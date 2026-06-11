И.ф. главен прокурор поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ за нападение на полицай

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на България Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от "Възраждане".

Предложението е на Софийска районна прокуратура (СРП) и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април 2026 г. наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и др.

"Деянията, за които спрямо Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител", посочват от прокуратурата.