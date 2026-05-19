НАТО свали украински дрон над Естония

19 Май, 2026 14:56, обновена 19 Май, 2026 15:27 1 487 28

Естонският министър на отбраната съобщи за инцидента на фона на зачестили нарушения на въздушното пространство в Балтийския регион

НАТО свали украински дрон над Естония
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военен самолет на НАТО е свалил украински дрон над територията на Естония, съобщи естонският министър на отбраната Хано Певкур, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Инцидентът е пореден случай на нарушение на въздушното пространство в региона, който граничи с Русия.

От март насам няколко украински военни дрона са навлезли във въздушното пространство на Финландия, Латвия, Литва и Естония - всички страни членки на НАТО, които имат обща граница с Русия.

Миналата седмица правителството на Латвия подаде оставка заради критики относно реакцията си на подобни нарушения на въздушното пространство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    42 1 Отговор
    Ступка в правилната посока.

    14:58 19.05.2026

  • 2 хахаха смешни мишоци

    55 0 Отговор
    с техните камъни по техните глави

    14:59 19.05.2026

  • 3 Време е за член 5

    62 3 Отговор
    След Финландия, Литва и Гърция украна напада Естония. Целокупното НАТО е време да се включва на страната на Русия ако не иска да бъде бомбено от неблагодарни руски македонци

    14:59 19.05.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    40 5 Отговор
    Накрая укри и маскали ще си стиснат ръцете и тежко и горко на Европа!
    Брюксел няма акъл за 5 стотинки!

    Коментиран от #11

    14:59 19.05.2026

  • 5 Защо

    53 1 Отговор
    Украйна напада Естония ?

    15:00 19.05.2026

  • 6 Вертоломей първи

    44 2 Отговор
    бързо да се актовира чл.5 и да нападниме тези долни фашаги, белкем и свърши тази проклета война , даже и да се заличи украйма, какво от това !

    15:00 19.05.2026

  • 7 браво остави и другите мишоци около

    32 0 Отговор
    правителството на Латвия подаде оставка заради критики относно реакцията си на подобни нарушения

    15:00 19.05.2026

  • 8 саксън

    42 0 Отговор
    Е как украински, абсурд, трябваше да се представи за руски...

    15:01 19.05.2026

  • 9 Истината

    39 1 Отговор
    Истината за случая с Латвия е, че тези дронове са изпратени към Русия,

    преминали са БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО Латвия (най-вероятно са изстреляни от Полша)

    НО СА БИЛИ ХАКНАТИ И ВЪРНАТИ ОБРАТНО ОТ РУСИЯ!

    Сега сигурно е същото ...

    15:02 19.05.2026

  • 10 Мдаааа

    30 0 Отговор
    Естония не е разрешила на украинските въоръжени сили (Украйна) да използват въздушното ѝ пространство за полети с дронове, съобщи Министерството на отбраната на страната пред Киев , според Ройтерс .

    15:03 19.05.2026

  • 11 хладнокръвен

    0 13 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    накрая е сигурно,че ще пукнем,поне физически,а укри и маскали ще мирясат,но без обединение!

    15:04 19.05.2026

  • 12 САКАТО без гащи

    10 7 Отговор
    Дрона е руски, кво чакате ус- гoвeдa. Почвайте трета СВ, да ви се смее цял свят.

    Коментиран от #14, #23

    15:04 19.05.2026

  • 13 Факт

    15 3 Отговор
    Значи е вярно. Дори счупеният часовник показва точен час, два пъти в денонощието.

    15:07 19.05.2026

  • 14 накуцващ самолетоносач

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "САКАТО без гащи":

    С какво? Пак съм на ремонт.

    15:08 19.05.2026

  • 15 стоян георгиев

    30 0 Отговор
    😂 хихи, нещо чл.5 ще задействаме ли? Бандеровските терористи не подбират вече, военни, цивилни, съюзници все тая 🤭

    15:10 19.05.2026

  • 16 Сатана Z

    26 0 Отговор
    С колко Ф16ки НАТО свали укро дрона?

    15:11 19.05.2026

  • 17 Софиянец

    28 0 Отговор
    Медведев им скръзна със зъби и балтийските мишклета не само забраниха на бандеровците да ползват въздушното им пространство, а ми започнаха дори да пазят руското, че да не стане некой сакатлък 😅

    15:13 19.05.2026

  • 18 А така

    26 1 Отговор
    Храни куче да те лае - крадат милиони и зад граница зеленското

    15:15 19.05.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    31 0 Отговор
    Къде е Естония къде Украйна - през колко държави е минал и за къде е летял
    Укрите вече си стават откровени терорета

    Коментиран от #25

    15:16 19.05.2026

  • 20 Ай ай ай ай ай❗

    15 0 Отговор
    Храни куче, да те лай!

    15:20 19.05.2026

  • 21 Тома

    18 0 Отговор
    И по черноморието намираме украински дронове но при нас ги свалят руснаците.

    15:21 19.05.2026

  • 22 Боят настана, тупкат сърца ни!

    17 0 Отговор
    404 стана от 52 милиона в състава на СССР на 6 милиона при зеления мухъл, те за победа над РФ бълнуват. Щели да си пият "кава" в Крим и да правят парад на Червения площад 😀🤣❗
    Мор по свине райха!

    15:26 19.05.2026

  • 23 Сакън!

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "САКАТО без гащи":

    При първия ядрен удар жертви са 98% от населението на ЕС. САЩ ще почерпят Путин за отстранения конкурент.

    15:30 19.05.2026

  • 24 Член 5

    14 0 Отговор
    Няма ли член 5 да се задейства най - сетне и Укрия да изчезне форевър????

    15:31 19.05.2026

  • 25 Летял е само

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    на Полша, защото от там е пуснат.

    15:32 19.05.2026

  • 26 ЮрогАйатлантик

    8 0 Отговор
    Е те тука няма да списуваме оти сме в ступор!

    15:35 19.05.2026

  • 27 УКРАЙНА 🇺🇦

    1 2 Отговор
    Е голяма гордост няма що идиоти

    15:56 19.05.2026

  • 28 Рублевка

    5 0 Отговор
    Американците изтеглят войските си от Германия и Полша. Лош признак. На срещата в Аляска президентите на двете велики сили са написали нещо на салфетката!

    16:00 19.05.2026

