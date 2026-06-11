Барселона официално поиска домакинството на финала в Шампионската лига през 2029 година

Ръководството на Барселона официално е подало кандидатура до УЕФА за домакинство на финалния мач от Шампионската лига през 2029 година.

„Тази кандидатура подчертава статута на Барселона като град с богат опит в организирането на големи международни събития, а „Спотифай Камп Ноу“ – като стадион от световна класа“, се казва в изявление на клуба.

От каталунския гранд изтъкват, че стадионът има дълга история в приемането на най-важните мачове в международния футбол и в момента преминава през мащабна модернизация. Целта е съоръжението да се утвърди като едно от най-модерните, иновативни и емблематични в света. Според клуба, „Спотифай Камп Ноу“ притежава всички необходими качества, за да бъде идеалната арена за финала на Шампионската лига.

Подчертава се, че стадионът исторически е признат от УЕФА като арена от най-висока категория и е с най-голям капацитет в Европа.



Сега клубът и участващите в проекта институции очакват окончателното решение на УЕФА в рамките на конкурсния процес, в който има и други кандидати.

Очаква се обявяването на града-домакин за финала на Шампионската лига през 2029 г. да се състои през последното тримесечие на тази година.т