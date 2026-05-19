НАТО свали украински дрон над Естония

Военен самолет на НАТО е свалил украински дрон над територията на Естония, съобщи естонският министър на отбраната Хано Певкур, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Инцидентът е пореден случай на нарушение на въздушното пространство в региона, който граничи с Русия.
От март насам няколко украински военни дрона са навлезли във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония - всички страни членки на НАТО, които имат обща граница с Русия.
Миналата седмица правителството на Латвия подаде оставка заради критики относно реакцията си на подобни нарушения на въздушното пространство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
14:58 19.05.2026
2 хахаха смешни мишоци
14:59 19.05.2026
3 Време е за член 5
14:59 19.05.2026
4 Ганя Путинофила
Брюксел няма акъл за 5 стотинки!
Коментиран от #11
14:59 19.05.2026
5 Защо
15:00 19.05.2026
6 Вертоломей първи
15:00 19.05.2026
7 браво остави и другите мишоци около
15:00 19.05.2026
8 саксън
15:01 19.05.2026
9 Истината
преминали са БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО Латвия (най-вероятно са изстреляни от Полша)
НО СА БИЛИ ХАКНАТИ И ВЪРНАТИ ОБРАТНО ОТ РУСИЯ!
Сега сигурно е същото ...
15:02 19.05.2026
10 Мдаааа
15:03 19.05.2026
11 хладнокръвен
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":накрая е сигурно,че ще пукнем,поне физически,а укри и маскали ще мирясат,но без обединение!
15:04 19.05.2026
12 САКАТО без гащи
Коментиран от #14, #23
15:04 19.05.2026
13 Факт
15:07 19.05.2026
14 накуцващ самолетоносач
До коментар #12 от "САКАТО без гащи":С какво? Пак съм на ремонт.
15:08 19.05.2026
15 стоян георгиев
15:10 19.05.2026
16 Сатана Z
15:11 19.05.2026
17 Софиянец
15:13 19.05.2026
18 А така
15:15 19.05.2026
19 ДрайвингПлежър
Укрите вече си стават откровени терорета
Коментиран от #25
15:16 19.05.2026
20 Ай ай ай ай ай❗
15:20 19.05.2026
21 Тома
15:21 19.05.2026
22 Боят настана, тупкат сърца ни!
Мор по свине райха!
15:26 19.05.2026
23 Сакън!
До коментар #12 от "САКАТО без гащи":При първия ядрен удар жертви са 98% от населението на ЕС. САЩ ще почерпят Путин за отстранения конкурент.
15:30 19.05.2026
24 Член 5
15:31 19.05.2026
25 Летял е само
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":на Полша, защото от там е пуснат.
15:32 19.05.2026
26 ЮрогАйатлантик
15:35 19.05.2026
27 УКРАЙНА 🇺🇦
15:56 19.05.2026
28 Рублевка
16:00 19.05.2026