И.ф. главен прокурор поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ за нападение на полицай

Временно изпълняващият функциите главен прокурор на България Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от "Възраждане".
Предложението е на Софийска районна прокуратура (СРП) и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април 2026 г. наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.
Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и др.
"Деянията, за които спрямо Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител", посочват от прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
10:35 11.06.2026
3 А Мирчев кога
Коментиран от #7
10:35 11.06.2026
4 дондьо 2026
колко прости сме българите!
гласуваш за антипод на демокрацията в България
10:37 11.06.2026
5 скапа но бг мутро-блато
10:38 11.06.2026
6 Това Прокурор !
Или Джанадр ?
Прокуратурата !
Има Много По - Важни Задачи !
За Възстановяването На Правото !
В Тази Стряна !
Но Защо Не Го Прави ?
Явно Олигархията !
Няма Интерес !
От Това !
10:39 11.06.2026
7 Айде бе,
До коментар #3 от "А Мирчев кога":А като няма проблеми защо не е нападнал разносвач на пици ами полицай по време на изпълняване на задълженията си?
Коментиран от #11
10:39 11.06.2026
8 Ясно
10:40 11.06.2026
9 Питане
Руснаците и българските им под.лохи по руското законодателство се ползват с техния имунитет !
Иначе.. - Орешник !!!
10:41 11.06.2026
10 Не разбрахме.
10:42 11.06.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Айде бе,":Никой не е нападал .Бях там.Полицайката сама се хлъзна върху боята и падна по задник.
Коментиран от #18
10:43 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това ли е най важната тема
10:45 11.06.2026
15 Сталин
10:45 11.06.2026
16 Нюню
Това е наша изконна територия, а лично моя - по брега на морето !
10:46 11.06.2026
17 Това е един много важен случай
10:49 11.06.2026
18 А ти
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Не я ли подпря с меката висулката?
Завиждам ти ДРУГАРЮ !
В окото на СЪБИТИЯТА - ВИНАГИ СИ ТАМ
10:50 11.06.2026