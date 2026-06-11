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И.ф. главен прокурор поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ за нападение на полицай

И.ф. главен прокурор поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ за нападение на полицай

11 Юни, 2026 10:32 554 18

  • ангел георгиев-
  • имунитет-
  • нападение-
  • полицай

Деянията, за които спрямо Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер

И.ф. главен прокурор поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ за нападение на полицай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на България Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от "Възраждане".

Предложението е на Софийска районна прокуратура (СРП) и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април 2026 г. наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и др.

"Деянията, за които спрямо Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител", посочват от прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тя полицайката сама се хлъзна върху боята и пана по задник.Защо и трябваше да се пъха между мъжете?

    10:35 11.06.2026

  • 3 А Мирчев кога

    5 2 Отговор
    Ако беше нападнал разносвач на пици проблем нямаше да има.

    Коментиран от #7

    10:35 11.06.2026

  • 4 дондьо 2026

    1 4 Отговор
    време е такива като "копейките да влязат в кауша!
    колко прости сме българите!
    гласуваш за антипод на демокрацията в България

    10:37 11.06.2026

  • 5 скапа но бг мутро-блато

    5 2 Отговор
    долната куч ка защо не поиска имунитета на тиквата и шишко,май нищо не се е променило в България!

    10:38 11.06.2026

  • 6 Това Прокурор !

    4 1 Отговор
    Ли Е ?

    Или Джанадр ?

    Прокуратурата !

    Има Много По - Важни Задачи !

    За Възстановяването На Правото !

    В Тази Стряна !

    Но Защо Не Го Прави ?

    Явно Олигархията !

    Няма Интерес !

    От Това !

    10:39 11.06.2026

  • 7 Айде бе,

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "А Мирчев кога":

    А като няма проблеми защо не е нападнал разносвач на пици ами полицай по време на изпълняване на задълженията си?

    Коментиран от #11

    10:39 11.06.2026

  • 8 Ясно

    4 2 Отговор
    Възраждане говорят и казват истината. А това не е удобно. Сещам се за ппдб. Да видим как ще гласуват народните изедници.

    10:40 11.06.2026

  • 9 Питане

    0 1 Отговор
    От къде на къде ???
    Руснаците и българските им под.лохи по руското законодателство се ползват с техния имунитет !
    Иначе.. - Орешник !!!

    10:41 11.06.2026

  • 10 Не разбрахме.

    0 1 Отговор
    То , полуцая гражданин ли е или е с привилегии.

    10:42 11.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айде бе,":

    Никой не е нападал .Бях там.Полицайката сама се хлъзна върху боята и падна по задник.

    Коментиран от #18

    10:43 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това ли е най важната тема

    2 0 Отговор
    Защото нямаш право да посягаш на полицай.

    10:45 11.06.2026

  • 15 Сталин

    1 0 Отговор
    Докога в България ще слагат кuрви и държанки на мутрите за съдии и прокурори

    10:45 11.06.2026

  • 16 Нюню

    0 0 Отговор
    Съ, сигани от Маскуда и всички краища на Сигания - на отпор срещу Бг ОКУПАТОРА.
    Това е наша изконна територия, а лично моя - по брега на морето !

    10:46 11.06.2026

  • 17 Това е един много важен случай

    1 0 Отговор
    И с него трябва да се занимават най важните органи в държавата като НС.

    10:49 11.06.2026

  • 18 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Не я ли подпря с меката висулката?
    Завиждам ти ДРУГАРЮ !
    В окото на СЪБИТИЯТА - ВИНАГИ СИ ТАМ

    10:50 11.06.2026

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