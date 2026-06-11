Поредна ескалация в Близкия изток: САЩ нанесоха удари по многобройни цели в Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "ще си плати", след като Техеран нанесе удари по американски обекти в три държави от региона, пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост", пише БТА в прегледа на печата.

В късния следобед вчера по източноамериканско време САЩ нанесоха удари по "многобройни цели в Иран", се посочва в изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), без да се предоставят допълнителни подробности. Според полуофициални ирански медии в няколко града в южната част на Иран са се чули експлозии.

"Ще ги атакуваме и ще ги атакуваме много здраво", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет преди подновяването на ударите.

Размяната на удари в стил "око за око, зъб за зъб" бележи поредната ескалация в Близкия изток, където споразуменията за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, както и между Израел и Ливан, изглеждат все по-нестабилни, което заплашва да върне региона към пълномащабна война, отбелязва "Вашингтон пост".

От седмици насам Тръмп твърди, че е близо до сключване на споразумение с Иран за отваряне на Ормузкия проток и налагане на строги ограничения върху ядрената програма на Техеран. Досега обаче преговорите не доведоха до обещаваната от него "голяма сделка", а вчера сутринта той сякаш призна, че двете страни не са на път да постигнат споразумение.

Това го поставя в деликатно политическо положение, тъй като междинните избори през ноември наближават, цените на бензина са високи, петролните резерви намаляват, а избирателите са все по-недоволни от това, че САЩ се въвличат в превантивна война в Близкия изток.

Възможностите на Тръмп да използва военна сила за решаване на вътрешнополитическите си проблеми изглеждат ограничени. Съвместната операция на САЩ и Израел нанесе тежки щети на много от способностите на иранската армия, а морската блокада на САЩ оказва натиск върху иранската икономика. Техеран обаче показа, че му трябват само няколко мини и дронове, за да прекъсне морския трафик през Ормузкия проток и да разтърси глобалните енергийни пазари – което му дава лост за влияние, надхвърлящ военните му възможности, посочва американското издание.

САЩ и Иран си размениха нова вълна от удари, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс"

След като обяви новата вълна удари срещу Иран вчера в късния следобед източноамериканско време СЕНТКОМ по-късно заяви, че е приключило ударите и че е "ударите са били насочени срещу иранските инсталации за военно наблюдение, по комуникационни системи и по обекти на иранската противовъздушна отбрана из цялата страна".

В отговор военният команден център на Иран, Централният щаб "Хатам ал Анбия", обяви рано тази сутрин, че Ормузкия проток ще бъде незабавно затворен за всички кораби и че "всички кораби, преминаващи през протока, ще бъдат атакувани".

Иран също така заяви, че е нанесъл удар с дрон срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, като е взел на прицел комуникационните и радарните съоръжения на система "Пейтриът". СЕНТКОМ опроверга по-ранни съобщения в иранските медии, че е бил ударен американски военен кораб.

В последващо изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че неговите въздушнокосмически и военноморски сили са нанесли две вълни от ответни удари, "поразявайки и унищожавайки 18 ключови военни цели на САЩ във военновъздушните бази "Али ас Салем", "Ахмед ал Джабер" и "Шейх Иса" в Кувейт и Бахрейн.

Кувейт затвори въздушното си пространство в отговор на иранските атаки, съобщи в изявление неговата Гражданска авиационна администрация, добавяйки, че полетите ще бъдат пренасочени към алтернативни летища.

САЩ и Иран отново си разменят удари, докато надеждите за бързо сключване на мирно споразумение помръкват, пише в заглавие френският в. "Монд".

Поредната размяна на удари между двете държави предизвика покачване на цените на петрола на международните пазари и идва, след като САЩ обвиниха Техеран в протакане на преговорите.

"Опитвате се да превърнете свещения Ормузки проток в опасно място?! Ще превърнем региона в ад за вас", заяви Маджид Мусави, командващ въздушнокосмическите сили на КГИР, в публикация в социалните мрежи.

Иранският флот съобщи, че е ударил два кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, съобщиха държавната телевизия и агенция Mехр.

Ескалацията предизвика международни призиви за сдържаност в навечерието на Световното първенство по футбол, в което САЩ са съдомакини, а Иран участва. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за опасността от връщане към "пълномащабна война". Междувременно иранският постоянен представител в ООН Амир Саид Иравани отхвърли заплахите на Тръмп, като заяви, че "никое трайно споразумение не може да бъде постигнато чрез заплахи, сплашване или употреба на сила".

Иран също така подчерта, че всяко споразумение за прекратяване на войната трябва да включва примирие в Ливан, който беше въвлечен в конфликта, когато подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" изстреля ракети срещу Израел на 2 март, припомня "Монд".