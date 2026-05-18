Иран е готов да отстъпи! Техеран предлага дългосрочно да замрази ядрената си програма и да прехвърли урана си на Русия

Иран е готов да се съгласи на дългосрочно замразяване на ядрената си програма, но не и на пълното ѝ премахване, съобщава "Ал Арабия", позовавайки се на изтеклото иранско мирно предложение.

Изданието твърди и че ислямската република иска "дълъг, многоетапен" мир със Съединените щати и Израел. Освен това, Техеран е поискал да прехвърли обогатения си уран на Русия вместо на САЩ.

Твърди се също, че Иран се е отказал от финансова компенсация от САЩ, като вместо това е поискал икономически улеснения.

Техеран твърди, че иска международни гаранции за всяко споразумение със САЩ и настоява за "политическа формулировка, която запазва репутацията му".

Вашингтон призова Техеран да премахне ядрената си програма и да вдигне ефективната блокада на Ормузкия проток, през който обикновено се извършват 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

На свой ред Иран поиска обезщетение за военни щети, край на блокадата на САЩ на иранските пристанища и спиране на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел се бори с подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".

През уикенда американският президент Доналд Тръмп предупреди в Truth Social, че "часовникът тиктака" за Иран и добави, че "по-добре да действат БЪРЗО, или от тях няма да остане нищо".

Очаква се утре Тръмп да се срещне с висши съветници по националната сигурност, за да обсъди варианти за възобновяване на военните действия.

Сред проблемите, които забавят преговорите, са и ядрените амбиции на Иран. САЩ и други големи сили искат да гарантират, че Иран не може да разработи ядрени оръжия.

Техеран обаче отрича да се е опитвал да го направи.