НАТО свали украински дрон над Естония

Военен самолет на НАТО е свалил украински дрон над територията на Естония, съобщи естонският министър на отбраната Хано Певкур, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Инцидентът е пореден случай на нарушение на въздушното пространство в региона, който граничи с Русия.

От март насам няколко украински военни дрона са навлезли във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония - всички страни членки на НАТО, които имат обща граница с Русия.

Миналата седмица правителството на Латвия подаде оставка заради критики относно реакцията си на подобни нарушения на въздушното пространство.