:20 19.05.2026

  • 84 цитат от факти февруари

    0 0 Отговор
    Върховният лидер на Иран Али Хаменей е наложил забрана върху оръжията за масово унищожение, което на практика изключва възможността страната да разработва ядрено въоръжение. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан

    00:22 19.05.2026

  • 85 още цитати 2025та

    0 0 Отговор
    Иран си забрани “оръжието на Дявола”

    Иран би могъл да създаде ядрена бомба, но не го прави, защото за исляма това е грях. Това заяви върховният лидер на Иран Али Хаменей.

    00:25 19.05.2026

